Xuất khẩu thủy sản tìm dư địa tăng trưởng hai con số giai đoạn 2027-2029

Vietnam Seafood Summit 2026 sẽ tập trung thảo luận triển vọng thị trường, cơ hội và chiến lược thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu thủy sản hai con số trong giai đoạn 2027-2029...

Xuất khẩu thuỷ sản tìm dư địa tăng trưởng hai con số giai đoạn 2027 - 2029. Ảnh: VASEP.

Ngày 11/11/2026, tại Cần Thơ, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) sẽ tổ chức Vietnam Seafood Summit 2026, với chủ đề “Triển vọng thị trường thủy sản 2027-2029 - Cơ hội và dư địa cho tăng trưởng xuất khẩu hai con số”.

Đây là lần đầu tiên VASEP tổ chức hội nghị theo mô hình summit, với sự tham gia của hơn 300 đại biểu và hơn 25 diễn giả, đại diện các khâu trong chuỗi giá trị thủy sản, từ nuôi trồng, khai thác, chế biến, xuất khẩu đến phân phối, công nghệ, logistics và tài chính.

Theo ước tính của VASEP, xuất khẩu thủy sản 10 tháng năm 2026 đạt 10,459 tỷ USD, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, Trung Quốc - Hồng Kông và ASEAN đóng góp khoảng hai phần ba mức tăng kim ngạch, trong khi xuất khẩu sang Hoa Kỳ giảm 1,2%.

Sự phân hóa giữa các thị trường đặt ra yêu cầu ngành thủy sản vừa tận dụng sức mua đang tăng tại châu Á, vừa củng cố vị thế tại những thị trường xuất khẩu chủ lực. Bên cạnh đó, biến động địa chính trị, thuế quan, các biện pháp phòng vệ thương mại và yêu cầu ngày càng cao về truy xuất nguồn gốc, phát triển bền vững sẽ tiếp tục tác động đến hoạt động xuất khẩu thủy sản trong những năm tới.

Xuất khẩu thủy sản 10 tháng năm 2026. Nguồn: VASEP.

Tại hội nghị, qua 5 phiên thảo luận, các đại biểu sẽ phân tích triển vọng những ngành hàng chủ lực, rủi ro từ thay đổi chính sách thương mại, xu hướng nhu cầu tại các thị trường lớn, tiềm năng tiêu thụ nội địa và khả năng nâng cao sức cạnh tranh của toàn chuỗi. Các nội dung cũng tập trung vào đa dạng hóa thị trường, phát triển sản phẩm chế biến sâu, ổn định nguồn nguyên liệu và nâng cao năng suất.

VASEP kỳ vọng những trao đổi tại hội nghị sẽ giúp doanh nghiệp xác định chiến lược sản xuất, thị trường và đầu tư giai đoạn 2027–2029, đồng thời tăng cường phối hợp giữa các đối tác trong chuỗi nhằm tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu hai con số.

Trước đó, từ ngày 4-6/11/2026, tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị BEXCO, thành phố Busan (Hàn Quốc), VASEP đã tham gia Triển lãm Thủy sản và Nghề cá Quốc tế Busan (BISFE 2026), với các hoạt động xúc tiến thương mại và kết nối doanh nghiệp.

Tại triển lãm, 7 doanh nghiệp thủy sản Việt Nam gồm CASES, Gallant Ocean, Gallant Dachan, Kiên Cường, Thanh Hào Seafood, Vietocean và Thuận Phước đã tham gia trưng bày với tổng cộng 10 gian hàng, giới thiệu sản phẩm và tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường tại Hàn Quốc.

Ngày 5/11, ông Nguyễn Hoài Nam, Tổng Thư ký VASEP, tham gia chương trình gặp gỡ, giao thương với doanh nghiệp Hàn Quốc do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Busan tổ chức. Chương trình có sự kết nối của 15 doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu thủy sản Việt Nam, trong đó có cả những doanh nghiệp không tham gia trưng bày tại triển lãm.

Tại đây, VASEP giới thiệu năng lực cung ứng, chế biến và xuất khẩu thủy sản của Việt Nam, đồng thời đề xuất 4 hướng hợp tác ưu tiên với doanh nghiệp Hàn Quốc, gồm phát triển sản phẩm giá trị gia tăng và nhãn hàng riêng; tận dụng các hiệp định thương mại VKFTA và RCEP; tăng cường phối hợp logistics, kế hoạch cung ứng; mở rộng hợp tác hai chiều về nguyên liệu, công nghệ chế biến, quản lý chất lượng và nghiên cứu thị trường.

Đáng chú ý, VASEP đề xuất sớm xem xét dỡ bỏ hạn ngạch thuế quan đối với tôm Việt Nam trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA), nhằm tạo thuận lợi hơn cho hoạt động thương mại thủy sản giữa hai nước.

Theo số liệu VASEP, năm 2025, xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang Hàn Quốc đạt 864 triệu USD, tăng 7,2%. Trong 9 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này đạt 649,1 triệu USD, tăng 5,6% so với cùng kỳ. Trong đó, tôm đạt 262,5 triệu USD; mực và bạch tuộc đạt 234 triệu USD.

Thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại tại Hàn Quốc và việc tổ chức Vietnam Seafood Summit 2026, VASEP hướng tới tăng cường kết nối doanh nghiệp, mở rộng thị trường xuất khẩu và thúc đẩy hợp tác trong toàn chuỗi giá trị thủy sản, tạo thêm dư địa tăng trưởng cho ngành trong những năm tới.