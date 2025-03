“Sau những kết quả ấn tượng trong năm 2024, sang đến những tháng đầu năm 2025, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản lại đối mặt với một số khó khăn thách thức. Đầu tiên, đó là sự sụt giảm về giá và số lượng đơn hàng của một số mặt hàng nông sản chủ lực, đặc biệt là mặt hàng gạo.

Tiếp đến, đối với hầu hết các loại nông sản, chúng ta đang phải đón nhận nhiều quy định khắt khe từ phía các thị trường lớn như EU, hay Trung Quốc. Điều này buộc các doanh nghiệp Việt Nam phải đáp ứng ngày càng nhiều các yêu cầu về chất lượng từ các thị trường nhập khẩu.

Mới đây, Tổng thống Hoa Kỳ đã ký sắc lệnh áp thuế lên hàng hóa của Canada, Mexico, Trung Quốc. Dự kiến sẽ có những khó khăn, thách thức khi có những đối đầu trong thương mại giữa Hoa Kỳ và một số quốc gia khác. Tuy nhiên, đối với Việt Nam, Hoa Kỳ đã có quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện và được duy trì khá tốt, vì vậy, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của xuất khẩu nông, lâm, thủy sản Việt Nam là phải duy trì được thị trường này.

Năm 2025, Việt Nam đặt mục tiêu xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 65 tỷ USD. Để đạt mục tiêu này, các doanh nghiệp cần nâng cao năng lực tiếp cận và đáp ứng các quy định nhập khẩu từ các thị trường trọng điểm. Trong đó, cần đặc biệt chú trọng sản xuất các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, chế biến an toàn, sử dụng sản phẩm xanh và giảm phát thải.

Bên cạnh những thách thức, xuất khẩu nông sản cũng có nhiều cơ hội thuận lợi cho việc đa dạng hóa thị trường khi hiện tại Việt Nam đã và đang tham gia 17 Hiệp định thương mại tự do (FTA) với nhiều quốc gia trên thế giới. Một trong những giải pháp quan trọng nhất là tổ chức sản xuất bài bản theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi số; chặt chẽ từ khâu nguyên liệu đến khâu chế biến và thúc đẩy thương mại.

Hiện tại, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang phối hợp Bộ Công Thương trong hoạt động xúc tiến thương mại, để tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu vào Hoa Kỳ, Trung Quốc, bởi đây vẫn là hai thị trường lớn. Cùng với đó, sẽ phối hợp với Bộ Ngoại giao để mở cửa các thị trường mới, đặc biệt thị trường Halal. Cùng với duy trì mối quan hệ tốt, ngành nông nghiệp xây dựng vùng sản xuất, vùng nuôi với sự chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong quản lý, truy xuất nguồn gốc, an toàn thực phẩm theo chuỗi. Đây chính là điều kiện để Việt Nam có vùng nguyên liệu đạt chuẩn, minh bạch. Cùng với đó, khâu thu hoạch, sơ chế, chế biến được nâng cao để đảm bảo chất lượng, củng cố chuỗi sản xuất, đáp ứng yêu cầu thị trường”.

“Mặc dù đối mặt với nhiều thách thức, nhưng mục tiêu xuất khẩu rau quả năm 2025 là 8 tỷ USD vẫn có thể đạt được, tạo tiền đề cho mục tiêu 9 tỷ USD năm 2026 và 10 tỷ USD vào năm 2027.

Xuất khẩu rau quả vẫn còn rất nhiều dư địa cho tăng trưởng xuất khẩu. Tuy nhiên, để duy trì tăng trưởng và đạt được các mục tiêu đề ra, chất lượng sản phẩm và việc tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn quốc tế là yếu tố then chốt. Giờ đây, không có thị trường nào dễ tính, nên các doanh nghiệp và nông dân sản xuất rau quả phải thay đổi tư duy sản xuất, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe từ đối tác, chuyển hướng phát triển sản xuất xanh, bền vững, đạt chuẩn ở từng mắt xích trong chuỗi cung ứng.

