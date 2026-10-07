VN-Index tiếp tục hình thành đáy quanh 1730 điểm

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 08/10/2026.

Theo BSC, diễn biến thị trường vẫn cho thấy trạng thái thăm dò khi các nhịp hồi phục chưa duy trì được tính liên tục và VN-Index chưa thể tiến lên lấp gap tại vùng 1768 – 1778.

Kết phiên ngày 7/10, VN-Index giảm 5,69 điểm, tương đương giảm 0,32% xuống 1.753,39 điểm. Tương tự, HNX Index giảm 5,71 điểm, tương ứng 2,15% xuống còn 259,82 điểm.

VN-Index cần bứt phá vượt qua vùng kháng cự 1760 điểm với sự tích cực của thanh khoản để xác nhận khả năng dao động tích lũy

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index chững đà hồi phục sau khi tiến lên thử thách vùng kháng cự hội tụ giữa đường Tenkan và đường mây Span A quanh mốc 1765 điểm. Việc chỉ số đóng cửa bằng một cây nến đỏ có bóng nến dưới dài, đi kèm mức thanh khoản sụt giảm xuống dưới mức trung bình 20 phiên, cho thấy lực cầu tham gia quanh vùng hỗ trợ 1745 điểm đã giúp thu hẹp đà giảm nhưng chưa đủ mạnh mẽ để đảo chiều thị trường trong phiên hôm nay. Xét về các chỉ báo kỹ thuật, RSI thử thách đường xu hướng giảm ngắn hạn không thành công. Trong khi đó, đường MACD đang bẻ ngang dần ở phía dưới mức 0, kết hợp cùng dải histogram âm tiếp tục thu hẹp dần. Các tín hiệu kỹ thuật này cho thấy xu hướng giảm dù chưa hoàn toàn kết thúc nhưng đang có dấu hiệu tạm chững lại.

Vùng quan trọng với vùng hỗ trợ gần: 1740 – 1745; Vùng hỗ trợ mạnh: 1730 – 1735; Vùng kháng cự: 1765 – 1775.

Khả năng cao trong những phiên tới, VN-Index cần bứt phá vượt qua vùng kháng cự 1760 điểm đi kèm với sự đồng thuận tích cực từ dòng tiền thanh khoản để xác nhận khả năng quay trở lại dao động tích lũy phía trên đám mây Kumo quanh mốc 1780 điểm”.

Diễn biến thị trường vẫn cho thấy trạng thái thăm dò khi các nhịp hồi phục chưa duy trì được tính liên tục

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index giằng co theo chiều giảm trong phiên sáng và có lúc lùi về ngưỡng 1745 điểm. Sang phiên chiều, lực cầu bắt đáy xuất hiện giúp chỉ số hồi phục và thu hẹp đà giảm. Kết phiên, VN-Index đóng cửa tại 1753,39 điểm, giảm gần 6 điểm so với phiên trước. Độ rộng thị trường khá cân bằng với 9/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành Truyền thông dẫn đầu đà tăng, theo sau là Hóa chất và Dầu khí.

Về giao dịch của khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng trên HSX và HNX, trong khi mua ròng nhẹ trên UPCOM. Diễn biến thị trường vẫn cho thấy trạng thái thăm dò khi các nhịp hồi phục chưa duy trì được tính liên tục và VN-Index chưa thể tiến lên lấp gap tại vùng 1768 – 1778. Nhà đầu tư tiếp tục giao dịch thận trọng”.

Xu hướng ngắn hạn VN-Index tiếp tục tích lũy trong biên độ hẹp trên vùng hỗ trợ quanh 1730 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn VN-Index tiếp tục tích lũy trong biên độ hẹp trên vùng hỗ trợ quanh 1730 điểm, tương ứng vùng giá thấp tháng 8/2026, kháng cự quanh 1775 điểm. Dưới ảnh hưởng chi phối của số ít các cổ phiếu vốn hóa lớn, VN30 vẫn suy yếu, giao dịch dưới các kháng cự tâm lý và vùng giá trung bình 200 phiên.

