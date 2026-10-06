VN-Index tăng nhẹ, thị trường kỳ vọng phục hồi quanh 1775 điểm

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 07/10/2026.

Theo SSI, áp lực rung lắc trong phiên tiếp tục được hấp thụ hiệu quả, góp phần củng cố kịch bản tạo đáy ngắn hạn và hồi phục của VN-Index.

Kết phiên ngày 6/10, VN-Index tăng 5,88 điểm, tương ứng 0,34% lên mức 1.759,08 điểm. Trong khi đó, HNX Index giảm 4,09 điểm, tương ứng 1,52% xuống 265,53 điểm.

Thị trường có khả năng tiếp tục đà cải thiện trong ngắn hạn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index tiếp đà hồi phục sau khi dao động trong một biên độ rộng, đi kèm với mức thanh khoản cải

thiện và quay trở lại vượt lên trên mức trung bình 20 phiên. Việc chỉ số đóng cửa bằng một cây nến xanh ở mức gần cao nhất phiên với bóng nến dưới dài cho thấy dòng tiền tham gia tích cực quanh vùng 1.735 điểm đã giúp thị trường đảo chiều tăng điểm về cuối phiên. Xét về các chỉ báo kỹ thuật, RSI đã chững lại đà giảm và bứt phá vượt qua đường xu hướng giảm ngắn hạn. Trong khi đó, đường MACD tuy vẫn đang dao động ở phía dưới mức 0 nhưng dải histogram âm đang có xu hướng thu hẹp dần.

Các tín hiệu kỹ thuật này cho thấy xu hướng của thị trường có khả năng tiếp tục đà cải thiện trong ngắn hạn.

Vùng quan trọng gồm: Vùng hỗ trợ gần: 1.740 – 1.750; Vùng hỗ trợ mạnh: 1.730 – 1.735 và vùng kháng cự: 1.765 – 1.775.

VN-Index đang quay lại thử thách vùng kháng cự hội tụ đường Tenkan và đường mây Span A quanh vùng 1.760 điểm và nếu thành công sẽ có khả năng quay lại tích lũy trên mây Kumo quanh 1780 điểm”.

Thị trường hiện tại vẫn giao dịch rời rạc, thiếu ổn định và các nhịp hồi chưa có sự lan tỏa

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index giằng co trong vùng 1734 – 1764 hôm nay và đóng cửa tại mốc 1759,08 điểm, tăng gần 6 điểm so với hôm qua. 11/18 ngành tăng điểm, trong đó các ngành Dịch vụ tài chính, Du lịch & giải trí và Dầu khí tăng từ 1,2% đến 2,4%. Ở chiều ngược lại, các ngành Truyền thông, Hàng cá nhân & gia dụng và Công nghệ thông tin giảm trên 2%. Các ngành còn lại không có diễn biến đáng kể. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng hơn 2 nghìn tỷ đồng trên sàn HSX và mua ròng trên hai sàn HNX và UPCOM. Trước mắt, VN-Index phải đối mặt với vùng kháng cự tại gap tăng 1768 – 1778. Thị trường hiện tại vẫn giao dịch rời rạc và thiếu ổn định; các nhịp hồi phục chưa có sự lan tỏa. Nhà đầu tư tiếp tục giao dịch thận trọng”.

VN-Index đang kỳ vọng tiếp tục phục hồi kiểm tra lại vùng kháng cự ngắn hạn quanh 1775 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn VN-Index tích lũy tích cực, phục hồi khá tốt ở vùng giá quanh 1730 điểm, tương ứng vùng giá thấp tháng 8/2026. VN-Index đang vượt lên xu hướng giảm giá ngắn hạn sau khi bắt đầu giảm mạnh từ ngày 18/9/2026. VN-Index đang kỳ vọng tiếp tục phục hồi kiểm tra lại vùng kháng cự ngắn hạn quanh 1775 điểm.

