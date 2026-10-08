VN-Index tiếp tục giảm và áp lực bán chiếm ưu thế

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 09/10/2026.

Theo SSI, khu vực kháng cự 1760 tiếp tục gia tăng sức ép và đẩy chỉ số VN-Index đảo chiều về ngưỡng thấp nhất phiên khi đóng cửa.

Kết phiên ngày 8/10, VN-Index giảm 14,42 điểm, tương ứng 0,82% xuống 1738,97 điểm. Tương tự, HNX Index giảm 3,6 điểm, tương ứng 1,39% xuống còn 256,22 điểm.

Xu hướng giảm ngắn hạn của VN-Index chưa được đảo chiều

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index tiếp đà giảm sau khi thất bại trong việc vượt vùng kháng cự hội tụ giữa Tenkan và Span A quanh 1765 điểm, với thanh khoản gia tăng và nến đỏ biên độ rộng cho thấy áp lực bán chiếm ưu thế. Về mặt chỉ báo kỹ thuật, RSI đảo chiều sau khi không vượt được đường xu hướng giảm, trong khi MACD tiếp tục giảm dưới ngưỡng 0 với histogram âm, cho thấy xu hướng giảm ngắn hạn chưa được đảo chiều.

Vùng hỗ trợ: 1720 – 1730; Vùng kháng cự: 1755 – 1765.

Khả năng cao VN-Index sẽ tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh trong những phiên tới và kiểm định lại vùng đáy ngắn hạn quanh 1.730 điểm. Việc giữ vững vùng hỗ trợ này sẽ là cơ sở để chỉ số hình thành đáy sau cao hơn và mở ra kỳ vọng cho một nhịp hồi phục bền vững hơn”.

Áp lực bán vẫn chiếm ưu thế

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index giảm hơn 14 điểm trong phiên hôm nay và đóng cửa tại mốc 1738,97 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 11/18 ngành giảm điểm; trong đó Dịch vụ Tài chính chịu áp lực bán mạnh nhất, theo sau là Bất động sản và Ngân hàng. Ở chiều ngược lại, Bảo hiểm ghi nhận hiệu suất tốt nhất phiên, theo sau là Truyền thông và Tiện ích. Về giao dịch khối ngoại, khối này bán ròng trên HSX và UPCoM, mua ròng trên HNX.

Việc chỉ số chưa vượt cùng cản MA10 (1760 điểm) cho thấy áp lực bán vẫn chiếm ưu thế, trong khi lực cầu chỉ cải thiện khi VN-Index lùi về sát dải dưới Bollinger Bands (1,729.33 điểm). Trong các phiên tới, chỉ số có thể tiếp tục thử thách lại vùng cản 1755 – 1760 điểm; nếu không vượt qua được ngưỡng này, thị trường nhiều khả năng sẽ lùi về kiểm tra vùng hỗ trợ biên dưới quanh 1725 – 1730 điểm”.

VN-Index đang chịu áp lực kiểm định lại vùng giá 1710 điểm - 1730 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn VN-Index suy yếu, tiếp tục chịu áp lực bán ở vùng giá cao. VN-Index đang chịu áp lực kiểm định lại vùng giá 1710 điểm - 1730 điểm, tương ứng vùng giá thấp tháng 8/2026. Trong khi dưới ảnh hưởng chi phối của số ít các cổ phiếu vốn hóa lớn, VN30 vẫn suy yếu, giao dịch dưới các kháng cự tâm lý và vùng giá trung bình 200 phiên.