Thị trường tiếp tục phân hóa tích cực. Nhà đầu tư vẫn đang có các cơ hội đầu tư ngắn hạn tốt đối với các doanh nghiệp đang tăng trưởng trong các ngành đang tăng trưởng tốt hiện nay là dầu khí, cảng-vận tải biển, bảo hiểm và nhóm bán lẻ... Chúng tôi cũng đã khuyến nghị nhà đầu tư xem xét các cơ hội đầu tư trong các doanh nghiệp chất lượng, tăng trưởng tốt có mức P/E, P/B thấp trong nhiều báo cáo trước. Tuy nhiên dòng tiền hiện tại đang có dấu hiệu không gia tăng thêm ở vùng giá cao. Vì vậy ưu tiên đánh giá danh mục, cập nhật các thông tin kết quả kinh doanh. Chúng tôi cũng sẽ công bố báo cáo chiến lược tháng 10/2026. Qua đó kỳ vọng cung cấp thêm cho nhà đầu tư các thông tin, phân tích chi tiết về tình hình kinh tế vĩ mô, thị trường, nhóm ngành và doanh nghiệp...

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

TVS duy trì quan điểm về xu hướng tăng của chỉ số về vùng giá 1770 - 1775 điểm trong thời gian tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index giảm 5,7 điểm (-0,3%), đóng cửa tại mức 1753,4 điểm. Thị trường tiếp tục kiểm định lại vùng 1740 điểm với áp lực bán mạnh chủ yếu từ nhóm Vingroup (VIC, VHM và VPL). Trong khi đó, dòng tiền tập trung ở một số nhóm cổ phiếu như Vận tải, Cảng biển, Bán lẻ, ... Thị trường sau đó rút chân và hồi phục trong phiên chiều khi áp lực bán giảm bớt tại các cổ phiếu nhóm Vingroup, giúp cho chỉ số đóng cửa trên mốc 1750 điểm.

Chúng tôi tiếp tục duy trì quan điểm về xu hướng tăng của chỉ số về vùng giá 1770 - 1775 điểm trong thời gian tới. Diễn biến phiên hôm nay cho thấy dòng tiền đang phân hóa và chuyển hướng sang các nhóm cổ phiếu tăng trưởng tốt trong giai đoạn hiện nay như Bán lẻ, Vận tải, Cảng biển, ... Trong khi đó, áp lực bán tại các cổ phiếu nhóm Vingroup, đặc biệt là VIC cũng đã hạ bớt trong phiên chiều. Điều này sẽ giúp củng cố đà hồi phục của chỉ số trong các phiên tiếp theo. Nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu phù hợp và có thể tập trung dòng tiền vào các nhóm ngành và cổ phiếu tăng trưởng tích cực trong giai đoạn vừa qua”.

Vận động của chỉ số vẫn còn dư địa rung lắc quanh vùng 1750 điểm trong tuần này

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chất lượng thị trường chưa có nhiều thay đổi với bức tranh chung là tâm lý thận trọng và phân hóa. Dù điểm sáng là lực cầu vẫn hiện hữu chọn lọc và lan tỏa sang các nhóm ngành có triển vọng kết quả kinh doanh tăng trưởng tích cực như Bán lẻ, Tiêu dùng, Cao su, Dầu khí nhưng dòng tiền lớn vẫn dè dặt đối với nhóm trụ vốn lớn như Ngân hàng, Chứng khoán, Bất động sản. Với bối cảnh phân cực như vậy, nhà đầu tư vẫn cần thận trọng về kỳ vọng của nhịp hồi phục bền vững về cận 1780-1800 ngay trong tuần. Thay vào đó, vận động của chỉ số vẫn còn dư địa rung lắc quanh vùng 1750 điểm trong tuần này.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Tận dụng các đà hồi phục để chốt lãi đối với các vị thế đã tăng mạnh từ đầu tháng 8 nhằm bảo toàn hiệu suất song song với việc điều chỉnh tỷ trọng danh mục cổ phiếu về mức thận trọng (30% cổ phiếu/70% tiền mặt). Nhà đầu tư hạn chế mua đuổi các mã cổ phiếu đã tăng và có nền giá cao, kiên nhẫn theo dõi chờ mua lại các nhóm ngành có sức mạnh tương đối cao và KQKD Q3 tích cực như các nhóm ngành Bán lẻ (MWG, FRT, DGW), Cao su (PHR, GVR, TRC), Tiêu dùng (MCH, VNM), Dầu khí (BSR, PVT, PVS, PVP), Ngân hàng (MBB, VPB, HDB) nếu tâm lý thị trường hồi phục tại vùng 1720 điểm hoặc chiết khấu đủ hấp dẫn quanh vùng 1670 điểm (nếu mất vùng hỗ trợ 1.720 điểm)”.

