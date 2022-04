Xu thế dòng tiền: Không nên quá lo lắng cho chỉ số

Thị trường tuần qua biến động mạnh với nhiều phiên bị xả hàng về cuối và giá giảm xuống mức thấp nhất đi kèm với thanh khoản giảm. Các chuyên gia cho rằng sự lưỡng lự và lo ngại rủi ro thị trường chưa thật sự chạm đáy đã tạo nên tình trạng này. Tuy vậy, quan điểm chung lại cho rằng không nhất thiết phải nhìn vào chỉ số VN-Index...

Mặc dù nhịp điều chỉnh hiện tại gây thua lỗ khá nhiều cho các cổ phiếu, nhưng các chuyên gia không bi quan về xu hướng chung cũng như các cơ hội trên thị trường. VN-Index, dù không đại diện hết cho thị trường, vẫn đang biến động trong vùng hỗ trợ và thanh khoản giảm quanh ngưỡng hỗ trợ là một tín hiệu phù hợp.

Quan điểm chung cũng là, nhà đầu tư nên quan tâm tới cổ phiếu mà mình có ý định đầu tư. Việc chọn đúng cổ phiếu quan trọng hơn việc cố gắng dự báo đúng về thị trường – thông qua chỉ số - trong ngắn hạn. Nếu nhìn nhận từ góc độ này thì thị trường vẫn có tích cực và có nhiều cơ hội đầu tư, khi vẫn có nhiều cổ phiếu/nhóm cổ phiếu tăng trưởng ngược với chỉ số.

Đối với nhóm cổ phiếu bất động sản và ngân hàng, các chuyên gia có cái nhìn thận trọng, dù không bi quan. Ảnh hưởng từ nhiều thông tin đang khiến thị trường chiết khấu rủi ro nhiều hơn với hai nhóm cổ phiếu này trong ngắn hạn, dù về dài hạn các yếu tố cơ bản vẫn được đánh giá là tích cực. Dòng tiền hiện cũng không quan tâm nhiều đến các cổ phiếu trong nhóm, nhưng khi giá chiết khấu đủ thì tình thế sẽ thay đổi.

VN-Index biến động mạnh trong tuần qua nhưng cuối cùng cũng hồi nhẹ trở lại từ vùng hỗ trợ ngắn hạn. Không ít nhà đầu tư lúc này đang bối rối giữa việc đánh giá thị trường thật sự chạm đáy, hay chỉ là một nhịp hồi kỹ thuật rồi giảm thêm. Quan điểm của anh chị thế nào?

Ông Nguyễn Việt Quang - Giám đốc Trung tâm kinh doanh 3 Yuanta Hà Nội

Hiện tại VN-Index vẫn “swing” trong hộp biên độ 1.425-1.535 điểm, nếu chỉ số chưa phá đáy hộp này thị trường vẫn chưa đáng lo ngại. Khi thị trường điều chỉnh về sát gần đáy hộp lực bán không mạnh lắm đây cũng là 1 tín hiệu tốt. Việc thị trường tạo 2 đáy hoặc 3 đáy trước khi có nhịp bật nảy mạnh là điều khá bình thường. Tôi thiên về kịch bản thị trường tạo 2 đáy quanh 1.450 điểm.

Ông Lê Đức Khánh – Giám đốc phân tích Chứng khoán VPS

VN-Index đang đứng trước 2 khả năng diễn biến trong tuần tới đó là (i) Vẫn đứng trên vùng hỗ trợ mạnh 1.450 – 1.460 điểm khi hồi phục hướng lên vùng 1.480 – 1.490 điểm; (ii) Kịch bản tệ hơn là giảm về vùng siêu hỗ trợ 1.400 – 1.430 điểm.

