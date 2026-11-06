Vũ Hán trở thành cửa ngõ quan trọng của ngành hàng xa xỉ

Các sự kiện được tổ chức hồi tháng 10 vừa qua tại Vũ Hán của Celine, Armani và Prada, cùng kế hoạch mở cửa hàng K Avenue của Chanel đã cho thấy các nhà mốt quốc tế đang dùng thủ phủ tỉnh Hồ Bắc làm bệ phóng để tiếp cận người mua sắm trên một khu vực rộng lớn hơn nhiều..

Ảnh: @Mr.Mall

Cuối tháng 10, khu trung tâm thương mại Wuhan SKP tại Vũ Hán liên tiếp đón nhiều sự kiện khai trương của các thương hiệu xa xỉ. Celine khai trương cửa hàng vào ngày 21/10. Ngày hôm sau, Giorgio Armani khai trương cửa hàng ba tầng tại khu K Avenue của tổ hợp, và ngày 23/10, Prada kỷ niệm một năm cửa hàng của hãng tại đây.

Mỗi sự kiện đều có dàn nghệ sĩ nổi tiếng tham dự. Đại sứ thương hiệu toàn cầu của Celine là Lưu Thi Thi có mặt tại lễ khai trương. Đại sứ thương hiệu toàn cầu của Armani là Hồ Ca cắt băng khánh thành cùng các diễn viên Ngôn Thừa Húc, Viên Tuyền và Viên Hoằng. Tại lễ kỷ niệm của Prada, đại sứ Lý Hiện và diễn viên Hầu Minh Hạo cùng góp mặt.

Ảnh: Weibo Lưu Thi Thi, Prada

Cả ba sự kiện đều diễn ra trong tuần Wuhan SKP tổ chức hội nghị thượng đỉnh thời trang và làm đẹp toàn cầu, quy tụ đại diện hơn 100 thương hiệu, theo China Daily. Cũng trong tuần đó, thành phố khai mạc Mùa tiêu dùng quốc tế Vũ Hán 2026 và Tháng tiêu dùng cao cấp tại trung tâm thương mại này.

Chanel cũng đang đưa ra tín hiệu. Ngày 18/10, các tấm hàng rào mang tên nhà mốt được dựng quanh một tòa nhà độc lập trên K Avenue. Đây sẽ là cửa hàng đầu tiên của Chanel tại Vũ Hán và cũng là cửa hàng độc lập đầu tiên của hãng ở Trung Quốc đại lục. Hiện chưa có thông báo về ngày khai trương.

Những sự kiện này diễn ra chỉ hơn hai năm sau khi khu trung tâm thương mại Wuhan SKP mở cửa vào tháng 7/2024, là địa điểm thứ tư của đơn vị vận hành, sau Bắc Kinh, Tây An và Thành Đô.

Ảnh: Wuhan SKP

Jing Daily nhận định, khi ngày càng nhiều thương hiệu mở cửa hàng và tổ chức sự kiện tại Wuhan SKP, tổ hợp này đang trở thành nền tảng để các nhà mốt quốc tế tiếp cận người tiêu dùng khắp miền Trung Trung Quốc. Tham vọng của họ tại thành phố cũng đang vượt ra ngoài việc bán hàng, hướng tới xây dựng bản sắc thương hiệu và thử nghiệm các cách tiếp cận bán lẻ mới.

VŨ HÁN TRỞ THÀNH NƠI THỬ NGHIỆM MÔ HÌNH BÁN LẺ MỚI

Vị trí địa lý lý giải một phần sức hút này. Vũ Hán nằm ở nơi hợp lưu của sông Dương Tử và sông Hán, từ lâu là đầu mối giao thông và thương mại chính của miền Trung Trung Quốc, thu hút người mua sắm từ khắp tỉnh Hồ Bắc và các khu vực lân cận.

Điều này có ý nghĩa với ngành hàng xa xỉ: với những khoản mua sắm đắt đỏ và không thường xuyên, người tiêu dùng sẵn sàng di chuyển xa. Vì vậy, một cửa hàng xa xỉ hàng đầu thu hút được khách hàng giàu có từ các vùng xung quanh sẽ phục vụ một thị trường lớn hơn nhiều so với chính thành phố nơi nó đặt trụ sở.

Vũ Hán nằm ở nơi hợp lưu của sông Dương Tử và sông Hán, từ lâu là đầu mối giao thông và thương mại chính của miền Trung Trung Quốc. Ảnh: Heartland 66

Dân số trẻ là điểm thu hút thứ hai. Với mật độ các trường đại học cao, Vũ Hán có lượng lớn sinh viên và người trẻ đi làm luôn thích trải nghiệm mới. Nhóm khách hàng trẻ hiếm khi là khách hàng cốt lõi của các nhà mốt xa xỉ truyền thống, nhưng họ thường nằm trong số những người đầu tiên đón nhận các thương hiệu mới nổi và cách mua sắm mới.

