Vn-Index trên đỉnh huy hoàng, sếp và nhiều doanh nghiệp thoát hàng thành công rực rỡ

Tuần giao dịch vừa qua là thời kỳ đỉnh cao huy hoàng của chứng khoán Việt Nam. Vn-Index chính thức lập mốc 1.500 điểm - dấu mốc lịch sử mà cả thị trường mong đợi bấy lâu nay. Nhiều nhà đầu tư ngỡ ngàng trong hạnh phúc. Thanh khoản tăng khá mạnh, chủ yếu là áp lực chốt lời, thanh khoản bình quân tuần này trên HSX đạt 30.800 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng tăng đột biến trong phiên cuối tuần với giá trị hơn 2.107 tỷ đồng, là phiên bán ròng mạnh thứ hai tính từ đầu năm, chỉ sau phiên ngày 15/1.

Tâm lý chốt lời cũng diễn ra mạnh mẽ ở từ phía các doanh nghiệp niêm yết. Trong tuần qua, sếp và nhiều doanh nghiệp thoát hàng thành công rực rỡ. Cụ thể, trong ngày 25/11, bà Lê Thị Hà Thành - vợ ông Nguyễn Thiện Tuấn, Chủ tịch HĐQT Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG) đã bán thành công 1,6 triệu cổ phiếu DIG, giảm tỷ lệ sở hữu tại Công ty từ 0,32% xuống còn 0,001%.

Giao dịch được thực hiện thông qua khớp lệnh hoặc thoả thuận. Cùng ngày, thị trường chỉ ghi nhận 400 nghìn cổ phiếu DIG được giao dịch thỏa thuận, do đó hầu hết lượng cổ phiếu bà Thành bán ra thông qua khớp lệnh. Đáng lưu ý, trong phiên 25/11, thị giá cổ phiếu DIG bất ngờ kịch trần 67.500 đồng/cổ phiếu. Ước tính vợ Chủ tịch DIG đã thu về hơn 106 tỷ đồng sau thương vụ.

Động thái thoái phần lớn vốn tại DIG của bà Thành trong bối cảnh cổ phiếu bất động sản được nhiều nhà đầu tư chú ý, đặc biệt là DIG, bất chấp kết quả kinh doanh lao dốc. DIG ghi nhận doanh thu quý 3/2021 đạt 538 tỷ đồng, giảm 67%. Công ty báo lãi ròng 42 tỷ đồng, giảm 69% so với cùng kỳ trong đó lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 43 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, DIC Corp ghi nhận doanh thu thuần đạt 966 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hơn 91 tỷ đồng, lần lượt giảm 48% và 47% so với cùng kỳ. So với kế hoạch đề ra, công ty mới thực hiện được 35% kế hoạch doanh thu và vỏn vẹn 6% mục tiêu lợi nhuận.

Tuy nhiên, thị giá cổ phiếu này đang ở vùng đỉnh lịch sử sau đà tăng từ cuối tháng 9/2021. Kết phiên 26/11, giá cổ phiếu DIG ở mức 69.900 đồng/cổ phiếu, tăng hơn 125% so với đầu tháng 10.

Diễn biến cổ phiếu DIG.

Tương tự, tại Công ty CP Đầu tư Nam Long, bà Ngô Thị Ngọc Liễu - mẹ của Thành viên HĐQT Cao Thấn Thạch, mới đây cũng đã bán thành công 150.000 cổ phiếu trên tổng số 350.000 cổ phiếu đăng ký bán. Thời gian thực hiện từ ngày 25/10 đến 25/11. Giá cổ phiếu NLG cũng đang loanh quanh ở vùng đỉnh lịch sử. Chốt phiên giao dịch 25/11, NLG thị giá 57.000 đồng, tạm tính theo giá này, bà này đã thu về 8,55 tỷ đồng.

Còn tại Chứng khoán VnDirect, giao dịch sôi động của thị trường chứng khoán với dòng tiền nhà đầu tư đổ vào cuồn cuộn đã giúp công ty chứng khoán này có một mùa bội thu trong quý 3/2021 vừa qua. Mới đây, VND còn lên kế hoạch tăng vốn dự kiến lên 12.000 tỷ đồng thông qua chào bán cho cổ đông hiện hữu với giá dự kiến 10.000 đồng/cổ phiếu và phát hành cổ phiếu từ vốn chủ sở hữu. Mục đích chào bán nhằm tăng quy mô vốn hoạt động để mở rộng năng lực cho vay ký quỹ của khách hàng, năng lực kinh doanh nguồn trên thị trường vốn, năng lực bảo lãnh phát hành trái phiếu, năng lực phát hành và phân phối chứng quyền có bảo đảm, bổ sung vốn cho các hoạt động kinh doanh hợp pháp khác.

Trên thị trường, giá cổ phiếu VND bật tăng mạnh, đạt đỉnh 81.400 đồng/cổ phiếu vào phiên 24/11. Sau đó, cổ phiếu này đã điều chỉnh về 78.000 đồng/cổ phiếu kết phiên 26/11, tăng gần 60% trong vòng một tháng.

Nhân giá cổ phiếu đạt đỉnh lịch sử, VND cũng đã bán thành công toàn bộ 5,9 triệu cổ phiếu quỹ từ ngày 11 đến 25/11 thông qua phương thức khớp lệnh, nhằm tăng số cổ phiếu lưu hành và cơ cấu lại nguồn vốn. Ngoài ra, công ty còn thực hiện bán 2.170 cổ phiếu lô lẻ mà đã mua của nhà đầu tư. Giá giao dịch bình quân đạt 74.939 đồng/cổ phiếu, thu về 473 tỷ đồng. Sau giao dịch, VND chỉ còn nắm 81 cổ phiếu quỹ, chiếm tỷ trọng không đáng kể.