Theo dự báo, thị trường rau quả hữu cơ trên thế giới sẽ có tốc độ tăng trưởng 5,9%/năm, đạt giá trị 13 tỷ USD vào năm 2030. Đây là một xu hướng đang được thúc đẩy mạnh mẽ bởi các hoạt động nông nghiệp bền vững và sự đổi mới trong ứng dụng khoa học và công nghệ.

Sản lượng rau quả tươi của Việt Nam rất lớn, nhưng tỷ lệ chế biến sâu vẫn còn thấp. Đây là một trong những yếu tố hạn chế việc tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu tại các thị trường lớn như châu Âu, Mỹ, Hàn Quốc, nơi nhu cầu về sản phẩm chế biến rất cao. Riêng đối với sản phẩm trái cây sấy khô, thị trường toàn cầu được dự đoán sẽ đạt 16 tỷ USD vào năm 2030, tăng trưởng với tốc độ 5,6%/năm. Tại các quốc gia đông dân như Trung Quốc và Ấn Độ, nhu cầu đối với các sản phẩm này cũng đang tăng mạnh. Do đó, ngành rau quả Việt Nam cần phát huy tối đa các tiềm năng từ việc chế biến sâu, tận dụng lợi thế từ các Hiệp định thương mại tự do (FTA) Việt Nam đã ký kết. Đây là thời điểm then chốt để các doanh nghiệp và cơ quan chức năng cùng nhau nỗ lực xây dựng một ngành rau quả phát triển bền vững, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao của thế giới”.

“Kim ngạch xuất khẩu dệt may của Việt Nam tháng 1/2025 đạt 3,68 tỷ USD, giảm 0,7% (do nghỉ 7 ngày Tết Nguyên đán, trong khi cùng kỳ năm 2024 đạt 3,71 tỷ USD). Nếu xét về hiệu quả sản xuất theo giá trị xuất khẩu trung bình mỗi ngày làm việc tăng trên 20% so cùng kỳ năm 2024. Trong đó, một số thị trường có sự tăng trưởng như thị trường Mỹ đạt 1,44 tỷ USD tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2024; thị trường EU đạt 366,1 triệu USD, tăng 4% so cùng kỳ năm 2024; Hàn Quốc đạt 343,4 triệu USD, tăng 1,2% so cùng kỳ năm 2024…

Hiện nay, các đơn vị ngành sợi về cơ bản đã có đơn hàng cho sản xuất. Nhiều đơn vị ngành sợi đã có lợi nhuận trở lại khi sản xuất các sản phẩm sợi đặc thù cho thị trường ngách. Với ngành may, hầu hết các doanh nghiệp trong Tập đoàn đã có đủ đơn hàng sản xuất tới hết tháng 6/2025 và đang tiếp tục đàm phán ký kết các đơn hàng trong quý 3/2025. Tuy nhiên, khách hàng còn thận trọng khi các chính sách về thuế quan của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump có thể ảnh hưởng nhiều tới chuỗi cung ứng, nhất là xu hướng tiêu dùng của người dân Hoa Kỳ.

Hiện tại các biện pháp thuế quan mới của chính quyền Tổng thống Trump chưa nhắm vào Việt Nam và Việt Nam cũng là quốc gia ít tổn thương nhất trong khu vực ASEAN đối với thuế đối ứng; ngành dệt may cũng chưa thuộc diện bị đánh thuế bổ sung.

Dẫu vậy, các chính sách thuế của Tổng thống Hoa Kỳ chưa có sự định hình rõ ràng, chính sách về thuế đối ứng có thể thay đổi liên tục và phải tới tháng 4/2025 mới “ngã ngũ” giống như trường hợp của Canada và Mexico. Điều này sẽ ảnh hưởng tới ngành dệt may do sự thất thường rất nhanh của đơn hàng.

Do đó, doanh nghiệp dệt may cần tận dụng tối đa cơ hội kể cả tăng ca, tăng giờ để trong 6 tháng đầu năm 2025 hoàn thành ở mức độ cao nhất về doanh thu và kim ngạch xuất khẩu trong lúc các chính sách bất ngờ của Hoa Kỳ chưa xảy ra để hiện thực hóa kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 nhanh nhất.

