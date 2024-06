LPB tạm dừng thực hiện kế hoạch chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong năm 2024

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt (mã LPB-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc trình ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ năm 2024.

Ngày 17/4/2024, ĐHĐCĐ LPBank năm 2024 đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ theo hình thức chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Theo đó, Ngân hàng được phép chào bán thêm 800 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn thêm 8,000 tỷ đồng.

Tuy nhiên theo LPBank, để đảm bảo tối đa lợi ích cho cổ đông, ngày 25/6/2024, HĐQT đã thông qua Nghị quyết về việc tạm dừng thực hiện các thủ tục triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2024.



HĐQT LPBank sẽ xem xét trình ĐHĐCĐ phê duyệt điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 thông qua hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023 tại phiên họp ĐHĐCĐ bất thường dự kiến vào tháng 8/2024 với tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến là 16,8%.

Theo VCSC, kế hoạch tạm hoãn phát hành này sẽ có tác động giảm tới dự phóng lợi nhuận của LPB trong giai đoạn 2025-2028, dù cần đánh giá chi tiết thêm và có khuyến nghị "bán" với LPB với giá mục tiêu 16.800 đồng/cổ phiếu.

Về kết quả kinh doanh, LPB ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 2.298,6 tỷ đồng, tăng 85% so với cùng kỳ (1.243 tỷ đồng). Theo giải trình từ phía công ty, lợi nhuận quý 1/2024 của LPB tăng 85% so với cùng kỳ là do tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiều cải thiện, hoạt động kinh doanh của nhiều cá nhân và doanh nghiệp bắt đầu phục hồi và cần bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngân hàng đã giải ngân cho vay đáp ứng vốn cho nền kinh tế dẫn tới thu nhập lãi thuần tăng so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, các đơn hàng xuất khẩu của các doanh nghiệp sản xuất được cải thiện dẫn tới nhu cầu vể vốn ngoại tệ tăng lên, Ngân hàng cung cấp các dịch vụ ngoại hối đáp ứng yêu cẩu thực tế của doanh nghiệp dẫn tới thu nhập từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng.

Đồng thời, LPBank triển khai các sản phẩm mới, tăng cường các dịch vụ thanh toán trong nước và ngoài nước làm cho thu nhập từ hoạt động dịch vụ tăng.

Chốt phiên ngày 26/6, giá cổ phiếu LPB tăng 1,41% lên 28.750 đồng/cổ phiếu.