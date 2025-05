Vietnam Airlines gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP - Vietnam Airlines (mã HVN-HOSE) công bố Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Theo đó, HĐQT công ty nhất trí gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 sau ngày 30/4/2025 nhưng không chậm hơn 30/6/2025.

Đồng thời giao Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc triển khai các công việc liên quan đảm bảo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 hoàn thành trước 30/6/2025.

Về kết quả kinh doanh, HVN ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 1/2025 giảm 955 tỷ đồng so với cùng kỳ) từ 4.441 tỷ xuống còn 3.486 tỷ đồng, Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế công ty Mẹ lại tăng hơn 1.544 tỷ đồng lên 3.043,5 tỷ đồng.

Theo giải trình từ phía HVN, lợi nhuận sau thuế TNDN quý 1/2025 của BCTC công ty Mẹ tăng mạnh so với quý 1/2024 là do trong quý 1 này thì đây là giai đoạn kinh doanh cao điểm trong ngành hàng không, Tổng Công ty tiếp tục chủ động triển khai các giải pháp quyết liệt trong điều hành hoạt động kinh doanh: tối ưu hóa, nâng cao hiệu suất sử dụng đội bay, nguồn nhân lực; cắt giảm tối đa chi phí …và đặc biệt nhu cầu khách hàng tăng đã làm cho lợi nhuận của Tổng Công ty tăng mạnh so với quý 1/2025, lãi gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ trong báo cáo mẹ quý 1/2025 đạt trên 5.23,9 tỷ đồng (bằng 21,6% doanh thu).

Tổng doanh thu và thu nhập khác quý 1/2025 của công ty Mẹ tăng 11% so với quý 1/2024 (tăng hơn 2.475 tỷ đồng) trong đó doanh thu cung cấp dịch vụ vận chuyển quốc tế tăng 7% so với cùng kỳ năm trước do thị trường vận tải phục hồi và Tổng Công ty đã khôi phục lại toàn bộ mạng bay nội địa và hầu hết các đường bay quốc tế đã được khai thác và mở thêm các đường bay mới.

Mặt khác, tổng chi phí quý 1/2025 của công ty Mẹ tăng 4,4% tương đương tăng 932 tỷ đồng so với quý 1/2024 chủ yếu tăng chi phí giá vốn (tăng tương ứng với tăng sản lượng). Tốc độ tăng tổng doanh thu và thu nhập khác của quý 1/2025 nhanh hơn so với tốc độ tăng tổng chi phí dẫn đến công ty Mẹ lãi gộp về cung cấp dịch vụ đạt hơn 5.323,9 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng mạnh hơn 1.544 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Còn, lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 1/2025 giảm so với quý 1/2024 khoảng 955 tỷ đồng do trong quí 1/2024, công ty con PA có phát sinh thu nhập khác do được đối tác xóa nợ trên 3.030 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp của BCTCHN quý 1/2025 tăng hơn 53,5% (tương đương tăng hơn 2.187 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm trước do Công ty mẹ và các công ty con (trừ PA) đều kinh doanh có lãi so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, Tổng Công ty cũng đưa ra giải trình biện pháp, lộ trình khắc phục tình trạng HVN bị kiểm soát. Cụ thể: Tổng Công ty đã hoàn thành Đề án tổng thể các giải pháp tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19 để Tổng Công ty sớm phục hồi và phát triển bền vững giai đoạn 2021-2035 báo cáo cấp có thẩm quyền; tháng 11/2024 Quốc hội đã thông qua các giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn và phát triển bền vững cho Tổng Công ty nêu trong đề án.

Theo đề án, trong năm 2024-2025 Tổng Công ty thực hiện đồng bộ các giải như: thực hiện đồng bộ các giải pháp để tăng cường thích nghi và kinh doanh có lãi; tái cơ cấu tài sản và danh mục đầu tư tài chính để gia tăng thu nhập, dòng tiền.

Trước đó, HĐQT Vietnam Airlines đã công bố nghị quyết về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.

Theo đó, Vietnam Airlines cho biết do có nhiều nội dung quan trọng cần chuẩn bị, HĐQT Vietnam Airlines nhất trí lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 sau ngày 13/2/2025, ngày cụ thể sẽ thông báo sau. Danh sách cổ đông dự họp vẫn giữ theo danh sách đã chốt vào ngày 26/12/2024.

Trước đó, theo kế hoạch ban đầu, thời gian tổ chức đại hội được ấn định là ngày 21/1/2025. Tuy nhiên gần tới thời điểm trên, HĐQT Vietnam Airlines đã lùi ngày họp xuống 13/2/2025 với lý do kế hoạch công tác của lãnh đạo tổng công ty thay đổi.