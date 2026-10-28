VN-Index hồi phục, hướng tới kháng cự 1780 điểm

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 29/10/2026.

theo BVSC, VN-Index chững đà giảm và đảo chiều tăng điểm về cuối phiên, với thanh khoản cải thiện nhưng vẫn thấp hơn mức trung bình 20 phiên. Chỉ số đóng cửa với nến xanh có bóng nến dưới dài, cho thấy lực cầu phản ứng tích cực quanh vùng 1753 điểm, giúp thị trường phục hồi và kết phiên trong sắc xanh.

Kết phiên ngày 28/10, VN-Index tăng 4,78 điểm, đóng cửa tại 1766,65 điểm. Tương tự, HNX-Index tăng 0,36 điểm, đóng cửa tại 259,86 điểm

VN-Index có khả năng tiếp tục đà hồi phục để kiểm định vùng kháng cự quanh 1780 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index chững đà giảm và đảo chiều tăng điểm về cuối phiên, với thanh khoản cải thiện nhưng vẫn thấp hơn mức trung bình 20 phiên. Chỉ số đóng cửa với nến xanh có bóng nến dưới dài, cho thấy lực cầu phản ứng tích cực quanh vùng 1753 điểm, giúp thị trường phục hồi và kết phiên trong sắc xanh.

Về mặt chỉ báo kỹ thuật, RSI chững lại quanh vùng đỉnh ngắn hạn, trong khi đường MACD duy trì giao cắt lên đường tín hiệu với histogram dương mở rộng. Các tín hiệu này cho thấy xu hướng ngắn hạn vẫn nghiêng về hồi phục, nhưng động lượng tăng chưa thực sự mạnh trong bối cảnh thanh khoản còn hạn chế.

Vùng quan trọng: Vùng hỗ trợ: 1750 – 1760. Vùng kháng cự: 1770 – 1780.

VN-Index có khả năng tiếp tục đà hồi phục để kiểm định vùng kháng cự quanh 1780 điểm. Tuy nhiên, thị trường cần duy trì thanh khoản tích cực và biên độ nến đủ rộng để xác nhận lực cầu quay trở lại, đồng thời củng cố cấu trúc đáy sau cao hơn quanh vùng 1760 điểm. Nếu thanh khoản tiếp tục suy yếu khi chỉ số tiến sát vùng kháng cự, VN-Index có thể tiếp tục giằng co và tích lũy trong biên độ hiện tại”.

Trong ngắn hạn, chỉ số có thể tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh và kiểm định vùng hỗ trợ quanh 1735 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index giằng co trong vùng 1753,95 – 1767,48 điểm trong phiên hôm nay và đóng cửa tại 1766,65 điểm, tăng gần 5 điểm so với phiên trước. Độ rộng thị trường tương đối cân bằng với 9/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành Bảo hiểm tăng trên 2%. Ở chiều ngược lại, ngành Công nghệ thông tin giảm hơn 2%. Các ngành còn lại không có diễn biến đáng kể. Về giao dịch của khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng trên sàn HSX nhưng mua ròng trên hai sàn HNX và UPCOM. VN-Index hiện đã giảm xuống dưới cận dưới của vùng gap tăng 1768 – 1778 điểm. Trong ngắn hạn, chỉ số có thể tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh và kiểm định vùng hỗ trợ quanh 1735 điểm”.

Ngắn hạn VN-Index vẫn kỳ vọng hướng đến 1780 điểm - 1800 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn VN-Index tiếp tục tích lũy trong biên độ hẹp trên vùng hỗ trợ quanh 1.735 điểm, tương ứng vùng giá trung bình 20 phiên. Kháng cự mạnh 1800 điểm, vùng giá trung bình 200 phiên. Với lực cầu cải thiện ở vùng giá thấp nhưng áp lực cung giá cao tiếp tục gia tăng. Ngắn hạn VN-Index vẫn kỳ vọng hướng đến 1780 điểm - 1800 điểm.

Ngắn hạn, thị trường sắp kết thúc tháng 10/2026, giai đoạn công bố kết quả kinh doanh. Thị trường sẽ chuyển hướng kỳ vọng ở các doanh nghiệp vẫn duy trì kết quả kinh doanh tốt trong 09 tháng 2026, có thể duy trì kết quả kinh doanh vượt trội trong giai đoạn cuối năm với triển vọng: Tăng trưởng GDP quí 4 kế hoạch ở mức rất cao với những động lực chính là giải ngân đầu tư công, tiêu dùng. Bên cạnh việc kìm chế lạm phát, hạ nhiệt lãi suất... Hiện tại để VN-Index có thể cải thiện xu hướng, cần có động lực tăng trưởng vượt trội đến từ nhóm VinGroup - chiếm 25,5% vốn hóa toàn thị trường và ngân hàng_chiếm 26%. Nhà đầu tư đánh giá thận trọng cơ hội đầu tư dựa trên kết quả kinh doanh quí 3 và triển vọng đối với các doanh nghiệp chất lượng.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

VN-Index có thể sẽ hướng đến hướng tới vùng kháng cự 1780 – 1800 điểm trong các phiên tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index tăng 4,8 điểm (+0,3%), đóng cửa ở mức 1766,6 điểm. Chỉ số chủ yếu giằng co trong biên độ hẹp quanh tham chiếu trong phiên sáng. Lực bán ở nhóm Vingroup (VHM và VIC), VPB và FPT được cân bằng lại bởi đà tăng của VCB, STB và MWG. Sang phiên chiều, chỉ số kiểm định lại vùng hỗ trợ 1750 điểm rồi nhanh chóng tăng điểm trở lại khi lực cầu tham gia ở một số cổ phiếu Ngân hàng (VCB, HDB, VPB, …) và sự hồi phục của nhóm Vingroup (VIC).