Thị trường phục hồi khá tích cực trong phiên hôm nay sau áp lực điều chỉnh khá mạnh. Chúng tôi đã nhận định dòng tiền đang cải thiện, gia tăng ở vùng giá thấp. Nhà đầu tư vẫn đang có các cơ hội đầu tư ngắn hạn tốt đối với các doanh nghiệp đang tăng trưởng, có các vùng định giá tương đối hợp lý. Thị trường có các doanh nghiệp chất lượng, tăng trưởng tốt có mức P/E, P/B thấp so với lịch sử, mức PE từ 4-8, mức hợp lý để xem xét đầu tư. Thị trường phân hóa mạnh dựa vào chất lượng doanh nghiệp và kỳ vọng kết quả kinh doanh. Nhà đầu tư xem xét các cơ hội đầu tư dựa trên triển vọng tăng trưởng của doanh nghiệp và nền kinh tế. Tuy nhiên hạn chế mua đuổi, chỉ nên tập trung vào các doanh nghiệp chất lượng tốt nhất trong các ngành tăng trưởng tốt hiện nay.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Thị trường tiếp tục tăng và hướng về vùng 1770 - 1775 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index tăng 5,8 điểm (+0,3%), đóng cửa tại mức 1759 điểm. Chỉ số kiểm định lại vùng hỗ trợ 1730 - 1735 điểm vào cuối phiên sáng sau khi tiến về vùng 1760 điểm với áp lực bán tập trung ở nhóm Chứng khoán và BĐS. Mặc dù vậy, lực cầu tham gia thị trường ở các nhóm Dầu khí, Bán lẻ và BĐS đã giúp chỉ số phục hồi và đóng cửa trên mốc 1750 điểm. Độ rộng thị trường vẫn nghiêng về phía tiêu cực với 177 mã giảm điểm so với 127 mã tăng điểm.

Diễn biến của VN-Index phù hợp với quan điểm của chúng tôi trước đó khi thị trường tiếp tục tăng và hướng về vùng 1770 - 1775 điểm. Mặc dù vậy, chúng tôi tiếp tục khuyến nghị nhà đầu tư nên thận trọng và không nên mua đuổi trong các phiên tới. Áp lực bán hôm nay đã lan rộng khi độ rộng thị trường bị thu hẹp mạnh. Bên cạnh đó, lực kéo vẫn chỉ chủ yếu tập trung tại nhóm Vingroup trong khi các nhóm vốn hóa lớn khác chỉ đi ngang hoặc giảm. Về kỹ thuật, VN-Index vẫn đang trong kênh giảm ngắn hạn với kháng cự gần nhất quanh MA50 ngày, tương đương vùng giá nêu trên. Kết hợp với thanh khoản thị trường vẫn hạn chế, nhịp hồi này có thể sẽ không kéo dài”.

Vận động của chỉ số sẽ nghiêng về kịch bản rung lắc quanh vùng 1750 điểm

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Thị trường thu hẹp đà giảm để tiếp tục phục hồi về mặt điểm số cuối phiên nhưng chất lượng và tâm lý vẫn chưa đủ lạc quan để kỳ vọng vào nhịp tăng đáng kể khi độ rộng thị trường kém. Dù vậy một số nhóm cổ phiếu riêng lẻ vẫn có thể hỗ trợ cho đà hồi phục ngắn hạn nửa đầu tuần như nhóm Vingroup, nhịp hồi kỹ thuật nhóm Tài chính và đà tăng tiếp diễn của nhóm Dầu khí, Bán lẻ nhưng vẫn cần thận trọng về kỳ vọng vào nhịp hồi phục bền vững trở lại về 1800 điểm trong tuần. Thay vào đó, vận động của chỉ số sẽ nghiêng về kịch bản rung lắc quanh vùng 1750 điểm trong tuần nhiều hơn.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Tận dụng các đà hồi phục để chốt lãi đối với các vị thế đã tăng mạnh từ đầu tháng 8 nhằm bảo toàn hiệu suất song song với việc điều chỉnh tỷ trọng danh mục cổ phiếu về mức thận trọng (30% cổ phiếu/70% tiền mặt). Nhà đầu tư hạn chế mua đuổi các mã cổ phiếu đã tăng và có nền giá cao, kiên nhẫn theo dõi chờ mua lại các nhóm ngành có sức mạnh tương đối cao và KQKD Q3 tích cực như các nhóm ngành Bán lẻ (MWG, FRT, DGW), Cao su (PHR, GVR, TRC), Tiêu dùng (MCH, VNM), Dầu khí (BSR, PVT, PVS, PVP), Ngân hàng (MBB, VPB, HDB) nếu tâm lý thị trường hồi phục tại vùng 1720 điểm hoặc chiết khấu hấp dẫn quanh vùng 1670 điểm (nếu mất vùng hỗ trợ 1720 điểm)”.