Khả năng diễn biến rung lắc biên độ khoảng 20 điểm sẽ còn tiếp diễn trong ngắn hạn trước khi VN-Index cân bằng trở lại

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index tiếp tục kết phiên với nến Hammer nhờ sự tham gia của lực cầu vào phiên chiều.

Ở khung đồ thị ngày, chỉ số chung tiếp tục vận động giằng co, rung lắc ở vùng kháng cự 1750-1760, đồng thời đường +DI và ADX đều ở dưới mốc 25 cho thấy khả năng diễn biến rung lắc biên độ khoảng 20 điểm sẽ còn tiếp diễn trong ngắn hạn trước khi VN-Index cân bằng trở lại.

Ở khung đồ thị giờ, chỉ số chung kết phiên giữ trên đường MA20 và các chỉ báo MACD và RSI hướng lên cho thấy động lực chung được củng cố trong phiên chiều. Theo đó, kỳ vọng nhịp hồi phục sẽ nối tiếp trong phiên tiếp theo với kháng cự quanh mốc 1770.

Thị trường ghi nhận vận động rung lắc ở khu vực 1750 khi chưa tìm được sự ủng hộ mạnh mẽ của dòng tiền. Tuy nhiên, một số nhóm ngành/cổ phiếu riêng lẻ vẫn thu hút được lực cầu nổi bật so với mặt bằng chung. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên đi theo dòng tiền lớn và cân nhắc giải ngân thăm dò khi cổ phiếu hiệu chỉnh về củng cố hỗ trợ hoặc chờ tín hiệu xác nhận cân bằng của VN-Index để mở vị thế ở những mã đang trong giai đoạn đi ngang tích lũy”.

Với diễn biến giá và thanh khoản trong phiên 07/10 tiếp tục củng cố kịch bản VN-Index hình thành đáy quanh vùng 1730 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“VN-Index thu hẹp đà giảm về cuối phiên với độ rộng thị trường tương đối cân bằng, ghi nhận 150 mã tăng so với 151 mã giảm. Nhìn chung, áp lực bán vẫn ở mức thấp, lực cầu tập trung cục bộ tại nhóm Ngân hàng, Bất động sản và Vật liệu nhưng lan tỏa tương đối tốt tại Công nghiệp, Bán lẻ và Tiêu dùng.

Về mặt kỹ thuật, vùng 1730 điểm tiếp tục giữ vai trò hỗ trợ quan trọng trong ngắn hạn. Mục tiêu tiếp theo của VN-Index là khu vực 1775 điểm, trong khi vùng 1740–1750 điểm sẽ đóng vai trò hỗ trợ gần cho các nhịp rung lắc trong phiên 08/10.

Đánh giá khả năng tạo đáy, diễn biến giá và thanh khoản trong phiên 07/10 tiếp tục củng cố kịch bản VN-Index hình thành đáy quanh vùng 1730 điểm. Do đó, xác suất chỉ số hồi phục về khu vực 1.775 điểm vẫn cao hơn kịch bản vi phạm vùng 1730 điểm. Điều kiện hiện tại tiếp tục phù hợp để giải ngân từng phần, ưu tiên các cổ phiếu vốn hóa lớn”.

VN-Index duy trì trạng thái cân bằng ngắn hạn, với điểm tựa trên vùng 1730 vẫn được giữ vững

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index duy trì trạng thái cân bằng ngắn hạn, với điểm tựa trên vùng 1730 vẫn được giữ vững. Khu vực cản 1760 dù tạo áp lực nhẹ trở lại nhưng vận động chung đang cho thấy sự cải thiện về độ rộng khi lực cầu dần chiếm ưu thế. Các yếu tố trên kì vọng là tiền đề cho diễn biến khởi sắc hơn về mặt tổng thể, mặc dù áp lực rung lắc điểm số hiện hữu”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.