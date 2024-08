Quý 2/2024, HVN ghi nhận lãi trước thuế 1.146 tỷ và giải trình lộ trình khắc phục tình trạng cổ phiếu bị kiểm soát

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP - Vietnam Airlines (mã HVN-HOSE) vừa có giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2/2024 so với cùng kỳ năm trước và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị kiểm soát.

Theo báo cáo tài chính quý 2/2024 mà Vietnam Airlines vừa công bố, HVN ghi nhận doanh thu đạt 24.858 tỷ đồng, tăng 20,4% so với cùng kỳ. Sau khi trừ giá vốn, lợi nhuận gộp của HVN đạt 2.713 tỷ đồng, tăng 162% so với cùng kỳ.

Doanh thu hoạt động tài chính đạt hơn 191 tỷ đồng, gấp gần 2 lần so với cùng kỳ, chi phí tài chính cũng tăng 94% lên mức 1.429 tỷ đồng do lỗ tỷ giá. Đáng chú ý, Vietnam Airlines ghi nhận khoản lợi nhuận khác hơn 900 tỷ đồng.

Kết quả, HVN ghi nhận lãi trước thuế đạt 1.146 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ gần 1.300 tỷ đồng); Lợi nhuận sau thuế đạt 1.034 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 1.349 tỷ đồng cùng kỳ).

Theo giải trình từ phía công ty, kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2/2024 lãi 1.034,7 tỷ đồng so với số lỗ 1.348,7 tỷ đồng của quý 2/2023 chủ yếu do giảm lỗ của Công ty mẹ và các công ty con đều kinh doanh có lãi so với cùng kỳ năm trước. Trong quý 2/2024, Tổng công ty có thu nhập khác hợp nhất tăng mạnh do PA được đối tác tiếp tục xóa nợ theo thỏa thuận trả tàu.

Trong thời gian qua, do thị trường vận tải phục hồi và Tổng công ty chủ động triên khai hàng loạt các giải pháp như điều hành linh hoạt cung ứng tải vận chuyển, cắt giảm tối đa chi phí, đàm phán giảm giá dịch vụ...đã giúp mức lỗ quý 2/2024 giảm so với quý 2/2023.



Tuy nhiên do tính mùa vụ, quý 2 là quý thấp điểm trong hoạt động sản xuất kinh doanh cho nên kết quả sản xuất kinh doanh kém hiệu quả hơn so với quý 1/2024. Trong báo cáo kết quả kinh doanh 06 tháng đầu năm 2024 của TCT, lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất và công ty mẹ đạt lần lượt 5.476 tỷ đồng và 1.216 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2023.

Về giải trình biện pháp, lộ trình khắc phục tình trạng cổ phiếu HVN bị kiểm soát: Tổng công ty đã hoàn thành Đề án cơ cấu lại Tổng công ty giai đoạn 2021-2025. Theo đề án, trong năm 2024-2025, Tổng công ty sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp để khắc phục tình trạng âm vốn chủ sở hữu hợp nhất như: thực hiện đồng bộ các giải pháp để tăng cường thích nghi và kinh doanh có lãi; tái cơ cấu tài sản và danh mục đầu tư tài chính để gia tăng thu nhập, dòng tiền.

Với những kết quả trên, HVN tin tưởng hoạt động kinh doanh đã từng bước ổn định chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng cho phục hồi và phát triển trong giai đoạn tới.

Lũy kế 6 tháng, Vietnam Airlines ghi nhận tổng doanh thu 53.126 tỷ đồng, tăng gần 20% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 5.476 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ hơn 1.386 tỷ đồng).

Tại thời điểm 30/6, Vietnam Airlines vẫn còn lỗ lũy kế 35.812 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu của công ty âm 11.533 tỷ đồng.

Tổng tài sản của HVN đạt 57.791 tỷ đồng, không có nhiều thay đổi so với đầu năm (57.717 tỷ đồng) - trong đó, chiếm hơn một nửa là khoản tài sản cố định, ở mức hơn 32.000 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn là hơn 7.646 tỷ đồng. Nợ vay tài chính ở mức hơn 23.300 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch 1/8, giá cổ phiếu HVN giảm về còn 20.650 đồng/cp.