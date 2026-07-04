Vụ án Phó Đức Nam: “Shark Bình” bị đề nghị truy tố tội rửa tiền hơn 318 tỷ đồng

Kết luận điều tra bổ sung xác định bị can Nguyễn Hòa Bình (tức "Shark Bình”) thực hiện hành vi rửa tiền cho Phó Đức Nam với số tiền hơn 318 tỷ đồng...

Cơ quan công an làm việc với Nguyễn Hòa Bình. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội.

Ngày 4/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án, đề nghị truy tố đối với 188 bị can về các tội danh khác nhau.

Bị can Phó Đức Nam (tức Mr Pips) bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

So với kết luận điều tra trước, cơ quan công an đã đề nghị truy tố thêm 113 bị can. Số vụ lừa đảo được xác định tăng từ 738 lên 920 vụ. Tổng số tiền Phó Đức Nam bị cáo buộc chủ mưu chiếm đoạt cũng tăng từ hơn 1.300 tỷ đồng lên hơn 1.568 tỷ đồng.

Theo kết luận điều tra bổ sung, năm 2017, Phó Đức Nam đã có hành vi bàn bạc, thống nhất với Isik Uran để tạo lập 36 trang web, chỉ đạo nhân viên mở các công ty "ma".

Đồng thời sử dụng danh nghĩa của các công ty này để tuyển dụng nhân sự, thực hiện các hoạt động độc lập, bổ trợ chặt chẽ cho nhau thành hệ thống hoàn chỉnh để tiến hành hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra xác định, bị can Phó Đức Nam phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 920 vụ việc với tài sản chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, để hợp pháp hóa nguồn gốc số tiền do phạm tội mà có, đầu tư, tích lũy tài sản, Phó Đức Nam đã sử dụng hơn 561 tỷ đồng do phạm tội mà có mua các tài sản.

Cụ thể, bị can đã sử dụng hơn 378 tỷ đồng để mua 32 bất động sản; chi hơn 141 tỷ đồng mua vàng; hơn 41,2 tỷ đồng mua hơn 1,7 triệu USD và sử dụng hơn 1 tỷ đồng mua 67.744 đô la Singapore. Với hành vi này, cơ quan điều tra đề nghị truy tố Phó Đức Nam về tội Rửa tiền quy định tại Khoản 3 Điều 324 Bộ luật hình sự.

Ngoài ra, các bị can Nguyễn Hòa Bình (còn gọi là “shark Bình”), Nguyễn Thị Nam (SN 1987), Trần Thị Thanh Tâm (SN 1993) cũng bị đề nghị truy tố về tội Rửa tiền.

Theo kết luận điều tra, để thực hiện hành vi phạm tội, Phó Đức Nam thống nhất với bộ phận tài vụ để mở tài khoản ví tại các công ty trung gian thanh toán (trong đó có Công ty Cổ phần Ngân lượng) rồi gắn vào các sàn giao dịch để nhận tiền đầu tư của các bị hại.

Công ty Cổ phần Ngân lượng do bị can Nguyễn Hòa Bình làm Chủ tịch HĐQT; Trần Thị Thanh Tâm người phụ trách tìm kiếm khách hàng, Nguyễn Thị Nam là nhân viên.

Từ tháng 6/2020, các bị can Bình, Nam và Tâm biết các sàn giao dịch GKFX; DK trade; ASX; ACX, Sea Investing, HonorFX, ScopeMarket của Phó Đức Nam hoạt động phạm tội, bị cơ quan công an xác minh điều tra.

Tuy nhiên để hưởng lợi từ việc thu phí giao dịch, Nguyễn Hòa Bình đã chỉ đạo Nam và Tâm tiếp tục hoạt động chăm sóc khách hàng và cho ví Ngân lượng của các sàn hoạt động.

Đồng thời, Bình chỉ đạo Nam và Tâm trao đổi, thống nhất cách làm giả dữ liệu rồi cung cấp thông tin và lịch sử giao dịch của ví giả cho cơ quan công an.

Động thái này nhằm gây cản trở cho việc xác minh quá trình luân chuyển tiền của bị hại và hoạt động của các ví Ngân lượng nêu trên.

Theo kết luận điều tra, từ 15/6/2020 đến hết ngày 23/09/2022 (thời gian các sàn giao dịch bị cơ quan chức năng gửi công văn xác minh) có tổng số 232 bị hại chuyển vào các tài khoản ví ngân lượng với tổng số tiền hơn 318 tỷ đồng để nạp tiền tiền đầu tư forex.

Căn cứ tài liệu thu thập, cơ quan công an xác định có đủ cơ sở kết luận bị can Bình, Tâm và Nam phạm tội Rửa tiền theo quy định tại khoản 3, Điều 324 Bộ luật Hình sự.