Vừa từ nhiệm, cựu Phó Chủ tịch SJE đăng ký bán hết cổ phiếu

HĐQT CTCP Sông Đà 11 (mã SJE-HNX) thông báo giao dịch của ông Nguyễn Văn Sơn - cựu Phó Chủ tịch HĐQT công ty.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Sơn - cựu Phó chủ tịch HĐQT SJE đăng ký bán toàn bộ hơn 1,05 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,36% nhằm thực hiện nhu cầu cá nhân. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 10/09 đến ngày 09/10 theo phương thức thoả thuận và khớp lệnh.

Nếu tạm tính theo giá tham chiếu cổ phiếu SJE đóng cửa phiên 09/09 là 25.600 đồng/CP, ông Sơn có thể thu về hơn 27 tỷ đồng từ số cổ phiếu trên.

Trước đó, vào ngày 19/08, SJE đã nhận được đơn từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Sơn, chức danh Phó Chủ tịch HĐQT. Ông Sơn cho biết, vì lý do cá nhân không sắp xếp được thời gian để đảm nhiệm tốt nhất nhiệm vụ được HĐQT phân công nên đã xin từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Đến ngày 21/08, HĐQT SJE đã chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Sơn, đồng thời ông Sơn cũng thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT – Thành viên HĐQT SJE kể từ ngày chấp thuận đơn.

Trước đó, ông Phạm Văn Tiến, anh rể của ông Nguyễn Văn Sơn công bố đã bán hết 289.395 CP, chiếm 1,2% vốn tại SJE. Giao dịch được thực hiện trong 16/8/2024.

Được biết ngày 26/8, công ty đã công bố phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Theo đó, công ty dự kiến chào bán 18.126.533 cổ phiếu, chiếm 75% lượng cổ phiếu đang lưu hành theo tỷ lệ 4:3 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua, cứ 04 quyền mua cổ phiếu sẽ được mua 3 cổ phiếu mới).

Với mức giá chào bán là 13.000 đồng/CP, thấp hơn một nửa so với giá thị trường. Sau khi phát hành thành công, vốn điều lệ của Sông Đà 11 sẽ là xấp xỉ 423 tỷ đồng.

Tổng số tiền huy động được dự kiến là hơn 235,6 tỷ đồng, Công ty sẽ dùng 145 tỷ đồng đầu tư vốn mua cổ phần của CTCP Thuỷ điện Phúc Long và hơn 90,6 tỷ đồng Công ty sẽ thanh toán nợ vay ngân hàng và các khoản nợ đến hạn khác của Công ty.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2024 đã soát xét, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.065,8 tỷ đồng doanh thu thuần, gấp 3,6 lần cùng kỳ năm ngoái (293,6 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế đạt gần 105 tỷ đồng, gấp 3,9 lần cùng kỳ (26,69 tỷ đồng), EPS đạt 4.170 đồng.

Theo SJE, lợi nhuận thực hiện sau thuế trên Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2024 sau soát xét tăng 78,04 tỷ đồng tương đương tăng 74,5% so với cùng kỳ năm 2023 là do doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kỳ tăng 772,1 tỷ đồng tương đương tăng 72,5% đã đến lợi nhuận gộp trong kỳ tăng 72,4 tỷ đồng là do trong kỳ công ty đẩy mạnh công tác thu hồi vốn các công trình mạch 3 ĐZ 500kV Quảng Trạch - Phố Nối; Thu nhập khác trong kỳ tăng 3,8 tỷ đồng tương đương tăng 95% và chi phí khác trong kỳ giảm 6,2 tỷ đồng tương đương giảm 1412%.

Do đó, lợi nhuận thực hiện sau thuế trên Báo cáo tài chính họp nhất giữa niên độ năm 2024 sau soát xét tăng so với cùng kỳ năm 2023.