Thị trường tiếp tục phân hóa mạnh dựa vào chất lượng và triển vọng tăng trưởng của doanh nghiệp. Chúng tôi đã nhận định dòng tiền chỉ gia tăng ở vùng giá thấp và có dấu hiệu không gia tăng thêm ở vùng giá cao trong phiên trước. Diễn biến cho thấy nhiều cổ phiếu đã chịu áp lực bán khá đột biến. Tuy nhiên thị trường vẫn có nhiều điểm sáng tích cực. Tập trung vào các cổ phiếu vốn hóa trung bình, các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu trong các nhóm ngành như thủy sản, nông nghiệp, dệt may... Hầu hết là các doanh nghiệp tương đối tốt, duy trì tăng trưởng, đầu ngành trong các nhóm ngành, sau thời gian dài chịu áp lực điều chỉnh về các vùng định giá tương đối hợp lý, có các mức P/E, P/B thấp so với lịch sử.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

VN-Index có thể giao dịch trong khoảng 1670 - 1800 điểm trong tháng 10

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index kết thúc tháng 9 tại mức 1769 điểm, giảm 3,5% MoM, tương đương gần 70% mức tăng của chỉ số trong T8. Chỉ số tiếp cận đỉnh trong tháng ở mốc 1874 điểm trong phiên ngày 05/09, tuy nhiên sau đó duy trì xu hướng giảm trong phần còn lại của T9, bất chấp sự kiện FTSE Russell chính thức nâng hạng TTCK Việt Nam vào ngày 21/09. Áp lực điều chỉnh tập trung ở nhóm Vingroup và Ngân hàng với 13/20 phiên giảm điểm trong tháng.

Thanh khoản bình quân trên sàn HSX trong T9 giảm xuống mức 16,459 tỷ VND/phiên (-5.3% MoM), thấp nhất kể từ T2 2025 và là tháng giảm thứ 4 liên tiếp.

Kết hợp với phân tích kỹ thuật, TVS Research cho rằng VN-Index có thể giao dịch trong khoảng 1670 - 1800 điểm trong tháng 10. Chúng tôi đánh giá chỉ số có xu hướng tiếp tục điều chỉnh trong nửa đầu tháng, kiểm định vùng hỗ trợ 1670 - 1720 điểm và phục hồi kỹ thuật trong nửa cuối tháng khi mùa công bố kết quả kinh doanh quý 3 bắt đầu.

Yếu tố tác động chính đến diễn biến của VN-Index trong tháng sẽ đến từ dòng vốn ngoại, quyết định lãi suất của FED ngày 29/10 và thanh khoản hệ thống ngân hàng. Chúng tôi khuyến nghị NĐT duy trì tỷ trọng cổ phiếu về mức 50%, hạn chế sử dụng đòn bẩy và chỉ giải ngân thăm dò tại vùng hỗ trợ nêu trên”.

Động lượng giảm còn lớn khi lực cầu yếu ớt

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Triển vọng điều chỉnh vẫn hiện hữu khi động lượng giảm còn lớn: Việc VN-Index đảo chiều từ hồi phục sang giảm với giá đóng cửa bằng giá thấp nhất cho thấy lực cầu rất mong manh nên chưa đủ hấp thụ được hết các áp lực bán trong bối cảnh thị trường kém khả quan. Giá đóng cửa bằng giá thấp nhất cùng với động thái thu hẹp đà tăng của các ngành dân dắt nửa đầu phiên như Dầu khí, Cao su, Bán lẻ cũng cho thấy tâm lý bán gia tăng, củng cố cho động lượng giảm lớn và sẽ tiếp diễn trong phiên tiếp theo đặc biệt khi nhóm trụ vốn lớn vẫn chưa có tín hiệu của lực cầu bắt đáy.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Nhà đầu tư theo dõi giải ngân các ngành có sức mạnh tương đối cao và kết quả kinh doanh quý 3 tích cực như các nhóm ngành Bán lẻ (MWG, FRT), Cao su (DPR, GVR, TRC), Tiêu dùng (MCH, VNM, TLG), Dầu khí (BSR, PVT, PVS), Ngân hàng (VPB, HDB) nếu các cổ phiếu riêng lẻ trên có điểm mua ngắn hạn giá vốn thấp cùng với thị trường xuất hiện lực cầu ổn định tại vùng 1720 điểm hoặc chiết khấu đủ hấp dẫn quanh vùng 1670 điểm (nếu mất vùng hỗ trợ 1720 điểm). Tuy nhiên, tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục vẫn nên duy trì quanh mức 30% trong giai đoạn thị trường có triển vọng điều chỉnh”.

