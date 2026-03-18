"Shark Bình" bị cáo buộc rửa tiền cho Phó Đức Nam

Kết luận điều tra thể hiện có 150 bị hại chuyển vào các tài khoản ví Ngân lượng với số tiền hơn 213 tỷ đồng. Shark Bình và các nhân viên bị cáo buộc tham gia rửa tiền cho bị can Phó Đức Nam, cản trở việc xác minh dòng tiền...

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã hoàn tất kết luận đề nghị truy tố 75 bị can, trong đó bị can Phó Đức Nam (tức Mr Pips) bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Các bị can Nguyễn Hòa Bình (còn gọi là “shark Bình”), Nguyễn Thị Nam (SN 1987), Trần Thị Thanh Tâm (SN 1993); Phó Đức Thắng (SN 1968, bố Phó Đức Nam) và Lê Thị Liễu (SN 1969, mẹ Phó Đức Nam), Nguyễn Thanh Tâm (SN 1995, bạn gái Phó Đức Nam) bị đề nghị truy tố về tội Rửa tiền.

NHIỀU BỊ HẠI CHUYỂN TIỀN QUA VÍ NGÂN LƯỢNG HƠN 213 TỶ ĐỒNG

Theo kết luận điều tra, để thực hiện hành vi phạm tội, Phó Đức Nam thống nhất với bộ phận tài vụ sẽ mở tài khoản ví tại các công ty trung gian thanh toán (trong đó có Công ty Cổ phần Ngân lượng) rồi gắn vào các sàn giao dịch để nhận tiền đầu tư của các bị hại.

Công ty Cổ phần Ngân lượng do Nguyễn Hòa Bình làm Chủ tịch HĐQT; Trần Thị Thanh Tâm người phụ trách tìm kiếm khách hàng, Nguyễn Thị Nam nhân viên.

Trong thời gian từ ngày 15/6/2020 đến ngày 23/9/2022, có 150 bị hại chuyển vào các tài khoản ví Ngân lượng của Công ty cổ phần Ngân lượng với số tiền hơn 213 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra kiến nghị Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại cổ phần rà soát quá trình mở, sử dụng tài khoản ngân hàng của các công ty trách nhiệm hữu hạn; Thường xuyên rà soát, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động phòng chống rửa tiền của các tổ chức được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

Theo kết luận điều tra, năm 2020, Phó Đức Nam – đại diện sàn GKFX tại Việt Nam đã sử dụng tài khoản Telegram là “Peter” liên hệ với Trần Thị Thanh Tâm muốn thỏa thuận mức phí chiết khấu. Tâm xin ý kiến của “shark Bình” và được giao chăm sóc sàn này.

Mức phí giao dịch được thống nhất giữa Ngân lượng và Phó Đức Nam là 2,5% cho giao dịch nạp và 1% tiền rút + 1.000đ/1 lần rút.

Năm 2021, Phó Đức Nam xin giảm phí nạp, rút tiền nhưng shark Bình không đồng ý. Quá trình hoạt động, Nam tiếp tục lập thêm các sàn forex DK Trade; ASX;ACX; Sear Investing, Honor; ScopeMarkets.áng chú ý vào tháng 6/2020, cơ quan công an có công văn xác minh các ví Ngân lượng có giao dịch nhận tiền của khách hàng đầu tư sàn forex của Phó Đức Nam.

Lúc này, mặc dù biết các sàn của Nam vi phạm pháp luật nhưng Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo Tâm và Nguyễn Thị Nam không cung cấp thông tin ví thật của sàn. Các đối tượng này tạo lập dữ liệu nạp, rút của ví Ngân lượng khác (ví giả) để cung cấp cho cơ quan công an.

Theo cơ quan điều tra, qua tài liệu thu thập có đủ cơ sở xác định 3 bị can Nguyễn Hòa Bình, Trần Thị Thanh Tâm, Nguyễn Thị Nam phạm tội Rửa tiền. Hành vi của các bị can gây cản trở cho việc xác minh quá trình luân chuyển tiền của bị hại và hoạt động của các ví ngân lượng thật của sàn forex.

MUA BÁN NHIỀU BẤT ĐỘNG SẢN ĐỂ “RỬA TIỀN”

Cũng theo kết luận điều tra, để che giấu một phần tiền do phạm tội mà có, tháng 10/2021, Phó Đức Nam chỉ đạo Nguyễn Thanh Tâm (bạn gái của Nam) liên hệ với bị can Phó Đức Thắng (bố đẻ Nam) để nhờ tìm giúp thông tin người đứng tên mở công ty.

Bị can Phó Đức Thắng đã mượn căn cước công dân của đồng nghiệp để Tâm làm thủ tục thành lập Công ty TNHH Bất động sản South Wealth. Ngoài ra, Phó Đức Nam còn nhờ người đứng tên Công ty Cổ phần Tech Invest.

Cơ quan điều tra xác định, Phó Đức Nam đã chỉ đạo Nguyễn Thị Thủy phối hợp với Nguyễn Thanh Tâm để sử dụng danh nghĩa hai pháp nhân trên nhằm mua, bán các bất động sản ở TP.HCM và các tỉnh thành lân cận. Ngoài ra, Nam cũng nhờ bố mẹ đứng tên các bất động sản ở nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Đặc biệt, vào năm 2024, khi Nam bị bắt, do sợ bị thu giữ tài sản, bố mẹ Nam đã rút tiền rồi sử dụng để mua vàng, đô la Mỹ và mang đi gửi người thân.

Cụ thể, bị can Phó Đức Thắng rút tiền, gửi cháu ruột 45 tỷ đồng, đưa cho đồng nghiệp 20 tỷ đồng, đưa cho anh em đồng hao 20 tỷ đồng. Còn bị can Lê Thị Liễu rút tiền để nhờ người thân mua 500.000 USD và 314 lượng vàng SJC. Bị can Liễu cho toàn bộ tiền, vàng vào balo và vali có khóa mã số rồi gửi nhờ nhà cháu ruột. Ngoài ra, bị can này còn nhờ mẹ đẻ mở 2 sổ tiết kiệm trị giá 15 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, bị can Thắng được Nam nhờ đứng tên và mua 4 bất động sản số tiền hơn 235 tỷ đồng – nguồn gốc tiền do phạm tội mà có; bị can Liễu được nhờ đứng tên, giao dịch 1 bất động sản số tiền hơn 220 tỷ đồng…