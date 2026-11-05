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Vượt kế hoạch năm, DPM điều chỉnh tăng lợi nhuận sau thuế 112%

H Hà An

Trong 9 tháng năm 2026, DPM đã ghi nhận doanh thu đạt 16,7 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 1,3 nghìn tỷ đồng.

Sơ đồ gí cổ phiếu DPM trên TradingView.
Sơ đồ gí cổ phiếu DPM trên TradingView.

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (mã DPM-HOSE) công bố thông tin bất thường về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Theo đó, DPM điều chỉnh kế hoạch tài chính năm 2026 hợp nhất với tổng doanh thu hợp nhất được điều chỉnh tăng 1.400 tỷ, từ 17.600 tỷ đồng lên 19.000 tỷ đồng, tương đương 8,0%; Lợi nhuận trước thuế tăng từ từ 850 tỷ đồng lên 1.770 tỷ đồng, tương ứng tăng 108,2%; Lợi nhuận sau thuế hợp nhất tăng từ 680 tỷ đồng lên 1.445 tỷ đồng, tương ứng tăng 112,5%;

Ở công ty mẹ (số liệu riêng của Tổng công ty, chưa gồm công ty con), tổng doanh thu kế hoạch tăng từ 15.295 tỷ đồng lên 16.750 tỷ đồng, tăng 9,5%. Lợi nhuận trước thuế tăng từ 800 tỷ đồng lên 1.690 tỷ đồng, tăng 111,3%; lợi nhuận sau thuế tăng từ 647 tỷ đồng lên 1.375 tỷ đồng, tăng 112,5%.

Bên cạnh đó, DPM còn điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư với tổng nhu cầu vốn tăng từ gần 1.164 tỷ đồng lên 1.399,5 tỷ đồng - trong đó phần tăng chủ yếu nằm ở đầu tư tài chính, góp vốn (rót vốn vào doanh nghiệp khác) từ 210 tỷ đồng lên 430 tỷ đồng, tăng 220 tỷ đồng.

Đầu tư xây dựng cơ bản (xây dựng nhà máy, công trình) giữ nguyên 582,6 tỷ đồng, còn mua sắm tài sản, trang thiết bị tăng từ 371,7 tỷ đồng lên 386,9 tỷ đồng.

Trong khi đó, nguồn vốn đầu tư điều chỉnh (vốn chủ sở hữu) điều chỉnh giảm từ 1.164,3 tỷ xuống 1.399,5 tỷ đồng và không có vốn vay.

Về kết quả kinh doanh, Chứng khoán Vietcap (VCSC) nhận thấy rủi ro điều chỉnh giảm đối với dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số báo cáo năm 2026 của VCSC, dù vẫn cần thêm đánh giá chi tiết.

Trong 9 tháng năm 2026, DPM đã ghi nhận doanh thu đạt 16,7 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 1,3 nghìn tỷ đồng, lần lượt hoàn thành 80% và 73% dự báo cả năm của VCSC. VCSC hiện có khuyến nghị "khả quan" đối với DPM, với giá mục tiêu là 24.500 đồng/cổ phiếu.

VCSC cho rằng kết quả kinh doanh quý 3 thấp hơn kỳ vọng chủ yếu là do sự sụt giảm của biên lợi nhuận gộp mảng urê. Theo ước tính của VCSC, biên lợi nhuận gộp mảng urê đã giảm 14 điểm % xuống còn 16,8%, do giá khí đầu vào tăng 18% so với cùng kỳ năm trước và giá bán trung bình urê giảm 4% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng năm 2026, DPM ghi nhận doanh thu đạt 16,7 nghìn tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành khoảng 80% dự báo cả năm 2026 của VCSC, trong khi lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 1,3 nghìn tỷ đồng, tăng 60% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành khoảng 73% dự báo.

VCSC cho biết tăng trưởng doanh thu chủ yếu được thúc đẩy bởi mức tăng 17% so với cùng kỳ năm trước của giá bán trung bình urê, qua đó bù đắp cho tác động từ mức giảm 3% so với cùng kỳ năm trước của sản lượng bán urê; Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số báo cáo chủ yếu đến từ mức tăng 1,8 điểm % của biên lợi nhuận gộp, nhờ giá bán trung bình urê tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Yếu tố tích cực này đã bù đắp cho tác động bất lợi từ mức tăng 47% so với cùng kỳ năm trước của chi phí quản lý doanh nghiệp.

Trong quý 3/2026: DPM ghi nhận doanh thu đạt 4,1 nghìn tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước, giảm 41% so với cùng quý năm trước), trong khi lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số báo cáo đạt 40 tỷ đồng, giảm 83% so với cùng kỳ năm trước, giảm 96% so với cùng quý năm trước.

Theo VCSC, tăng trưởng doanh thu chủ yếu đến từ mức tăng 22% so với cùng kỳ năm trước của sản lượng bán urê, qua đó bù đắp cho tác động từ mức giảm 4% so với cùng kỳ năm trước của giá bán urê trung bình và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số báo cáo thấp hơn dự báo của VCSC, chủ yếu do biên lợi nhuận gộp mảng urê và giá bán urê trung bình thấp hơn kỳ vọng.

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