Tập trung đàm phán những đơn hàng có thể giao trước thời hạn, không xử lý đơn hàng theo nguyên tắc thông thường. Mặt khác, có các biện pháp đàm phán đối với các đơn hàng FOB, làm rõ nguyên tắc trong các hợp đồng đàm phán đối với trường hợp giao hàng sau tháng 6/2025 về nguồn gốc xuất xứ của nguyên phụ liệu, cũng như cam kết đồng hành của các nhà mua hàng đối với nhà sản xuất.

Năm 2025 được dự đoán là năm cuối cùng có tốc độ phá giá đồng Việt Nam cao nhất trong vài ba năm trở lại đây để thực hiện các chính sách tài chính của Chính phủ cũng như để nới trần nợ công tạo đà cho tăng trưởng trên 8% của nền kinh tế. Điều này sẽ có lợi đối với các đơn vị xuất khẩu, nhưng với các đơn vị có tỷ trọng nhập siêu nguồn nguyên phụ liệu hay đầu tư chiều sâu cho máy móc thiết bị… thì cần nghiên cứu kỹ khi có sự chênh lệch tỷ giá hối đoái, có khả năng tỷ giá USD/VND sẽ tiếp tục lên, thậm chí ở ngưỡng 26.000 VND/1 USD…”.

“Năm 2024 là năm thành công đối với xuất khẩu của Việt Nam ở nhiều thị trường, trong đó có thị trường Philippines, đó là nền tảng và cơ sở vững chắc để chúng ta tiếp tục tin tưởng sẽ đạt được sự tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu trong năm 2025.

Để tiếp tục đà tăng trưởng này, đối với thị trường Philippines, cần có những giải pháp và sự chung tay của các cơ quan, hiệp hội và doanh nghiệp. Mục tiêu trọng tâm đối với thị trường Philippines là giữ vững “vị trí số một” và đà tăng trưởng xuất khẩu gạo của Việt Nam vào thị trường này, vì gạo là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam tại đây. Đồng thời, tiếp tục tìm kiếm cơ hội mở rộng ngành hàng, mặt hàng xuất khẩu, gia tăng khối lượng và kim ngạch xuất khẩu của từng mặt hàng, ngành hàng vào thị trường Philippines cũng là mục tiêu quan trọng.

Cùng với đó, gia tăng xuất khẩu các mặt hàng chế biến, sản xuất, công nghiệp chế tạo, các sản phẩm công nghệ cao, tiến tới hài hòa cơ cấu và tỷ trọng xuất khẩu giữa nhóm mặt hàng nông sản với nhóm mặt hàng máy móc, chế tạo, công nghệ cao.

Để đạt được mục tiêu trên, Chính phủ và các cơ quan bộ, ngành của Việt Nam cần tiếp tục xây dựng và triển khai đồng bộ các chủ trương, chính sách hỗ trợ thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu, theo hướng tập trung theo các ngành hàng, sản phẩm xuất khẩu và thị trường xuất khẩu trọng tâm, chủ lực.

Riêng đối với Philippines, tiếp tục xây dựng các chính sách, định hướng tăng cường và đẩy mạnh quan hệ giao thương, mở cửa thị trường cho các sản phẩm xuất khẩu của hai nước, đặc biệt là các sản phẩm nông sản, thủy sản trong đó có hoa tươi, rau, củ, quả tươi và các loại thịt tươi sống.

Đối với các doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp, cần tiếp tục khảo sát, tìm hiểu thông tin, nhu cầu thị trường và thị hiếu, văn hóa tiêu dùng để xây dựng các chính sách giới thiệu, quảng bá và khai thác thị trường hiệu quả. Đa dạng hóa mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo dựng lòng tin, uy tín với đối tác, bạn hàng và chủ động, tích cực trong việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm; tăng cường hơn nữa trình độ ngoại ngữ cho đội ngũ nhân viên marketing, nhân viên bán hàng cũng như tăng cường việc giới thiệu nhận diện sản phẩm, thương hiệu, quảng cáo bằng tiếng Anh”.