Tôi vẫn nghiêng về kịch bản đầu tiên là tăng/giảm phục hồi tạo đáy ở quanh mốc 1.450 (+/- 5 điểm) cho dù áp lực điều chỉnh vẫn đang lớn. với nhiều thông tin tiêu cực có lẽ nhà đầu tư cũng nghĩ đến những kịch bản tệ hơn trong khi vẫn giữ danh mục đầu tư hợp lý và thận trọng.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Chuyên gia phân tích Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Dưới góc nhìn phân tích kỹ thuật, VN-Index đang vận động trong kênh giá “sideway” kéo dài hơn 4 tháng nay, với biên độ từ vùng 1.430 – 1.450 điểm tới vùng 1.520 – 1.530 điểm. Hiện tại, chỉ số vẫn nằm trong kênh giá này, và nếu không tính lần lần chạm hỗ trợ ở tuần vừa qua thì chỉ số này cũng đã có tới ba lần chạm kênh dưới và đều phục hồi trở lại. Đồng thời, lần chạm hỗ trợ hiện tại có khối lượng giao dịch ở mức thấp, cho thấy áp lực bán không quá mạnh. Do đó, tôi cho rằng, kịch bản chỉ số điều chỉnh chạm hỗ trợ và phục hồi trở lại sẽ tiếp tục xảy ra.

Ông Nguyễn Huy Bằng – Trưởng phòng Khách hàng cá nhân Chứng khoán Rồng Việt

VN-Index giảm mạnh trong tuần qua có hồi phục nhẹ từ vùng hỗ trợ ngắn hạn, tuy nhiên lực cầu tại ngưỡng hỗ trợ không đủ mạnh trong khi bên bán có dấu hiệu mất kiên nhẫn tăng dần vào các thời điểm cuối phiên, gây sức ép điều chỉnh rất lớn.

Thị trường sẽ có rất nhiều những nhịp hồi phục kể cả trong xu hướng đi xuống. Theo tôi còn quá sớm để nhận định đây là đáy của thị trường khi thanh khoản không được cải thiện.

Việc dự báo đáy của thị trường để đưa ra quyết định đầu tư tôi nghĩ nhà đầu tư không nên đặt nặng, thay vào đó nên tập trung hơn vào yếu tố nội tại của doanh nghiệp, triển vọng tương lai của ngành, vĩ mô nếu còn hấp dẫn. Cổ phiếu chúng ta quan tâm có triển vọng tốt thì đây có thể là giai đoạn dễ dàng hơn để mua gom.

Ông Trần Đức Anh – Giám đốc chiến lược thị trường Chứng khoán KBS

Tôi cho rằng trong bối cảnh phân hoá mạnh của thị trường ở thời điểm hiện tại, việc chọn lựa đúng mã cổ phiếu quan trọng hơn việc cố gắng dự báo xu hướng thị trường chung trong ngắn hạn.

Dù áp lực giảm điểm là rất lớn đến từ nhóm ngân hàng, bất động sản, chứng khoán... tuy nhiên những cổ phiếu cơ bản thuộc các ngành tiềm năng, hưởng lợi từ điều kiện vĩ mô và kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận cao cho cả năm 2022 như công nghệ thông tin, bán lẻ, dệt may... vẫn trụ vững trước làn sóng bán tháo. Nhóm cổ phiếu này là lựa chọn tốt cho nhà đầu tư ở thời điểm hiện tại.

Cổ phiếu ngân hàng rất yếu là một trong những nhân tố thúc đẩy nhịp điều chỉnh mạnh hiện tại. Thế nhưng cũng có rất nhiều báo cáo phân tích từ các công ty chứng khoán nhấn mạnh vào kết quả kinh doanh rất khả quan của nhóm ngân hàng và dự phóng mức định giá cao hơn rất nhiều. Có thể hiểu sự trái ngược này như thế nào?

Ông Nguyễn Huy Bằng – Trưởng phòng Khách hàng cá nhân Chứng khoán Rồng Việt

Cổ phiếu ngành Ngân hàng trong thời gian dài không có diễn biến tích cực, dao động trong biên độ hẹp, trong khi các nhóm ngành khác có diễn biết rất tốt. Dòng tiền dường như không tham gia mới thêm khiến nhà đầu tư mất kiên nhẫn. Theo tôi trong tương lai gần điều này có thể tiếp diễn và tình trạng mất kiên nhẫn có thể lan rộng tạo ra sự chiết khấu về giá.