Diễn biến cổ phiếu VND.

Tương tự, Công ty CP Vận tải và xếp dỡ Hải An (HAH) cũng vừa bán xong toàn bộ 1,38 triệu cổ phiếu quỹ mà công ty đã đăng ký bán từ trước đó. Đây cũng là toàn bộ số cổ phiếu quỹ mà công ty có. Giao dịch được thực hiện từ 28/10 đến 26/11/2021. Giá bán bình quân 71.325 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng số tiền thu về hơn 99,1 tỷ đồng. Trong khi đó báo cáo tài chính quý 3/2021 của công ty thể hiện, số cổ phiếu quỹ này có giá trị 22,9 tỷ đồng, tương ứng bình quân giá mua vào 16.480 đồng/cổ phiếu. Như vậy, HAH đã lãi khoảng 77 tỷ đồng sau 8 tháng nắm giữ cổ phiếu quỹ.

Trên thị trường cổ phiếu HAH đã tăng mạnh cùng với đà tăng các cổ phiếu ngành logistic và cảng biển nói chung trong thời gian qua. Hiện HAH đóng cửa phiên giao dịch ngày 26/11/2021 ở mức 69.000 đồng/cổ phiếu, gấp 4 lần so với thời điểm đầu năm 2021.

Diễn biến cổ phiếu HAH.

Động thái chốt lời từ nội bộ các doanh nghiệp dự kiến còn diễn ra mạnh mẽ trong thời gian tới với hàng loạt lãnh đạo và người nhà đăng ký bán ra cổ phiếu.

Ông Nguyễn Văn Quyết – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành (TTH) mới đây cũng đã đăng ký bán toàn bộ hơn 3,8 triệu cổ phiếu TTH trong thời gian 25/11-24/12. Chủ tịch TTH có động thái thoái vốn trong bối cảnh giá cổ phiếu TTH đã tăng mạnh kể từ đầu năm 2021 và đang ở vùng giá cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây.

Chốt phiên giao dịch 26/11, giá cổ phiếu 6.680 đồng, giảm nhẹ so với hai phiên trước đó nhưng vẫn tăng gần gấp 3 lần so với thời điểm tháng 8. Chiếu theo thị giá kể trên, ước tính ông Quyết có thể thu về hơn 28 tỷ đồng sau thương vụ. Toàn bộ số cổ phiếu ông Quyết đăng ký bán đã được ông mua vào trong ngày 14/04. Ước tính, Chủ tịch TTH có thể sẽ lãi gần 11 tỷ đồng sau gần 8 tháng nắm giữ cổ phiếu.

Diễn biến cổ phiếu TTH.

Em trai và em dâu ông Nguyễn Đức Thụy - Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPB) cũng vừa đăng ký bán toàn bộ cổ phần tại Ngân hàng để cơ cấu danh mục đầu tư. Theo đó, trong thời gian 01-15/12/2021, ông Nguyễn Xuân Thủy, em trai Bầu Thụy đăng ký bán toàn bộ 1,81 triệu cổ phiếu LPB. Còn bà Tống Thị Kiều Hoa, em dâu ông Thụy, đăng ký bán hết 28,336 cổ phiếu LPB trong thời gian 01-25/12/2021.

Kết thúc phiên giao dịch 26/11/2021, giá cổ phiếu LPB tăng 13% so với đầu tháng 11/2021, lên mức 23.900 đồng/cổ phiếu. Ước tính với mức giá này, hai người thân của ông Thụy có thể thu về hơn 44 tỷ đồng nếu bán thành công số cổ phiếu đăng ký.Trước đó, ông Nguyễn Văn Thuyết - em trai ông Thuỵ - cũng đăng ký bán toàn bộ 330,300 cổ phiếu LPB đang nắm giữ nhằm cơ cấu danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến thực hiện trong thời gian 19/11-18/12/2021. Nếu các giao dịch trên được thực hiện thành công, người thân của Phó Chủ tịch Nguyễn Đức Thụy sẽ không còn sở hữu cổ phần tại LPB.

Diễn biến cổ phiếu LPB.

Tại Nhà Đà Nẵng, bà Mai Thị Thi - vợ ông Nguyễn Quang Trung - Tổng Giám đốc NDN cũng vừa đăng ký bán hơn 1,2 triệu cổ phiếu NDN từ ngày 29/11-24/12/2021. Nếu giao dịch thành công, bà Thi sẽ không còn nắm giữ cổ phiếu NDN nào (bà Thi hiện đang sở hữu 1.68% vốn tại NDN).

Trên thị trường, sau khi thiết lập đỉnh tại mức kỷ lục 26.000 đồng/cổ phiếu vào ngày 15/11/2021, giá NDN đã điều chỉnh và chốt phiên 26/11 tại mức 24.700 đồng/cổ phiếu, giảm 5% so với đỉnh. Thanh khoản trong 1 tháng trở lại đây ghi nhận hơn 5 triệu cp/phiên. Tạm tính theo mức giá chốt phiên 26/11, vợ TGĐ dự thu về gần 30 tỷ đồng nếu hoàn tất thương vụ.