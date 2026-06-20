Xây dựng môi trường làm việc an toàn trong nhà máy chế biến thuỷ sản
CChu Khôi
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Cuộc thi tìm hiểu kiến thức về An toàn vệ sinh lao động không chỉ là sân chơi bổ ích, mà còn góp phần nâng cao nhận thức, lan tỏa văn hóa an toàn lao động và thúc đẩy xây dựng môi trường làm việc an toàn, bền vững trong ngành chế biến thủy sản...
Ngày
20/6/2026, tại Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (Cà Mau), diễn ra vòng chung kết "Cuộc
thi tìm hiểu kiến thức về An toàn vệ sinh lao động dành cho người lao động".
Cuộc
thi nằm trong khuôn khổ Dự án “Cải thiện khả năng tiếp cận thị trường quốc tế
của doanh nghiệp tôm và lúa thông qua nâng cao kỹ năng làm việc và an toàn vệ
sinh lao động” do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chi nhánh TP.Hồ Chí Minh phối hợp cùng Tổ chức Oxfam
tại Việt Nam triển khai.
LAN TỎA VĂN HÓA AN TOÀN LAO ĐỘNG
Phát biểu khai mạc, ông Lê Văn Điệp, Tổng giám đốc Tập đoàn Thủy sản Minh
Phú (Cà Mau), cho biết an toàn vệ sinh lao động
là một trong những ưu tiên hàng đầu của doanh nghiệp. Hiện Minh Phú Cà Mau có khoảng 6.000 cán bộ, công nhân
viên, trong đó nhiều người là lao động chính của gia đình. Nếu xảy ra tai nạn
lao động, hậu quả không chỉ ảnh hưởng đến bản thân người lao động mà còn tác động
trực tiếp đến cuộc sống của cả gia đình họ.
"Trong bối cảnh các tiêu chuẩn phát triển bền vững ESG ngày càng được các thị trường quốc tế quan tâm, con người chính là yếu tố trung tâm. Chỉ khi người lao động được làm việc trong môi trường an toàn, được chăm lo đầy đủ về sức khỏe và đời sống thì doanh nghiệp mới có thể phát triển bền vững.
Sức khỏe con người là tài sản quý giá nhất. Vì vậy, Minh Phú luôn chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, cải thiện điều kiện làm việc và xây dựng môi trường lao động an toàn cho người lao động”.
Ông Điệp cho biết với đặc thù của ngành chế biến thủy sản,
môi trường làm việc thường xuyên tiếp xúc với nước, độ ẩm cao và tiềm ẩn nguy
cơ trơn trượt, mỗi cán bộ, công nhân viên cần chủ động nâng cao ý thức, tuân thủ
nghiêm các quy định về an toàn lao động để bảo vệ bản thân và đồng nghiệp.
Thông qua cuộc thi, Minh Phú mong muốn phát hiện và bồi
dưỡng những nhân tố tích cực, năng động trong việc thực hiện và lan tỏa văn hóa
an toàn vệ sinh lao động tại doanh nghiệp. Đây cũng là dịp để người lao động
cùng phân tích các nguy cơ, rủi ro, đề xuất giải pháp cải thiện môi trường làm
việc và xây dựng các phương án phù hợp với điều kiện sản xuất thực tế.
Chia sẻ tại sự kiện, bà Bùi Thị Ninh, Phó giám đốc VCCI
chi nhánh TP.Hồ Chí Minh, đánh giá cao sự tham gia tích cực của người
lao động Minh Phú.
Theo bà Ninh, Minh Phú không chỉ là một trong những doanh nghiệp chế biến,
xuất khẩu thủy sản hàng đầu Việt Nam, mà còn là hình mẫu trong việc xây dựng môi
trường lao động an toàn, bền vững và hướng đến người lao động. Thành công của
cuộc thi thể hiện rõ cam kết của doanh nghiệp trong việc chăm lo sức khỏe, đời
sống và quyền lợi của người lao động.