Sự trái chiều trong khuyến nghị của giới chuyên gia và diễn biến giá cổ phiếu ngân hàng có thể lý giải dựa trên tầm nhìn định giá theo kịch bản trung và dài hạn với các dữ liệu khách quan có kiểm chứng. Trong khi các diễn biến ngắn hạn thị trường luôn thức thời theo cách nhìn nhận của nhà đầu tư, diễn biến của môi trường kinh doanh, các yếu tố địa chính trị... Tôi tin cổ phiếu ngân hàng sẽ lấy lại sức hấp dẫn khi có mức giá phù hợp hơn để kích thích dòng tiền trở lại.

Ông Trần Đức Anh – Giám đốc chiến lược thị trường Chứng khoán KBS

Cổ phiếu ngân hàng hiện tại đang bị liên đới bởi các thông tin tiêu cực ở lĩnh vực bất động sản do 2 ngành này có tính chất cộng sinh với nhau. Thực tế là nếu triển vọng ngành bất động sản kém tích cực thì hệ lụy đối với ngành ngân hàng là khá lớn khi cho vay bất động sản chiếm tỷ trọng dư nợ tín dụng cao ở hầu hết các ngân hàng. Theo đó, tôi cho rằng diễn biến tiêu cực ở nhóm cổ phiếu ngân hàng ở thời điểm hiện tại là có thể hiểu được và đây cũng là rủi ro lớn với xu hướng thị trường chung.

Ông Lê Đức Khánh – Giám đốc phân tích Chứng khoán VPS

Kết quả kinh doanh công bố và với số liệu dự báo triển vọng của nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng không có nghĩa chắc chắn giá cổ phiếu sẽ diễn biến tốt. Đôi khi các cơ hội đầu tư tưởng chừng an toàn lại không phải là cơ hội sáng suốt mà ngược lại là cơ hội đầu tư tệ. Có lẽ năm nay nhà đầu tư cũng nên tìm kiếm các cơ hội đầu tư khác đến từ nhóm ngành nghề hưởng lợi hứa hẹn triển vọng hơn nhóm cổ phiếu ngân hàng.

Ông Nguyễn Việt Quang - Giám đốc Trung tâm kinh doanh 3 Yuanta Hà Nội

Theo tôi các công ty đánh giá dựa trên yếu tố cơ bản của doanh nghiệp triển vọng kinh doanh. Hiện tại kết quả kinh doanh của nhóm ngân hàng vẫn rất tốt. Nhưng giá cổ phiếu bị ảnh hưởng bởi cung cầu trên thị trường. Trong ngắn hạn khi yếu tố tâm lý của nhà đầu tư yếu bị tác động bởi thông tin trên thị trường mà họ quên đi yếu tố cơ bản của doanh nghiệp thì sẽ tạo áp lực bán rất lớn. Đó là lý do tại sao có sự trái ngược như vậy.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Chuyên gia phân tích Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Theo tôi, nhóm cổ phiếu ngân hàng đang chịu sự chi phối bởi ba yếu tố chính: (i) Thanh khoản của nhóm này rất cao trong khi dòng tiền của thị trường tương đối yếu nên xuất hiện trạng thái thiếu lực cầu cục bộ. (ii) Nhà đầu tư có tâm lý thận trọng với nhóm này sau vụ hủy lô trái phiếu của Tân Hoàng Minh, khiến cổ phiếu kém hấp dẫn trong ngắn hạn. (iii) Kết quả kinh doanh quý 1 tuy vẫn tích cực nhưng thực chất là mức độ tăng đã hạ nhiệt so với năm trước đó, và không còn nhiều yếu tố đột biến. Và thị trường đang cho thấy nhóm này đang chưa có nhiều cơ hội ở thời điểm hiện tại.

Thị trường rất ảm đạm và độ rộng rất hẹp duy trì liên tục tức là phần lớn cổ phiếu giảm giá trong hai tuần nay, ngay trước khi bước vào mua báo cáo tài chính quý 1. Có quan điểm cho rằng thị trường đang bị ép xuống để “vét hàng”, nhưng thực tế là thanh khoản đã xuống rất thấp. Anh chị có cùng quan điểm thị trường đang bị ép xuống hay không?

Ông Trần Đức Anh – Giám đốc chiến lược thị trường Chứng khoán KBS

Diễn biến điều chỉnh của thị trường các phiên gần đây do áp lực từ nhóm ngân hàng, bất động sản là phù hợp về mặt thông tin cũng như đánh giá lại triển vọng kinh doanh 2 lĩnh vực này sau các thông tin liên quan đến thị trường trái phiếu doanh nghiệp bất động sản. Theo đó, tôi không cho rằng thị trường bị “ép” xuống để vét hàng.