Crocs đang đặt cược vào điều đó. Hồi tháng 9, thương hiệu này mở cửa hàng tự thiết kế Crocs by You đầu tiên tại Wushang Dream Plaza ở Vũ Hán. Các cửa hàng Crocs khác cũng có dịch vụ tùy biến ở mức nhất định, nhưng với mô hình này, dịch vụ tự thiết kế trở thành trọng tâm: khách hàng tự thiết kế giày và tham gia các thử thách sáng tạo, với các mẫu thiết kế được xếp hạng trên bảng xếp hạng.

Crocs chọn Vũ Hán thay vì Bắc Kinh hay Thượng Hải để ra mắt mô hình này, cho thấy các thương hiệu quốc tế xem thành phố là nơi thử nghiệm ý tưởng bán lẻ mới và đo phản ứng của người tiêu dùng.

Chính sách địa phương cũng đang tạo thêm đà. Hồi tháng 3, Sở Thương mại Vũ Hán cùng sáu cơ quan khác của thành phố ban hành các biện pháp hỗ trợ thương hiệu ra mắt, đặt mục tiêu hơn 300 “cửa hàng đầu tiên” mỗi năm, tức cửa hàng đầu tiên của một thương hiệu tại thành phố hoặc trong một khu vực rộng hơn, theo văn bản chính sách.

Theo số liệu của Sở Thương mại do 21st Century Business Herald trích dẫn, thành phố đã bổ sung 82 cửa hàng như vậy trong quý I, gồm cả cửa hàng hàng đầu và cửa hàng theo concept. Các biện pháp này cũng khuyến khích các khu thương mại và trung tâm mua sắm lớn tổ chức ra mắt sản phẩm và trình diễn thời trang.

NHỮNG ĐIỀU VŨ HÁN CÒN THIẾU

Có một chi tiết cho thấy thành phố còn thiếu điều gì. Tại các sự kiện, các nhà mốt quốc tế đã đưa đội ngũ phục vụ tiệc từ Thượng Hải đến và nhờ một công ty quan hệ công chúng có trụ sở tại Bắc Kinh. Cách làm này khá phổ biến trong ngành xa xỉ. Dù vậy, nó cho thấy Vũ Hán vẫn còn khoảng cách cần thu hẹp về ẩm thực cao cấp và dịch vụ sự kiện so với các thị trường lâu đời hơn.

Khách sạn là khoảng trống dễ thấy nhất. Giới trong ngành từ lâu đùa rằng Vũ Hán là “sa mạc của khách sạn sang trọng”. Tính đến năm 2024, thành phố chỉ có 2 khách sạn hạng sang là Fairmont và Wanda Reign, trong khi Trường Sa, một thủ phủ tỉnh khác ở miền Trung Trung Quốc, có đến 5 cái tên.

Khách sạn Fairmont tại Vũ Hán. Ảnh: Accor

Trước đây, đến năm 2023, Vũ Hán có 16 khách sạn năm sao, nhưng hàng loạt dự án hàng đầu, trong đó có Four Seasons tại Wuhan Tiandi và Rosewood tại Trung tâm Tài chính Chow Tai Fook, đã bị đổi thương hiệu hoặc hủy bỏ. Chính Ritz-Carlton từng ký hợp đồng cho Wuhan Greenland Center, trước khi chủ đầu tư hủy thỏa thuận để chuyển sang dùng thương hiệu riêng.

Thay đổi đến vào tháng 3, khi The Ritz-Carlton, Wuhan khai trương tại tòa tháp Yuexiu Global Financial Center ở Hán Khẩu, là khách sạn đầu tiên của thương hiệu tại miền Trung Trung Quốc. Khách sạn có 204 phòng và suite cùng hơn 1.300 m2 không gian tổ chức sự kiện, đủ cho các buổi tiếp đón VIP riêng tư và tiệc tối lớn của các thương hiệu. Theo đại diện các thương hiệu và khách sạn chia sẻ với Jing Daily, nhiều nghệ sĩ và khách VIP đến thành phố dự các sự kiện hồi tháng 10 đã lưu trú tại đây.

Nhiều nghệ sĩ và khách VIP đến thành phố dự các sự kiện hồi tháng 10 đã lưu trú tại đây. Ảnh: The Ritz-Carlton

Điều này cho thấy một chuyển biến rộng hơn trong nền kinh tế Vũ Hán. Khi các thương hiệu quốc tế đến, họ tạo ra nhu cầu về dịch vụ lưu trú cao cấp và dịch vụ chuyên nghiệp, từ đó có thể thu hút đầu tư vào các lĩnh vực này. Hạ tầng xa xỉ của thành phố còn lâu mới hoàn thiện, nhưng Vũ Hán đã có đủ tiềm năng thị trường để thu hút thương hiệu và người tiêu dùng. Với một thành phố vẫn đang tìm chỗ đứng trong lĩnh vực xa xỉ, nhu cầu chưa được đáp ứng có thể chính là cơ hội kinh doanh lớn nhất.