Bà Ninh gửi lời cảm ơn tới Tổ chức Oxfam đã đồng hành
cùng VCCI trong hơn một thập kỷ qua nhằm xây dựng môi trường làm việc an toàn
hơn cho người lao động và thúc đẩy phát triển bền vững trong doanh nghiệp.
XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC AN TOÀN TẠI NHÀ MÁY
Bà
Phạm Thùy Dung, Quản lý Dự án của Tổ chức Oxfam tại Việt Nam, cho biết bộ câu
hỏi của cuộc thi gồm 200 câu trắc nghiệm được xây dựng từ các quy định pháp
luật đến những tình huống thực tiễn trong sản xuất, giúp người lao động nâng
cao kiến thức và kỹ năng nhận diện các nguy cơ mất an toàn trong công việc hằng
ngày.
Sau
ba tuần triển khai vòng thi trực tuyến, cuộc thi đã thu hút hàng nghìn lượt
tham gia, tạo nên phong trào học tập sôi nổi trong toàn nhà máy. Không khí thi
đua lan tỏa mạnh mẽ, góp phần nâng cao nhận thức về an toàn vệ sinh lao động
trong từng bộ phận sản xuất.
Kết thúc vòng thi trực tuyến, 25 thí sinh xuất sắc
nhất đại diện cho các bộ phận Văn phòng và Kho vận, Kỹ thuật, Nhà máy Minh Phú,
Nhà máy Minh Phát và Nhà máy Minh Quý đã giành quyền tham dự vòng chung kết.
Tại
vòng chung kết, đội Tôm 5S gây ấn tượng với phần trình bày về nhận diện và kiểm
soát rủi ro tại khu vực lò hơi sử dụng nhiên liệu sinh khối. Với thông điệp
“Mỗi ngày lao động, mỗi ngày bình an”, đội thi khẳng định an toàn lao động
không chỉ là trách nhiệm của doanh nghiệp mà còn là ý thức và trách nhiệm của
mỗi người lao động.
Qua
khảo sát thực tế, đội Tôm 5S đã nhận diện bốn mối nguy chính tại khu vực lò hơi, gồm: nguồn nhiệt độ cao trong quá trình vận hành, nguy cơ mất an toàn điện, bụi
tro phát sinh từ buồng đốt và khu vực làm việc chưa được sắp xếp ngăn nắp. Theo
phân tích của đội thi, những mối nguy này có thể dẫn đến các rủi ro như bỏng
nhiệt, sốc nhiệt, điện giật, cháy nổ, bệnh nghề nghiệp về đường hô hấp, trơn
trượt, vấp ngã và các chấn thương trong lao động.
Để
hạn chế rủi ro, đội đã đề xuất nhiều giải pháp thiết thực như thực hiện nghiêm
nguyên tắc 5S, bảo dưỡng định kỳ hệ thống lò hơi, lắp đặt biển cảnh báo và hệ
thống cách nhiệt, tăng cường thu gom xử lý bụi tro, kiểm soát an toàn điện,
trang bị đầy đủ phương tiện phòng cháy chữa cháy, tổ chức diễn tập ứng phó sự
cố định kỳ và bảo đảm đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động cho công nhân.
Đánh
giá phần thi, Ban Giám khảo ghi nhận phong cách trình bày tự tin, tinh thần
đồng đội tốt và sự chuẩn bị công phu của đội Tôm 5S. Các thành viên đã phân
tích khá đầy đủ các yếu tố nguy cơ cũng như đề xuất những giải pháp phù hợp với
điều kiện sản xuất thực tế. Ban Giám khảo đồng thời góp ý đội thi cần xác định
rõ hơn đối tượng chịu tác động của từng mối nguy để việc đánh giá rủi ro được
toàn diện và thuyết phục hơn.
Cuộc thi không chỉ là sân chơi giúp người lao
động nâng cao kiến thức về an toàn vệ sinh lao động, mà còn thông qua những
sáng kiến và giải pháp xuất phát từ thực tiễn sản xuất, Minh Phú đang từng bước
xây dựng môi trường làm việc an toàn, hiệu quả và bền vững.
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