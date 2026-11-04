Xăng sinh học đáp ứng nhu cầu thị trường, năng lực pha chế vượt nhu cầu tiêu thụ

Sau 5 tháng triển khai bán xăng sinh học trên toàn quốc, Bộ Công Thương cho biết nguồn cung cơ bản đáp ứng nhu cầu, hệ thống phân phối duy trì ổn định, trong khi năng lực pha chế đạt 1,41 triệu m³/tháng, cao hơn nhu cầu tiêu thụ.

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10/2026 ngày 04/11 tại Hà Nội - Ảnh: Hà Lê

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10 vào trưa ngày 4/11, trả lời câu hỏi của báo chí về hiệu quả triển khai xăng sinh học, giá bán, tác động môi trường và công tác kiểm soát chất lượng, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái cho biết việc triển khai cơ bản đúng lộ trình, kế hoạch đề ra, bảo đảm cân đối cung - cầu xăng dầu.

Theo Thứ trưởng, năng lực pha chế, phối trộn xăng sinh học tiếp tục được tăng cường. Đến nay, đã có 11 doanh nghiệp được cấp phép với tổng công suất đạt 1,41 triệu m³/tháng, trong khi nhu cầu tiêu thụ khoảng 1 triệu m³/tháng. Như vậy, năng lực pha chế hiện có cơ bản đáp ứng nhu cầu và tạo dư địa dự phòng cho thị trường.

Nguồn cung ethanol nhiên liệu (E100) trong nước tiếp tục được duy trì. Bộ Công Thương kỳ vọng nhu cầu thị trường ổn định sẽ tạo điều kiện để các nhà máy từng ngừng hoạt động khôi phục sản xuất, góp phần bổ sung nguồn cung và bảo đảm chuỗi cung ứng xăng sinh học.

Từ ngày 1/6 đến 27/10/2026, tổng lượng xăng E5 và E10 tiêu thụ ước đạt khoảng 4,93 triệu m³, trong đó E10 chiếm 92,09%, E5 chiếm 7,91%. Theo Bộ Công Thương, xăng sinh học đã trở thành loại xăng tiêu thụ chủ yếu trên thị trường.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái thông tin về kết quả khai thác, sử dụng xăng sinh học - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Về giá bán, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái cho biết giá xăng E10 cơ bản được duy trì ổn định trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới biến động. Qua 19 kỳ điều chỉnh, giá xăng có 11 lần tăng và 8 lần giảm.

Tại kỳ điều hành ngày 22/10/2026, giá cơ sở xăng E10RON95 III được công bố ở mức 25.213 đồng/lít, giảm 1.816 đồng/lít so với kỳ điều hành ngày 14/10 và thấp hơn giá xăng E5RON92 là 148 đồng/lít.

Đối với công tác quản lý, Bộ Công Thương tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường, đo lường và kiểm soát chất lượng xăng sinh học. Đến nay, chưa phát hiện sai phạm mang tính hệ thống.

Bộ cũng đẩy mạnh tiếp nhận, xác minh phản ánh từ người tiêu dùng. Trong tổng số 315 ý kiến tiếp nhận, có 314 ý kiến tập trung vào tháng 6 và tháng 7; đến tháng 9 và tháng 10, số lượng phản ánh gần như không còn.

Về tác động môi trường, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái cho biết sau 5 tháng triển khai, kết quả quan trắc tại các địa điểm còn khác nhau, chưa đủ cơ sở để đánh giá một cách hệ thống.

Theo các nghiên cứu được Thứ trưởng dẫn lại, việc thay thế khoảng 1 triệu m³ xăng khoáng mỗi năm bằng nhiên liệu sinh học E100 có thể giúp giảm khoảng 2,5 triệu tấn CO2 phát thải hằng năm về mặt lý thuyết. Tuy nhiên, hiệu quả môi trường thực tế cần tiếp tục được đánh giá thông qua số liệu đo đạc, quan trắc trong thời gian tới.