“Năm 2025, ngành da giày Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng 10%, đạt 29 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu, hướng đến sự phát triển bền vững. Ngay trong tháng đầu năm 2025, đơn hàng xuất khẩu có xu hướng ổn định. Hoa Kỳ vẫn là thị trường tốt cho xuất khẩu da giày Việt Nam. Song, với thị trường EU năm 2025, cần có đánh giá lại khi ngành da giày của Trung Quốc xuất khẩu sang Hoa Kỳ bị ảnh hưởng và họ sẽ chuyển sang thị trường EU, như vậy giá sẽ giảm, doanh nghiệp da giày Việt Nam khó cạnh tranh với Trung Quốc trên thị trường EU.

Với thị trường CPTPP vẫn tăng trưởng tốt, họ đang tìm nguồn cung từ Việt Nam. Thị trường Trung Đông cũng đang được các doanh nghiệp da giày kỳ vọng nhắm đến khi Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam - Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (CEPA) có hiệu lực và dự kiến đưa vào thực thi trong năm 2025.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp vẫn đối mặt với một số thách thức như tình trạng thiếu nhân công trong ngành vẫn rất lớn; tự động hóa, công nghệ chưa cao nên phụ thuộc chủ yếu vào lao động. Đặc biệt, một trong những nút thắt của ngành vẫn là vùng nguyên liệu. Nguồn nguyên liệu trong nước doanh nghiệp chưa chủ động được toàn bộ. Các nhãn hàng mong muốn chuỗi cung trong nước càng khép kín càng tốt, có như vậy tính cam kết đặt hàng mới cao.

Bên cạnh đó, những yêu cầu cao từ thị trường quốc tế: tiêu chuẩn về nguồn gốc nguyên liệu, lao động và sản xuất xanh ngày càng khắt khe. Chi phí logistics gia tăng, việc vận chuyển hàng hóa chịu tác động lớn từ chi phí nhiên liệu và chuỗi cung ứng toàn cầu. Ngoài ra là sự cạnh tranh khốc liệt do nhiều quốc gia đang đầu tư mạnh vào ngành da giày, đặc biệt là các nước trong khu vực Đông Nam Á.

Để đạt mục tiêu xuất khẩu 29 tỷ USD năm 2025, các doanh nghiệp trong ngành cần chủ động thích ứng và đổi mới. Đơn cử như ứng dụng công nghệ sản xuất hiện đại nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Chuyển đổi xanh trong sản xuất, áp dụng năng lượng sạch và vật liệu thân thiện môi trường để đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Đa dạng hóa khách hàng thông qua tận dụng tốt, tận dụng tối đa các FTA, mở rộng thị trường và tìm kiếm thêm đối tác chiến lược. Nâng cao giá trị thương hiệu Việt trên thị trường toàn cầu, gia tăng tính nhận diện và sức hút của sản phẩm da giày Việt Nam.

Bên cạnh đó, sự hỗ trợ từ Chính phủ với các chính sách về năng lượng xanh, ưu đãi thuế và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn cũng sẽ góp phần quan trọng trong việc giúp ngành da giày Việt Nam chinh phục mục tiêu xuất khẩu đầy tham vọng trong năm 2025”.

“Mục tiêu xuất nhập khẩu năm 2025 là hơn 800 tỷ USD. Đây là con số tương đối lớn, nhưng nếu so với con số thực hiện năm 2024 thì hoàn toàn có cơ sở để có thể tin rằng con số này khả thi.

Để đạt được mục tiêu này, bên cạnh sự nỗ lực của doanh nghiệp, rất cần sự hỗ trợ của cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là Bộ Công Thương phải tìm kiếm, nắm bắt thông tin thị trường thông qua các thương vụ, đại sứ quán, trước hết là các thị trường ký Hiệp định thương mại tự do. Thực tế, các doanh nghiệp Việt Nam tận dụng cơ hội từ FTA đã có nhưng chưa cao.

