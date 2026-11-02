Vimico triệu tập đại hội cổ đông bất thường sau khi Tổng Giám đốc bị bắt

Vimico công bố đã nhận được quyết định của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc khởi tố bị can đối với ông Trịnh Văn Tuệ để điều tra về tội "Nhận hối lộ", theo Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Sơ đồ giá cổ phiếu KSV trên TradingView.

Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP - Vimico (mã KSV-HNX) vừa công bố thông tin bất thường.

Theo đó, Vimico công bố đã nhận được quyết định của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc khởi tố bị can đối với ông Trịnh Văn Tuệ để điều tra về tội "Nhận hối lộ", theo Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Ngay sau đó, HĐQT Vimico cũng đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Trịnh Văn Tuệ kể từ ngày 29/10/2026.

Ông Trịnh Văn Tuệ sinh năm 1972, có trình độ Kỹ sư điện khí hóa - cung cấp điện. Ông bắt đầu công tác tại Tổng công ty Khoáng sản từ năm 1992.

Đồng thời bổ nhiệm ông Lý Xuân Tuyên (1980) - Phó Tổng giám đốc được giao quyền Tổng giám đốc Tổng công ty, người đại diện theo pháp luật cho đến khi kiện toàn chức danh Tổng giám đốc Tổng công ty.

Ngào chức danh là Quyền Tổng giám đốc KSV, ông Tuyên đang là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Kim loại mầu Thái Nguyên; Chủ tịch HĐQT CTCP Gang thép Cao Bằng.

Bên cạnh đó, HĐQT Vimico ban hành nghị quyết thông qua việc triệu tập và tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội là 20/11, thời gian tổ chức dự kiến ngày 15/12.

Nội dung cuộc họp sẽ xem xét các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo Luật Doanh nghiệp và điều lệ Tổng công ty. Tuy nhiên, Vimico chưa công bố cụ thể các vấn đề sẽ trình cổ đông tại cuộc họp.

Theo báo cáo tài chính quý 3/2026 hợp nhất, Vimico ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 9.453 tỷ đồng, tăng 144% so với cùng kỳ (3.868 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế đạt gần 2.566 tỷ đồng, tăng 332% so với cùng kỳ (594 tỷ đồng).

Theo giải trình từ phía công ty thì lợi nhuận tăng là do giá bán bình quân 9 tháng đầu năm 2026 của các sản phẩm chính tăng so với cùng kỳ như: Đồng tấm tăng 104,5 triệu đồng/tấn; vàng tăng 1.217 triệu đồng/tấn; giá bạc tăng 30,9 triệu đồng/tấn; Tinh quặng Manhetit tăng 0,17 triệu đồng/tấn và kẽm thỏi tăng 18,5 triệu đồng/tấn.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Vimico ghi nhận doanh thu thuần đạt 14.686 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ (10.851 tỷ đồng). Lợi nhuận trước thuế đạt 4.340 tỷ đồng, tăng 149% so với cùng kỳ (1.740 tỷ); lợi nhuận sau thuế đạt 3.462 tỷ đồng, (cùng kỳ đạt 1.368 tỷ đồng) - cao gấp hơn 2,5 lần cùng kỳ năm 2025.

Được biết, HĐQT công ty đã thông qua việc chào bán 1.785.000 cổ phiếu trên HNX. Thời gian thực hiện trong năm 2026.