Kỳ vọng chỉ số sẽ hồi phục lên vùng kháng cự 1780-1790 điểm

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN Index kết phiên với nến Hammer nhờ nỗ lực ở nhóm cổ phiếu blue-chips vào phiên chiều.

Ở khung đồ thị ngày, đường Histogram ở chỉ báo MACD đã thu hẹp biên độ âm và chỉ báo RSI hướng lên cho thấy động lực đang được ủng hộ và kỳ vọng chỉ số sẽ hồi phục lên vùng kháng cự 1780-1790 (tương đương đường MA20). Đường -DI cho tín hiệu hướng xuống và đường +DI hồi phục lên thêm phần củng cố cho nhận định trên.

Ở khung đồ thị giờ, chỉ số vượt qua đường MA20 và chỉ báo MFI hướng lên thể hiện sự gia tăng của lực cầu trên thị trường, theo đó nhịp hồi phục đang được củng cố trong ngắn hạn, tuy nhiên cần lưu ý diễn biến rung lắc khi hai đường +/-DI giao cắt nhau.

Thị trường ghi nhận phiên giao dịch rung lắc biên độ rộng với tín hiệu củng cố hỗ trợ 1730 thành công nhờ sự ủng hộ của lực cầu. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư mở vị thế ở cổ phiếu thuộc nhóm ngành thu hút sự quan tâm nổi bật của dòng tiền và xác nhận kiểm tra hỗ trợ thành công trong những phiên tới. Bên cạnh đó lưu ý không nên giải ngân mua đuổi cổ phiếu đã tăng mạnh và ở vùng kháng cự để phòng tránh rủi ro điều chỉnh. Một số nhóm đáng lưu ý: Ngân hàng, Chứng khoán”.

Xác suất VN-Index hình thành đáy quanh 1730 điểm đang chiếm ưu thế

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“VN-Index hồi phục từ khu vực 1730 điểm với sự hỗ trợ của lực mua vùng thấp trên nhiều nhóm ngành.

Cụ thể, lực cầu cải thiện tại Ngân hàng, Chứng khoán, Bất động sản, Công nghiệp và Dầu khí. Ở chiều ngược lại, nhóm Công nghệ vẫn chịu áp lực bán tương đối cao.

Về mặt kỹ thuật, VN-Index đảo chiều tăng từ khu vực 1730 điểm, qua đó củng cố vai trò hỗ trợ của vùng này trong ngắn hạn.

Mục tiêu tiếp theo của chỉ số là khu vực 1775 điểm, trong khi vùng 1750 điểm sẽ đóng vai trò hỗ trợ gần cho các nhịp rung lắc trong phiên. Đánh giá khả năng tạo đáy, phiên 06/10 ghi nhận sự đồng thuận rõ hơn của lực mua vùng thấp trên nhiều nhóm ngành, đặc biệt là Ngân hàng.

Do đó, xác suất VN-Index hình thành đáy quanh 1730 điểm đang chiếm ưu thế so với các kịch bản khác. Môi trường hiện tại đã phù hợp để bắt đầu giải ngân từng phần, ưu tiên các cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc rổ VN30”.

Nỗ lực cân bằng

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“Áp lực rung lắc trong phiên tiếp tục được hấp thụ hiệu quả, góp phần củng cố kịch bản tạo đáy ngắn hạn và hồi phục của VN-Index. Trong đó, vùng 1730 vẫn đang phát huy tốt vai trò nâng đỡ chỉ số, với mục tiêu duy trì quanh vùng 1760 – 1775”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.