Đồng thời, Bộ Công Thương phải tìm kiếm thị trường mới, mở rộng thị trường xuất nhập khẩu, từ đó đa dạng hóa hoạt động xuất nhập khẩu, tránh quá tập trung vào một số ít thị trường. Việc này giúp doanh nghiệp tránh được những “cú sốc” khi mà Hoa Kỳ thay đổi trong chính sách, hay trục trặc trong nền kinh tế.

Cùng với đó, phải tổ chức kết nối các doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề với các nhà nhập khẩu nước ngoài, để có được nhiều đơn hàng hơn và thông suốt hơn. Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động kết nối các doanh nghiệp trong nước, tăng tỷ lệ nội địa hóa, đáp ứng yêu cầu xanh hơn, sạch hơn, từ đó thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu tốt hơn.

Việc kết nối để tạo ra chuỗi sản xuất kinh doanh thuần Việt hay chuỗi giá trị thuần Việt có ý nghĩa quan trọng để nâng cao tên tuổi, thương hiệu quốc gia của các sản phẩm hàng hóa, từ đó, tạo ra giá trị cao hơn cho các doanh nghiệp trong nền kinh tế quốc dân.

Đặc biệt, cần bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp Việt ở nước ngoài, việc này đã làm nhưng vẫn thiếu tính chủ động. Cần nâng cao tính chủ động trong bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp Việt Nam trong các vụ tranh chấp thương mại, xử lý nhanh chóng, kịp thời để doanh nghiệp có thể đảm bảo hoạt động xuất nhập khẩu một cách thông suốt và an toàn hơn”.

“Hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam trong năm 2025 có nhiều điều kiện để tăng trưởng mạnh mẽ, bao gồm làn sóng phát triển cơ sở hạ tầng, chính sách của Chính phủ và các FTA đã được ký kết và thi hành. Một số FTA nổi bật như CPTPP, EVFTA và RCEP đã giúp xóa bỏ các hàng rào thuế quan để Việt Nam mở rộng thị trường, chuyển dịch từ xuất khẩu các mặt hàng giá trị thấp sang giá trị cao (như: thiết bị điện tử, máy móc, thiết bị y tế), tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Cơ sở hạ tầng logistics ngày càng được nâng cấp cũng là một nhân tố chính đóng góp cho tiềm năng tăng trưởng thương mại của Việt Nam. Đặc biệt, việc xây dựng các cảng nước sâu cũng sẽ giúp Việt Nam tăng kết nối với thị trường quốc tế và trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Chính phủ cũng thi hành những chính sách hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) như cung cấp các khoản vay và chính sách thuế ưu đãi, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất và thâm nhập các thị trường mới. Việc áp dụng các công nghệ hiện đại và đẩy mạnh chuyển đổi số cũng tạo ra thay đổi rõ rệt trong một số ngành có tiềm năng xuất khẩu lớn như điện tử, dệt may, nông nghiệp và năng lượng sạch.

Mặc dù vậy, hoạt động xuất, nhập khẩu của Việt Nam cũng đối mặt với thách thức do môi trường thương mại toàn cầu bất ổn và có tính cạnh tranh cao. Theo đó, những quốc gia khác trong khu vực như Indonesia và Ấn Độ sẽ gia tăng áp lực để chiếm thị phần lớn trong khu vực. Hơn nữa, những thay đổi trong chính sách thương mại của Hoa Kỳ cũng sẽ gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động xuất khẩu của Việt Nam. Các biện pháp phòng vệ thương mại như thuế quan sẽ buộc các doanh nghiệp Việt Nam phải điều chỉnh chuỗi cung ứng và thị trường, khiến lợi nhuận và sức cạnh tranh của các doanh nghiệp xuất khẩu sụt giảm.

Những biện pháp trên có thể gây tăng chi phí xuất khẩu cho một số mặt hàng chủ lực của Việt Nam như: dệt may, điện tử, da giày và nông nghiệp. Bên cạnh đó, chính quyền mới của Hoa Kỳ cũng sẽ tăng cường giám sát để tránh việc các doanh nghiệp Trung Quốc tái xuất khẩu hàng hóa thông qua Việt Nam để tránh thuế quan.

