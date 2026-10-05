VN-Index hồi phục với thanh khoản thấp, chưa đủ cơ sở xác nhận đảo chiều xu hướng giảm

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 06/10/2026.

Theo SSI, các chỉ báo động lượng của chỉ số VN-Index phát đi tín hiệu đảo chiều nhẹ, củng cố đà hồi phục tiếp diễn lên vùng mục tiêu 1760 – 1775

Chốt phiên ngày 5/10, chỉ số VN-Index tăng 15,5 điểm, tương ứng tăng 0,9%, đóng cửa tại mức 1753,2 điểm. Tương tự, HNX Index tăng 2,87 điểm, tương ứng tăng 1,08% lên 269,62 điểm.

Thanh khoản thấp cho thấy dòng tiền chưa thực sự cải thiện, chưa đủ cơ sở xác nhận đảo chiều xu hướng giảm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index chững đà giảm sau khi trở lại dưới đám mây Kumo, với thanh khoản giảm xuống dưới mức trung bình 20 phiên. Lực cầu xuất hiện quanh vùng 1730 điểm giúp chỉ số đóng cửa tăng và kiểm định vùng kháng cự 1755 điểm (Span A). Tuy nhiên, thanh khoản thấp cho thấy dòng tiền chưa thực sự cải thiện, chưa đủ cơ sở xác nhận đảo chiều xu hướng giảm.

Vùng quan trọng gồm: Vùng hỗ trợ gần: 1740 – 1750; Vùng hỗ trợ mạnh: 1730 – 1735 và vùng kháng cự: 1755 – 1765.

VN-Index cần vượt vùng 1755 điểm đi kèm thanh khoản cải thiện để củng cố tín hiệu hồi phục. Trong trường hợp thất bại, chỉ số có thể quay lại kiểm định vùng hỗ trợ 1730 điểm; do đó, xu hướng ngắn hạn vẫn cần được theo dõi thận trọng”.

Chỉ số có khả năng tiếp tục giằng co tích lũy trong biên độ 1740 – 1775 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"Lực mua quay trở lại trong phiên chiều giúp VN-Index tăng hơn 15 điểm và đóng cửa tại 1753,20 điểm (+0,89%). Độ rộng thị trường duy trì ở trạng thái cân bằng với 9/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành Bất động sản dẫn đầu đà tăng, theo sau là Tài nguyên Cơ bản và Hàng & Dịch vụ Công nghiệp.

Ở chiều ngược lại, ngành Hàng cá nhân & Gia dụng giảm mạnh nhất. Về giao dịch khối ngoại, khối này bán ròng trên cả ba sàn HSX, HNX và UPCoM. VN-Index hình thành cây nến xanh bật tăng sau khi chạm dải dưới Bollinger Bands (1739,89 điểm), tuy nhiên thanh khoản giao dịch sụt giảm xuống dưới mức trung bình 20 phiên phản ánh tâm lý thận trọng, cho thấy nhịp tăng hôm nay mang tính chất của một nhịp hồi phục kỹ thuật. Trong các phiên tới, chỉ số có khả năng tiếp tục giằng co tích lũy trong biên độ 1740 – 1775 điểm để kiểm định lại lực cầu trước vùng cản MA10/MA50.”.

VN-Index đang phục hồi kiểm tra lại vùng kháng cự ngắn hạn quanh 1775 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn VN-Index vẫn suy yếu, phục hồi tốt vùng hỗ trợ VN-Index là 1715 điểm - 1730 điểm, tương ứng vùng giá thấp nhất tháng 8/2026. VN-Index đang phục hồi kiểm tra lại vùng kháng cự ngắn hạn quanh 1775 điểm. Với áp lực cung giá cao có thể gia tăng trở lại.

Thị trường đã đón nhận thông tin kinh tế vĩ mô quí 3/2026 với nhiều điếm tích cực, qua đó hỗ trợ tâm lý thị trường. Nhà đầu tư vẫn đang có các cơ hội đầu tư ngắn hạn tốt đối với các doanh nghiệp vẫn đang duy trì tăng trưởng, có các vùng định giá tương đối hợp lý. Trong bản tin cuối tuần trước, chúng tôi đã nhận định dòng tiền hiện tại đang có dấu hiệu cải thiện, gia tăng ở vùng giá thấp. Thị trường vẫn có các doanh nghiệp chất lượng, tăng trưởng tốt có mức P/E, P/B thấp so với lịch sử, mức PE từ 4-8, mức hợp lý để xem xét đầu tư. Nhà đầu tư xem xét các cơ hội đầu tư khi giá giảm về các vùng định giá hấp dẫn, dựa trên triển vọng tăng trưởng của doanh nghiệp và nền kinh tế.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Thanh khoản thị trường giảm cho thấy sự thận trọng của nhà đầu tư bất chấp thông tin vĩ mô tích cực

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index tăng 15,5 điểm (+0,9%), đóng cửa tại mức 1,753.2 điểm. Thị trường mở cửa tăng điểm tích cực nhờ lực kéo từ VIC và LPB và duy trì trạng thái tăng điểm trong suốt phiên giao dịch hôm nay. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực khi 162 mã tăng điểm so với 155 mã giảm điểm.

