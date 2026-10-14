Vụ Shark Bình: Kiến nghị kiểm tra hoạt động trả cổ tức để trốn thuế thu nhập cá nhân
ĐĐỗ Mến
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Quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra phát hiện thủ đoạn tạo lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên để hợp thức việc nhận cổ tức thay cho cá nhân nhằm trốn thuế thu nhập cá nhân phải nộp…
Ngày 14/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã hoàn
tất kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty CP đầu tư và kinh doanh bất động
sản NextLand và các công ty thuộc hệ sinh thái tập đoàn Nexttech.
Cơ quan điều tra đề nghị truy tố đối với bị can Nguyễn Hòa Bình
(SN 1981, tức Shark Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần tập đoàn Nexttech) về tội
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Trốn thuế, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả
nghiêm trọng. 12 bị can còn lại bị đề nghị truy tố theo hành vi phạm tội.
"NÚP BÓNG" CÔNG TY ĐỂ TRỐN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
Đặc biệt, trong vụ án này, bị can Nguyễn Hòa Bình bị cáo buộc
thực hiện hành vi trốn thuế thông qua việc thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên để
nhận chi trả cổ tức thay cho cá nhân.
Theo kết luận điều tra, Shark Bình từng là cổ đông cá nhân sở
hữu trực tiếp phần lớn cổ phần hoặc nhờ một số cá nhân khác đứng tên sở hữu cổ phần
của các công ty trong hệ sinh thái.
Quá trình kinh doanh, các công ty này đều có doanh thu và lợi
nhuận lớn. Để không phải nộp thuế thu nhập cá nhân 5% khi chia cổ tức, Shark Bình
đã chỉ đạo, nhờ các nhân viên đứng tên sở hữu 4 công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
Bên cạnh đó, cơ quan điều tra làm rõ hành vi trốn thuế của các bị can thông qua việc bán hàng không xuất hóa đơn, bỏ ngoài sổ sách doanh thu hơn 29,7 tỷ đồng. Sai phạm này xảy ra tại công ty cổ phần công nghệ Vimo với số tiền trốn thuế là gần 6 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định, bị can Bình sử dụng các pháp nhân
này để mua, nhận, chuyển nhượng lại cổ phần. Bản chất các công ty này không có
hoạt động kinh doanh.
Theo kết luận điều tra, từ năm 2023 – 2025, các công ty
trong hệ sinh thái của Shark Bình đã chia cổ tức cho bị can Bình tổng số tiền hơn 655 tỷ đồng.
Bị can không thực hiện nghĩa vụ thuế đối với việc nhận cổ tức này.
Cơ quan điều tra xác định có đủ cơ sở kết luận bị can Bình trốn thuế số tiền hơn 32 tỷ đồng từ
việc nhận chi trả cổ tức.
Đối với hành vi này, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP
Hà Nội kiến nghị Cục thuế và Thuế TP Hà Nội tăng cường công tác kiểm tra hoạt động
chi trả cổ tức cho cá nhân “núp bóng” công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tại các doanh
nghiệp để tránh thất thu ngân sách Nhà nước.
LẬP DỰ ÁN TIỀN SỐ ANTEX ĐỂ CHIẾM ĐOẠT TIỀN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ
Kết luận điều tra thể hiện, khoảng tháng 5/2021, Shark Bình và
các đồng phạm thống nhất góp tiền phát triển dự án tiền số Antex. Mục đích của
dự án nhằm kêu gọi nhà đầu tư tham gia để phát triển ví VNDT thanh toán trên nền
tảng blockchain.
Cổng Ngân lượng (thuộc Công ty CP cổng trung gian thanh toán
Ngân Lượng là đơn vị bảo chứng quy đổi giữa VND và VNDT (gọi là Stablecoin
VNDT).
Nhóm này thống nhất góp 5 tỷ đồng trong đó Shark Bình giữ
vai trò chỉ đạo, chi phối và quyết định toàn bộ quá trình đầu tư, phát triển dự
án.
Để có cơ sở pháp lý thực hiện đầu tư, ký hợp đồng, shark Bình
chỉ đạo thành lập pháp nhân Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ Blockchain Việt
Nam. Thông qua “bản cáo bạch”, các bị can công bố chính sách phát triển dự án với
tổng số lượng token Antex cung cấp ra thị trường là 100 tỷ token.
Theo kế hoạch, từ tháng 8/2021 đến tháng 11/2021 bán cho các nhà đầu tư theo 4 đợt.
Đợt 1 là Seedroud (hạt giống, bán cho đại lý) bán ra 5 tỷ token); đợt 2 Privateround (bán chọn lọc cho đại lý) bán ra 11 tỷ token (đại lý giới thiệu hưởng hoa hồng là 18%).
Đợt 3 Presale (bán sớm) bán ra 16 tỷ token; đợt 4 Publicsale (niêm yết trên các sàn giao dịch) bán ra 1,2 tỷ token. Lượng toke còn lại bị khóa trên các ví chứa.
Cơ quan điều tra xác định, dự án thu về tổng số tiền là 4,5
triệu USDT (tương đương khoảng 101 tỷ đồng, thời điểm quy đổi vào năm 2021).
Để tạo niềm tin cho các nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ và mua
token, bị can Nguyễn Hòa Bình đã lợi dụng uy tín, ảnh hưởng trên mạng xã hội để
thông tin về việc ra mắt Quỹ đầu tư Next100 Blockchain.
Mặc dù đưa ra nhiều cam
kết đầu tư dự án nhưng đến tháng 5/2022, nhiều sản phẩm của dự án chưa hoàn thiện,
chưa có lợi nhuận. Vào tháng 3/2022, Ngân hàng Nhà nước đã cảnh báo đối với dự án Stablecoin
VNDT.
Kết luận điều tra thể hiện, shark Bình không đăng tải thông
tin này lên các trang mạng xã hội vì có thể dẫn tới sự thất bại của dự án.
Theo
chỉ đạo của bị can Bình và được sự thống nhất của các cổ đông, tiền được rút từ
ví tổng (ví chứa USDT của các nhà đầu tư) rồi chuyển sang ví điện tử cá nhân, bán
quy đổi ra VND để chia nhau nhằm chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.
Trong đó, cơ quan điều tra xác định, bị can Bình chiếm hưởng
số tiền 6,4 tỷ đồng. Các bị can khác được chia từ vài trăm triệu đồng đến vài tỷ đồng. Ngoài ra,
còn một phần tiền khác được chuyển vào tài khoản của Công ty CP Tiện Ngay để
cho vay.
Kết quả xác minh cho thấy, dự án Antex chỉ hoàn thành một phần
nhỏ, ước tính khoảng 15% tổng kế hoạch đề ra.
Cơ quan điều tra đã tiếp nhận đơn
của 46 nhà đầu tư với số tiền tạm ước tính thiệt hại khoảng 67 tỷ đồng. Trong đó, có 29 nhà đầu tư yêu cầu các bị can trả lại số tiền 53 tỷ đồng.
Ngoài ra, cơ quan điều tra xác định, quá trình điều hành Công ty CP kinh doanh và đầu tư bất động sản Nextland, bị can Bình còn chỉ đạo nhân viên sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán, bỏ ngoài lợi nhuận doanh thu, gây thiệt hại cho nhà nước số tiền hơn 4,3 tỷ đồng, giảm số thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ tại tờ khai quý 2/2025 là hơn 119 triệu đồng.
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