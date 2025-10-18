Bị tố chiếm đoạt hơn 4,9 triệu USD, Tổng giám đốc PSH bị bắt

Ông này đã cung cấp thông tin gian dối Công ty Berhero Pty Limited giao dịch với tên Acuity Funding có khả năng cung cấp các khoản tiền từ hàng trăm triệu USD đến hàng tỷ USD cho các công ty có nhu cầu vay vốn tại Việt Nam để chiếm đoạt các khoản phí của các công ty này với tổng số tiền chiếm đoạt là 4.933.531 USD, phạm vào Điều 174 Bộ luật Hình sự. Hiện ông này đang bị tạm giam tại Trại Tạm giam TI7 - Bộ Công an.

Thông tin từ Công ty Cổ phần Thương mại đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu (mã PSH) thông báo bắt tạm giam ông Ranjit Prithrajah Thambyrajah - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc, Người đại diện pháp luật của công ty.

Cụ thể: Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định bắt tạm giam ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah (sinh năm 1960, quốc tịch Úc) — Tổng Giám đốc Công ty Berhero Pty Limited để điều tra về hành vi cung cấp thông tin gian dối và chiếm đoạt tài sản trong quá trình ký kết thỏa thuận vay vốn với NSH Petro.

Nguyên nhân được Cơ quan cảnh sát điều tra đưa ra là, ông Ranjit đã cung cấp thông tin gian dối Công ty Berhero Pty Limited giao dịch với tên Acuity Funding có khả năng cung cấp các khoản tiền từ hàng trăm triệu USD đến hàng tỷ USD cho các công ty có nhu cầu vay vốn tại Việt Nam để chiếm đoạt các khoản phí của các công ty này với tổng số tiền chiếm đoạt là 4.933.531 USD, phạm vào Điều 174 Bộ luật Hình sự. Hiện ông này đang bị tạm giam tại Trại Tạm giam TI7 - Bộ Công an.

Được biết vào ngày 22/01/2024, tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang, PSH và Tổ chức Acuity Funding đã ký kết Ý định thư cam kết tài trợ tín dụng thực hiện đầu tư các Dự án thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu và các công ty liên quan.

Theo đó, Tổ chức Acuity Funding, trụ sở chính tại Sydney - Úc và PSH đã trải qua quá trình thẩm định để đạt được xác nhận nguồn tài trợ tối đa 650 triệu USD, trong thời gian 20 năm để phát triển các Dự án:

Nâng cấp và mở rộng Nhà máy Lọc dầu Nam Việt Cái Răng (khoảng 60 triệu USD); Nâng cấp cơ sở vật chất Kho Trà Nóc (khoảng 40 triệu USD); Mở rộng Kho cảng Mái dầm và Nhà máy chế biến xăng dầu (khoảng 190 triệu USD); Nâng cấp, mở rộng Kho cảng Ngoại quan Gò Công (khoảng 50 triệu USD); Xây dựng Nhà máy chế biến Lọc hoá dầu Nam Sông Hậu Tiền Giang (khoảng 180 triệu USD); Nâng cấp và mở rộng sản xuất dầu nhờn Long An (khoảng 30 triệu USD); Hạn mức tín dụng để giao dịch, nhập khẩu xăng dầu (khoảng 100 triệu USD).

Mới đây, công ty đã có thông tin về việc ông Mai Văn Huy (Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty) và ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah bị tạm hoãn xuất cảnh do yêu cầu của Cục Thuế tỉnh Hậu Giang.

Về vấn đề này, PSH cho biết việc ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah làm Tổng Giám đốc của công ty đã được Hội đồng quản trị bổ nhiệm đúng thẩm quyền và phù hợp với quy định của Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.

PSH cho biết, việc bổ nhiệm ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah làm Tổng giám đốc của công ty cũng đã được thực hiện một cách công khai minh bạch và được sự đồng thuận cao của cá nhân ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah với bằng chứng là ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah đã chủ động có lời phát biểu với tư cách Tổng giám đốc khi được các cổ đông bầu giữ chức Phó chủ tịch Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của công ty, trước sự chứng kiến của các cổ đông và đại diện sở ban ngành có liên quan.

Theo PSH thì việc bổ nhiệm như trên xuất phát từ yêu cầu của ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah về việc công ty cần thiết phải bổ nhiệm ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah làm Tổng Giám đốc cũng như bổ nhiệm trợ lý của mình là ông Nguyễn Việt Anh làm Phó Tổng Giám đốc nhằm mục đích tạo sự tin tưởng với các đối tác quốc tế khi ông này đàm phán hợp tác hoặc gọi vốn đầu tư. Đồng thời kiểm soát khoản vay của Acuity Funding sẽ cho công ty vay theo hồ sơ đã ký kết.

Thực tế, ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah cùng đã hoạt động với danh nghĩa là Tổng Giám đốc của công ty trong các giao dịch với ngân hàng, một số đối tác về việc hợp tác nhập khẩu kinh doanh xăng dầu, cũng như làm việc với luật sư và một số cơ quan, tổ chức khác tại Việt Nam.

Đáng chú ý, việc ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah đơn phương gửi văn bản cho một số Cơ quan nhà nước và Cơ quan thông tấn báo chí là hành động cá nhân và không có cơ sở pháp lý, đã trực tiếp gây hiểu nhầm, làm ảnh hưởng đến uy tín cũng như gây thiệt hại cho hoạt động kinh doanh của công ty.

Do đó, ngày 21/04/2025 vừa qua, công ty cũng đã có buổi làm việc trực tiếp với đại diện các cơ quan chức năng của tỉnh Hậu Giang và một số cơ quan thông tấn báo chí, nhằm cung cấp thông tin đầy đủ, minh bạch về sự việc này.

Trước mắt, công ty đã yêu cầu cá nhân ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah có buổi làm việc trực tiếp và giải trình các nội dung mà ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah đưa ra cáo buộc làm ảnh hưởng đến uy tín của công ty. Bên cạnh đó, công ty cũng đã nhận được yêu cầu của ông Mai Văn Huy (Chủ tịch Hội đồng quản trị) đề nghị ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah cung cấp đầy đủ các căn cứ pháp lý mà ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah đã đưa ra để cáo buộc và vu khống ông Mai Văn Huy và cũng xin bảo lưu quyền thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình theo quy định pháp luật.