Trong phiên giao dịch hôm nay, chỉ số đã kiểm định lại vùng hỗ trợ 1750 điểm và hồi phục sau đó, cho thấy lực cầu đang hỡ trợ vùng giá này. Do đó, chúng tôi cho rằng VN-Index có thể sẽ hướng đến hướng tới vùng kháng cự 1780 – 1800 điểm trong các phiên tới sau khi đã kiểm định thành công vùng hỗ trợ 1750 điểm. Nhà đầu tư có thể cân nhắc gia tăng tỷ trọng đối với các doanh nghiệp đầu ngành có kết quả kinh doanh quý 3/2026 tăng trưởng tích cực và định giá phù hợp”.

Lực cầu đủ sức hấp thụ các động thái bán xuyên suốt phiên, mở ra triển vọng tiếp tục hồi phục nửa cuối tuần

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Lực cầu quay lại chọn lọc cuối phiên, giúp thị trường thu hồi đà giảm và mở ra triển vọng hồi phục cuối tuần: Lực cầu xuất hiện ở các nhóm cổ phiếu vốn lớn dẫn dắt trước đó sau đà điều chỉnh nửa đầu tuần, tiêu biểu như các nhóm cổ phiếu Ngân hàng vốn lớn (HDB,VCB, BID, MBB, VPB, CTG) và các cổ phiếu họ Vingroup (VHM, VPL, VIC). Việc chỉ số thu hẹp toàn bộ biên độ giảm và đảo chiều tăng cho thấy lực cầu đủ sức hấp thụ các động thái bán xuyên suốt phiên, mở ra triển vọng tiếp tục hồi phục nửa cuối tuần.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Đà hồi phục ngắn hạn vẫn còn triển vọng tiếp diễn trong tuần. Nhà đầu tư có thể giữ mức tỷ trọng khoảng 60% cổ phiếu/40% tiền mặt để tận dụng nhịp hồi phục ngắn hạn của thị trường đặc biệt dẫn dắt ở nhóm vốn trung bình – lớn. Nếu chỉ số giữ ổn định vùng 1750–1760 điểm và áp lực bán tại Ngân hàng hạ nhiệt thì có thể giải ngân đầu tư ngắn hạn ở các mã có sức mạnh tương đối cao, triển vọng kết quả kinh doanh tích cực và vị thế vẫn còn hấp dẫn như Bán lẻ (MWG, FRT), Tiêu dùng (MSN, MCH, VNM), Cảng biển (GMD, DVP), Cao su (GVR) và các mã riêng lẻ khác như: VHM, HT1, ANV, TNG, MSH, NT2”.

Xác suất cao VN-Index sẽ cân bằng trở lại và giữ được xu hướng tăng điểm

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên với nến Hammer và giữ trên mốc 1760 thể hiện nỗ lực ở một số mã blue-chips trong phiên chiều.

Ở khung đồ thị ngày, VN-Index chạm mốc 0.786 và bật tăng trở lại, giữ vững hỗ trợ quanh 1760 tương ứng với đường Senkouspan B. Chỉ báo CMF, MACD, RSI vẫn đang đồng thuận hướng lên cho thấy xác suất cao VN-Index sẽ cân bằng trở lại và giữ được xu hướng tăng điểm.

Ở khung đồ thị giờ, 2 chỉ báo động lượng là MACD và RSI đang đảo chiều gia tăng trở lại và mới chỉ hình thành một đỉnh. Thêm vào đó, MFI và CMF cũng đang hướng lên cho khả năng cao VN-Index sẽ tiếp tục phục hồi trong các phiên tới.

Quá trình cân bằng và củng cố động lực ở vùng 1760-1780 vẫn đang diễn ra trên thị trường với sự ủng hộ của cổ phiếu blue-chips. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư có thể cân nhắc gia tăng tỷ trọng/mở vị thế mới ở cố phiếu có tín hiệu kiểm tra hỗ trợ thuyết phục với sự tham gia đáng chú ý của thnah khoản mua chủ động. Một số nhóm đáng lưu ý: Ngân hàng, Bán lẻ”.

Quán tính tăng chiếm ưu thế

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Về mặt kỹ thuật, VN-Index thu hẹp đà giảm và đóng cửa trở lại trên vùng hỗ trợ 1765 điểm, cho thấy quán tính tăng chiếm ưu thế về cuối phiên. Tín hiệu này tạo điều kiện để chỉ số tiếp tục hướng đến vùng 1770–1775 điểm. Nếu đóng cửa vượt khu vực này, mục tiêu tiếp theo sẽ là 1790–1800 điểm”

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.