Lực cung vẫn còn áp đảo khi chỉ số tiếp cận khu vực điểm số 1760

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN Index kết phiên với nến Spinning top với bóng nến dài cho thấy diễn biến giằng co lớn trong phiên.

Ở khung đồ thị ngày, chỉ báo MACD và RSI hướng xuống trở lại cho thấy động lực chung chưa được củng cố. Chỉ báo MFI cũng đi xuống vùng thấp thể hiện sự thiếu vắng lực cầu trên thị trường và VN Index sẽ cần kiểm tra lại vùng hỗ trợ 1730 trong những phiên tới.

Ở khung đồ thị giờ, chỉ số chung quay về hỗ trợ 1730, tương đương đường biên dưới dải Bollinger, đồng thời đường -DI cắt lên đường +DI nên vận động rung lắc ở khu vực 1730-1750 sẽ diễn ra trong phiên tiếp theo để kiểm tra cung-cầu ở vùng điểm này.

Lực cung vẫn còn áp đảo khi chỉ số tiếp cận khu vực điểm số 1760 dẫn tới sự thận trọng của dòng tiền. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư theo dõi vận động chỉ số chung, bên cạnh đó vẫn có thể tìm cơ hộ đầu tư ngắn hạn ở những cổ phiếu đang thu hút dòng tiền nổi bật so với thị trường chung, đồng thời đang trong nhịp tăng điểm và có tín hiệu kiểm tra hỗ trợ thành công như Bán lẻ, Dầu khí,.... Đối với những mã đã tăng mạnh và đang ở vùng kháng cự, nhà đầu tư không nên giải ngân do rủi ro điều chỉnh là khó tránh”.

Đà giảm đang dần chiếm ưu thế trở lại, trong khi VN-Index cần vượt vùng 1750 điểm để tái lập nhịp hồi phục hướng đến 1775–1780 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“VN-Index nới rộng đà giảm so với ba phiên trước khi thoái lui từ vùng 1760 điểm, cho thấy lực bán tại khu vực này đang dần chiếm ưu thế.

Diễn biến này cũng phản ánh qua độ rộng thị trường tiêu cực với 190 mã giảm so với 122 mã tăng. Về ngành, Ngân hàng, Chứng khoán và Bất động sản chịu tác động rõ hơn từ lực bán. Trong khi đó, Bán lẻ, Tiêu dùng, Vật liệu và đặc biệt là Dầu khí vẫn duy trì lực mua tương đối ổn định.

Về mặt kỹ thuật, vùng 1715–1730 điểm tiếp tục giữ vai trò hỗ trợ quan trọng trong ngắn hạn và kịch bản giảm sâu chỉ được xác nhận khi khu vực này bị vi phạm. Hiện tại, đà giảm đang dần chiếm ưu thế trở lại, trong khi VN-Index cần vượt vùng 1750 điểm để tái lập nhịp hồi phục hướng đến 1775–1780 điểm.

Đánh giá xác suất các kịch bản, trạng thái cung cầu phân hóa quanh vùng 1760 điểm đã khiến VN-Index mất đi động lực hồi phục. Tuy nhiên, áp lực bán chưa hoàn toàn chiếm ưu thế trên diện rộng. Do đó, xác suất chỉ số vi phạm vùng 1715–1730 điểm và mở rộng nhịp giảm về khu vực 1650 điểm hiện vẫn thấp hơn kịch bản hồi phục trở lại với mục tiêu gần 1775 điểm”.

Lực cản hiện hữu

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“Khu vực kháng cự 1760 tiếp tục gia tăng sức ép và đẩy chỉ số VN-Index đảo chiều về ngưỡng thấp nhất phiên khi đóng cửa. Chiều hỗ trợ, vùng 1730 vẫn chưa vi phạm và cần được theo dõi phản ứng cân bằng trở lại, nếu áp lực cung duy trì ưu thế”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.