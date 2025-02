VPG liên tiếp nhận được án phạt về thuế

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát thông báo nhận được Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế của Chi Cục thuế Khu vực Hồng Bàng - An Dương (mã VPG-HOSE).

Theo đó, VPG bị xử phạt vì đã thực hiện hành vi gửi Thông báo về hóa đơn quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên và hành vi kê khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp.

Về hình thức xử phạt, VPG bị phạt tiền 2.431.537.352 đồng, trong đó, phạt về hành vi vi phạm thủ tục thuế 10 triệu đồng và phạt về hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp là hơn 2,42 tỷ đồng.

Về biện pháp khắc phục hậu quả, VPG bị buộc phải nộp đủ số tiền thuế thiếu vào ngân sách nhà nước là 12.122.255.232 đồng; tiền chậm nộp tiền thuế là 1.557.859.697 đồng.

Như vậy, tổng cộng tiền phạt, truy thu thuế và VPG phải nộp là hơn 16,1 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 20/1/2025, VPG cho biết cũng đã nhận được Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế số 06/QĐ-XPHC của Chi cục Hải quan Cửa khẩu Vĩnh Xương (Cục Hải quan tỉnh An Giang).

Cụ thể, VPG đã có hành vi khai sai về trị giá hải quan dẫn đến thiếu số tiền thuế giá trị gia tăng phải nộp đối với 3 tờ khai nhập khẩu trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan hàng hóa đến ngày ban hành Quyết định kiểm tra sau thông quan từ ngày 12/8/2024 đến ngày 16/8/2024 (5 ngày làm việc).

Do đó, VPG bị xử phạt hành chính 20% số tiền thuế giá trị gia tăng được ấn định theo Quyết đinh số 766/QĐ-VX ngày 22/8/2024 của Chi cục Hải Quan Cửa Khẩu Vĩnh Xương “Về việc ấn định thuế đối với hàng hóa nhập khẩu”.

Tổng số tiền VPG bị xử phạt là gần 18,1 triệu đồng. Công ty không phải áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả.

Tiếp tục liên quan đến xử phạt về thuế, ngày 18/9/2024, công ty này cũng nhận được quyết định xử phạt về thuế do đã có hành vi chậm nộp tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2022 quá thời hạn đối với điểm đất số 2 Trần Hưng Đạo, Hà Nội có diện tích là 390m2 có số thuế phát sinh là hơn 13 triệu đồng.

Công ty đã nộp hồ sơ chậm 148 ngày quá thời hạn nộp hồ sơ kê khai thuế theo quy định. Do đó, công ty bị phạt hơn 13 triệu đồng và không bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả.

Về kết quả kinh doanh, công ty ghi nhận doanh thu quý 4/2024 tăng 752,4% so với cùng kỳ đạt 6.259 tỷ; lợi nhuận sau thuế tăng 247% đạt 95,56 tỷ đồng. Nguyên nhân là do lợi nhuận gộp của hai mặt hàng Quặng Sắt và Than Nhiệt tăng lần lượt 503,68% và 216,14% so với cùng kỳ.

Mặt khác, trong quý 4 này công ty ghi nhận có doanh thu bất động sản trong khi cùng kỳ không có đạt hơn 165 tỷ. Lũy kế cả năm 2024 đạt hơn 112 tỷ đồng (cùng kỳ đạt 19,38 tỷ).