Ông Nguyễn Huy Bằng – Trưởng phòng Khách hàng cá nhân Chứng khoán Rồng Việt

Tôi không nghĩ thị trường đang bị ép để gom hàng, quy mô thị trường hiện tại đang rất lớn so với trước đây. Sẽ rất khó và có thể nói là không thể ép giá trên quy mô toàn thị trường.

Trong giai đoạn thị trường thiếu thông tin hỗ trợ, vừa trải qua tuần trước với nhiều thông tin bê bối từ sự kiện ông Trịnh Văn Quyết, Tân Hoàng Mình và sự lan rộng của các tin đồn thất thiệt được cơ quan quản lý điều tra. Nhà đầu tư ở trạng thái quan sát, chờ đợi các diễn biến mới hơn là sẽ tích cực hoạt động giao dịch. Theo tôi thanh khoản giai đoạn tới sẽ duy trì ở mức hiện tại, chỉ khi có mức chiết khấu lớn hơn thì có thể kích hoạt lực cầu vào mạnh mẽ.

Ông Nguyễn Việt Quang - Giám đốc Trung tâm kinh doanh 3 Yuanta Hà Nội

Một phần nào đó tôi đồng ý với quan điểm trên nhưng tôi luôn có kịch bản dự phòng cho trường hợp thị trường không diễn ra theo phân tích của tôi. Nếu kịch bản cổ phiếu bị ép xuống mà thanh khoản thị trường không cao thì khả năng sắp tới thị trường có sóng rất tốt.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Chuyên gia phân tích Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Như đã nhiều lần chia sẻ về yếu tố dòng tiền trên thị trường, tôi đã đề cập tới vấn đề dòng tiền đang khá yếu, và điều đó thể hiện qua thanh khoản liên tục sụt giảm. Mặc dù vậy, thị trường không phải là không có cơ hội: Dòng tiền tuy không đủ sức đẩy toàn bộ thị trường đi lên nhưng sẽ phân hóa mạnh mẽ giữa các nhóm cổ phiếu. Và chỉ những cổ phiếu hoặc nhóm cổ phiếu cơ bản tốt và triển vọng kinh doanh tươi sáng, mới có thể thu hút được dòng tiền tham gia.

Chúng ta thấy rõ rằng, khi thông tin báo cáo quý 1 gần kề thì vẫn có rất nhiều nhóm cổ phiếu đi lên tích cực, như nhóm Dệt may, Thủy sản, Hóa chất, Bảo hiểm, Bán lẻ... Và ngay cả các các cổ phiếu blue-chips có thanh khoản vừa phải và triển vọng kinh doanh khả quan vẫn đang uptrend tốt.

Dưới góc nhìn như vậy, tôi không cho rằng thị trường chung đang bị ép xuống, mà do dòng tiền chung yếu nên thị trường trở nên phân hóa và sự chọn lọc hơn. Hay nói cách khác, dòng tiền của thị trường đang trở nên thông minh hơn.

Ông Lê Đức Khánh – Giám đốc phân tích Chứng khoán VPS

Thanh khoản cũng thường hay suy giảm hoặc xuống thấp ở một số giai đoạn điều chỉnh. Tâm lý giữ hàng không bán ra cùng với bên mua không mặn mà với việc mua vào cũng có thể giải thích hiện tượng, hoặc đơn giản nhà đầu tư chọn lựa giải pháp đứng ngoài và chưa vội giải ngân.

Theo tôi khả năng nhiều nhà đầu tư cũng chọn giải pháp giải ngân hạn chế có chọn lọc, chưa kể việc đứng ngoài thị trường. Tâm lý đang xuống thấp, thị trường đang chịu áp lực điều chỉnh. Có lẽ lực bán ra ảnh hưởng nhiều bởi tâm lý nhà đầu tư đang lo ngại về diễn biến điều chỉnh tiêu cực của VN-Index/VN30.