VN-Index tăng trở lại sau khi số liệu vĩ mô tích cực trong quý 3 và 9 tháng 2026 được công bố. Mặc dù vậy, lực kéo chính của thị trường hôm nay lại đến từ nhóm Vingroup khi cổ phiếu VIC đã tăng trở lại từ hỗ trợ MA100 ngày. Tuy nhiên, thanh khoản thị trường giảm cho thấy sự thận trọng của nhà đầu tư bất chấp thông tin vĩ mô tích cực. Ngoài ra, diễn biến của nhóm Ngân hàng phân hóa với việc hầu hết các cổ phiếu ngân hàng lớn giảm điểm. Do đó, chúng tôi vẫn duy trì quan điểm thận trọng với diễn biến của VN-Index và đánh giá nhịp hồi này của thị trường có thể chỉ diễn ra trong ngắn hạn với mục tiêu quanh MA50 ngày, tương đương vùng 1770 - 1775 điểm. Nhà đầu tư tạm thời vẫn nên duy trì vị thế phòng thủ và chưa nên mở mua mới cho đến khi VN-Index xác nhận hoàn tất việc điều chỉnh”.

Thị trường hồi phục về mặt điểm số nhưng chất lượng và tâm lý dè dặt vẫn cao

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Thị trường hồi phục về mặt điểm số nhưng chất lượng và tâm lý dè dặt vẫn cao. Vậy nên triển vọng tiếp diễn đà hồi phục ngắn hạn nửa đầu tuần thể hiện hữu nhờ động lực dẫn dắt của nhóm Vingroup, nhịp hồi kỹ thuật nhóm Tài chính và đà tăng tiếp diễn của nhóm Dầu khí nhưng khó kỳ vọng về một nhịp hồi phục bền vững trở lại về 1800 điểm trong tuần. Thay vào đó, vận động của chỉ số sẽ nghiêng về kịch bản rung lắc quanh vùng 1720 – 1750 điểm trong tuần nhiều hơn.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Tận dụng các đà hồi phục để chốt lãi đối với các vị thế đã tăng mạnh từ đầu tháng 8 nhằm bảo toàn hiệu suất song song với việc điều chỉnh tỷ trọng danh mục cổ phiếu về mức thận trọng (30% cổ phiếu/70% tiền mặt). Nhà đầu tư hạn chế mua đuổi các mã cổ phiếu đã tăng và có nền giá cao, kiên nhẫn theo dõi chờ mua lại các nhóm ngành có sức mạnh tương đối cao và KQKD Q3 tích cực như các nhóm ngành Bán lẻ (MWG, FRT, DGW), Cao su (PHR, GVR, TRC, DPR), Tiêu dùng (MCH, VNM), Dầu khí (BSR, PVT, PVS, PVP), Ngân hàng (MBB, VPB, HDB) nếu tâm lý thị trường hồi phục tại vùng 1720 điểm hoặc chiết khấu hấp dẫn quanh vùng 1670 điểm (nếu mất vùng hỗ trợ 1720 điểm)”.

Khả năng cao VN-Index sẽ có diễn biến rung lắc trong quá trình hồi phục lên khu vực kháng cự quanh mốc 1770

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên tăng hơn 15 điểm cho thấy sự hồi phục từ vùng 1730.

Ở khung đồ thị ngày, chỉ số chung đang vận động quay lại dải mây Senkou-span B. Chỉ báo RSI hướng lên nhưng chỉ báo MACD chưa có tín hiệu hình thành đáy rõ ràng nên khả năng cao VN-Index sẽ có diễn biến rung lắc trong quá trình hồi phục lên khu vực kháng cự quanh mốc 1770.

Ở khung đồ thị giờ, chỉ số chung ghi nhận rung lắc ở đường MA20. Đường +/-DI đều ở dưới ngưỡng 25 cho thấy VN-Index sẽ cần một số nhịp đi ngang để cân bằng ở khu vực quanh mốc 1750 trước khi tiến lên mốc điểm cao hơn.

Thị trường ghi nhận phiên hồi phục đầu tiên từ vùng 1730 sau khi điều chỉnh về khu vực này vào tuần trước. Dòng tiền trong trạng thái phân hóa giữa các nhóm ngành và thậm chí giữa các cổ phiếu trong cùng nhóm. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư đi theo sự luân chuyển của dòng tiền và có thể giải ngân từng phần ở cổ phiếu có tín hiệu kiểm tra hỗ trợ thành công với sự gia tăng đáng chú ý của lực cầu tại những nhịp rung lắc của chỉ số trong các phiên tiếp theo”.

Dự báo, VN-Index sẽ có xu hướng kiểm định lại và tạo cân bằng tại vùng hỗ trợ quanh 1.725 điểm trong những ngày tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“VN-Index vẫn đang vận động trong những ngày cuối tháng 9 và đầu tháng 10 trong xu hướng giảm ngắn hạn với kháng cự là đường MA20 đang hướng xuống (hiện nằm tại 1785 điểm). Trong khi đó, ngưỡng hỗ trợ gần nhất của chỉ số là vùng đáy thiết lập trong tháng 8 quanh 1.725 điểm và chúng tôi đã quan sát thấy tín hiệu lực cầu giá thấp gia tăng khi VN-Index tiệm cận hỗ trợ này.

Dự báo, VN-Index sẽ có xu hướng kiểm định lại và tạo cân bằng tại vùng hỗ trợ quanh 1.725 điểm trong những ngày tới trước khi xuất hiện một nhịp hồi phục với mục tiêu là vùng 1775-1795 điểm. Đây là ngưỡng kháng cự được tạo bởi đường MA20 ngắn hạn và cặp đường trung bình động trung hạn là MA50 và MA200. ”

VN-Index có nhịp hồi với thanh khoản thấp

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“Tâm lý chung có phần cải thiện với sắc xanh trọn vẹn trong phiên giao dịch đầu tuần. Các chỉ báo động lượng của chỉ số VN-Index phát đi tín hiệu đảo chiều nhẹ, củng cố đà hồi phục tiếp diễn lên vùng mục tiêu 1760 – 1775”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.