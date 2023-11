Xuất hiện chốt lời, cổ phiếu trụ vẫn giữ nhịp tích cực, vốn ngoại mua ròng

Đà tăng đã suy yếu trong phiên chiều khi dòng tiền vào mua có phần “nhụt” đi. Thị trường trượt dốc nhẹ trên nền thanh khoản giảm so với phiên sáng. Tuy nhiên đóng cửa VN-Index vẫn tăng 1,15% với số mã tăng giá nhiều gấp 3,4 lần số giảm. Nhà đầu tư nước ngoài quay lại mua ròng sau 6 phiên xả liên tục.

Tổng thể cả phiên hôm nay thị trường ghi nhận thanh khoản tăng khoảng 19% so với hôm qua trên sàn HoSE và HNX chưa kể thỏa thuận. Nếu tính chung toàn bộ 3 sàn, giá trị giao dịch đạt khoảng gần 22.500 tỷ đồng, tăng 16%, đạt mức cao nhất kể từ đầu tuần.

Tuy nhiên nếu nhìn riêng phiên chiều nay, dòng tiền có dấu hiệu chững lại. Cụ thể, HoSE và HNX chỉ khớp thêm được 9.736 tỷ đồng, giảm xấp xỉ 9% so với phiên sáng. Đây là lý do khiến đà tăng đã chậm lại trong buổi chiều, thậm chí VN-Index còn trượt giảm và tạo đáy sâu trong phiên khoảng 2h25, mức tăng chỉ còn 9 điểm. Đóng cửa, một số cổ phiếu trụ phục hồi đẩy chỉ số quay lại tăng 12,27 điểm so với tham chiếu.

Hoạt động chốt lời xuất hiện là bình thường trong bối cảnh cổ phiếu vẫn đang cho lợi nhuận tốt. Điều quan trọng là dòng tiền đang hoạt động tích cực hơn. Hôm nay là phiên thanh khoản hai sàn phục hồi lại lên trên ngưỡng 20 ngàn tỷ đồng và cũng mới là phiên thứ 3 kể từ khi VN-Index chạm đáy đầu tháng 11. Khi thị trường có thanh khoản nghĩa là có mua và bán gặp nhau, vì vậy dòng tiền hoạt động mạnh đồng nghĩa với nhà đầu tư chốt lời mã này và mua mã khác, thúc đẩy vòng quay tiền nhanh hơn thay vì rút khỏi thị trường như giai đoạn trước.

Trở lại với phiên giao dịch buổi chiều, sự suy yếu là không rõ ràng ở độ rộng, VN-Index kết phiên vẫn có 414 mã tăng/122 mã giảm. So với thời điểm chốt phiên sáng (491 mã tăng/58 mã giảm), cũng xuất hiện khá nhiều mã tụt giá đủ sâu để đổi màu, nhưng chủ đạo là cổ phiếu lùi giá ở vùng tăng. Lực bán xuất hiện không quá mạnh để có thể thay đổi trạng thái giá cho thấy nhà đầu tư cũng chốt “nhẹ tay” và muốn chọn giá tốt nhất.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn nhất vẫn tăng tốt.

VN30-Index đóng cửa còn tăng 1,13%, khá yếu so với mức tăng 1,94% buổi sáng. Hai mã đỏ là FPT giảm 0,22% và POW giảm 0,84%, 26 mã khác tăng. Tuy nhiên cũng chỉ có 16 mã tăng trên 1% (so với 26 mã buổi sáng). Có 11 mã chiều nay tụt giá trên 1% so với buổi sáng. Những mã đi lùi có ảnh hưởng đến sức mạnh chỉ số là VHM tụt 1,78%, thu hẹp mức tăng cả ngày còn 1,1% so với tham chiếu; TCB tụt 1,56% còn tăng 0,16%; MSN tụt 1,35% còn tăng 5,11%; HPG tụt 1,46% lui về tham chiếu…

Mặc dù VN30 có suy yếu một chút nhưng vẫn làm tốt vai trò giữ nhịp. Toàn bộ 10 cổ phiếu kéo điểm mạnh nhất với VN-Index vẫn là trong nhóm này. Thanh khoản rổ VN30 chiếm 42% toàn sàn HoSE với gần 7.707 tỷ đồng. Ba cổ phiếu dẫn đầu về giao dịch cũng là blue-chips: HPG với 946,8 tỷ đồng, SSI với 874,2 tỷ, ACB với 752,5 tỷ. Một số mã trụ như VIC, VCB, BID, GAS chiều nay giữ giá tốt.

Dù vậy tổng thể phiên chiều nay vẫn là ấn tượng của hoạt động chốt lời. Biểu hiện rõ nhất là độ lùi giá lúc đóng cửa khá sâu so với mức đỉnh. Khoảng 41% số cổ phiếu bị ép giá xuống với biên độ trên 2%. Đó là thiệt hại khá lớn nếu nhà đầu tư đua giá tại đỉnh. Chỉ còn 67 cổ phiếu đóng cửa ở mức giá cao nhất ngày, trong đó 44 mã là trên tham chiếu. Như vậy dù độ rộng thể hiện tới trên 400 cổ phiếu ghi nhận giá tăng, nhưng rất ít mã duy trì sức mạnh tối đa tới lúc đóng cửa.

Chiều nay khối ngoại vẫn duy trì mua ròng, nhưng quy mô cũng giảm đi còn 111,8 tỷ đồng trên HoSE. Buổi sáng khối này mua ròng 129,8 tỷ. Các mã được mua ròng tốt là SSI +84,7 tỷ, VCB +72,7 tỷ, DXG +53,8 tỷ, DGC +45,7 tỷ, KDH +41,7 tỷ, VNM +37,7 tỷ, HDB +37,2 tỷ, HSG +32,3 tỷ. Phía bán ròng có VHM -57,3 tỷ, STB -53 tỷ, VIC -40,6 tỷ, MWG -39,8 tỷ.