Nếu muốn mua thì cơ hội giá thấp là khá nhiều tuần qua, thậm chí nhiều cổ phiếu còn xuống mức thấp nhất trong nhiều tháng. Anh chị có tăng cổ phiếu lên hay không, tỷ trọng hiện tại như thế nào?

Ông Lê Đức Khánh – Giám đốc phân tích Chứng khoán VPS

Hiện tại tôi ưu tiên việc giữ tỷ trọng cổ phiếu/tiền mặt an toàn hơn là việc mua gia tăng. Giai đoạn điều chỉnh là giai đoạn cần thiết cho việc giữ an toàn danh mục hơn là việc mua mới. Dĩ nhiên vẫn có các cơ hội tốt như nhóm cổ phiếu dệt may, công nghệ, hóa chất, thủy sản như VHC, FMC, BVH, TNG... nhưng việc tăng giải ngân cũng đòi hỏi chọn lựa đúng cổ phiếu hơn là mua dàn trải, phiêu lưu ở nhiều cổ phiếu đang có dấu hiệu suy yếu hoặc điều chỉnh về mức đáy mới.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Chuyên gia phân tích Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Thị trường đang nằm trong một kênh sideway kéo dài hơn bốn tháng qua, nên tôi cho rằng tỷ trọng danh mục nên duy trì ở mức cân bằng. Các đợt điều chỉnh có thể là cơ hội để tái cơ cấu danh mục theo sự phân hóa và xoay tua của dòng tiền chung. Theo tôi cơ hội đang xuất hiện ở các cổ phiếu có yếu tố cơ bản mạnh, triển vọng kinh doanh tươi sáng.

Ông Trần Đức Anh – Giám đốc chiến lược thị trường Chứng khoán KBS

Tôi vẫn duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức cao, tuy nhiên không nắm giữ cổ phiếu ngân hàng, bất động sản.

Ông Nguyễn Việt Quang - Giám đốc Trung tâm kinh doanh 3 Yuanta Hà Nội

Tuần vừa rồi tôi có gia tăng tỷ trọng ở các cổ phiếu sẵn có và thực hiện kế hoạch giải ngân nhiều lần ở các ngưỡng hỗ trợ mạnh. Tỷ trọng hiện tại đang sử dụng 20-30% margin.

Ông Nguyễn Huy Bằng – Trưởng phòng Khách hàng cá nhân Chứng khoán Rồng Việt

Giá chỉ là một phần trong nhiều yếu tố quyết định việc mua bán của một nhà đầu tư, cần các yếu tố khác rất quan trọng như triển vọng của doanh nghiệp, của ngành. Theo tôi các yếu tố mang tính nền tảng giúp doanh nghiệp phát triển và gặt hái được lợi nhuận to lớn sẽ giúp giúp nhà đầu tư thu được lợi nhuận khi mua các cổ phiếu.

Việc cổ phiếu ở vùng giá thấp nhất tuần hay tháng chỉ là một trong những yếu tố cấu thành nên quyết định mua bán. Tôi thường mua cổ phiếu dựa trên các yếu tố thấu hiểu về doanh nghiệp hơn là dựa vào điều kiện thị trường. Tuy nhiên nếu đánh giá một cổ phiếu hấp dẫn dựa trên các yếu tố cơ bản thì những giai đoạn thị trường giảm mạnh như thế này là cơ hội hơn là thách thức.

Xét về tỷ trong danh mục nên phân bổ như thế nào cho hợp lý: điều này sẽ phụ thuộc vào tư duy, triết lý đầu tư của mỗi nhà đầu tư tham gia thị trường. Ví dụ nếu chỉ giao dịch ngắn hạn thì nhà đầu tư nên duy trì tỷ lệ tiền mặt hợp lý và chưa nên sử dụng margin sớm. Còn nếu việc đầu tư dài hạn tôi luôn khuyên nhà đầu tư phân bổ danh mục như một doanh nghiệp: Doanh nghiệp gần như lúc nào cũng có nợ nhưng doanh nghiệp tốt thường nợ không quá lớn, tỷ lệ margin trên tổng tài sản 20% có thể sẽ phù hợp. Trong điều kiện thuận lợi sẽ giúp gia tăng lợi nhuận và khi khó khăn cũng khó dẫn đến tình trạng call margin.