Tuy gặp phải những thách thức trên, song với những FTA đã được ký kết sẽ tạo sức bật để Việt Nam đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, giảm phụ thuộc vào một số thị trường lớn. Mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ cũng sẽ giúp duy trì hoạt động thương mại giữa hai nước, dù cho Việt Nam có thể phải đối mặt với các chính sách thuế quan mới.

Nếu có thể thích ứng được với những thách thức mới của thương mại toàn cầu, hoạt động xuất, nhập khẩu của Việt Nam có thể tăng trưởng ổn định và dài hạn. Với kế hoạch chặt chẽ và chiến lược hợp lý, Việt Nam có thể duy trì lợi thế cạnh tranh trên thị trường toàn cầu và tận dụng các cơ hội phát triển mới”.

“Việt Nam có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng xuất nhập khẩu được Chính phủ đề ra cho năm 2025. Năm 2024 rất nhiều chuyên gia và tổ chức tài chính trên thế giới như Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) hay Ngân hàng Thế giới đều dự báo kinh tế Việt Nam chỉ có thể đạt mức tăng trưởng cao nhất khoảng 6%, nhưng đến cuối năm 2024 đã đạt được mức tăng 7,09%.

Trong ngắn hạn, hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam sẽ phải chịu tác động tiêu cực, nhưng khi dòng vốn nước ngoài tiếp tục đổ về thì những tác động này sẽ giảm bớt. Nền kinh tế của miền Nam, với nền tảng công nghiệp lớn hơn, sẽ chịu nhiều thiệt hại hơn từ những tác động kinh tế toàn cầu, nhưng bù lại, miền Bắc sẽ tăng trưởng mạnh mẽ hơn. Trong đó, một số tỉnh, thành phố như Hải Phòng đã có tốc độ tăng trưởng kinh tế trên 10% trong 10 năm qua. Bắc Giang cũng có tốc độ phát triển tương đương. Đặc biệt, độ mở của nền kinh tế Việt Nam cũng là một yếu tố quan trọng giúp đẩy mạnh hoạt động thương mại.

Bên cạnh đó, thâm hụt ngân sách của Việt Nam không quá cao và hoàn toàn có thể tăng mức nợ công lên thêm 10%. Việc hoàn thành tinh gọn bộ máy cũng giúp tiết kiệm một lượng ngân sách đáng kể. Nguồn vốn bổ sung này sẽ được sử dụng để phát triển những dự án cơ sở hạ tầng chiến lược đã được Tổng bí thư Tô Lâm nhắc đến như xây dựng đường sắt tốc độ cao, đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, phát triển hàng nghìn km đường cao tốc, xây dựng hệ thống cảng biển nước sâu và sân bay. Đây đều là những điều kiện cần thiết để phát triển thương mại.

Tuy nhiên, một trong những rủi ro lớn đối với hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam trong thời gian tới chính là khả năng bị Hoa Kỳ áp thuế đối với hàng hóa.

Dẫu vậy, tác động của thuế quan sẽ chỉ diễn ra trong ngắn hạn và trước hết sẽ ảnh hưởng đến chính người dân Hoa Kỳ, khiến lạm phát ở đây gia tăng. Một số ngành công nghiệp trong nước sẽ phải thay đổi cách thức hoạt động, nhưng nhìn chung, Việt Nam sẽ không chịu tác động lớn. Người lao động sẽ không mất việc làm khi dòng vốn FDI vẫn tăng trưởng mạnh. Trong năm 2024, nguồn vốn FDI thực hiện tại Việt Nam đã đạt mức 25,35 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay. Nhiều doanh nghiệp nước ngoài đã đăng ký đầu tư vào Việt Nam từ năm 2024 và sẽ nhận giấy phép kinh doanh để hoạt động trong năm 2025, tạo động lực cho phát triển kinh tế và đẩy mạnh xuất, nhập khẩu.

Hiện nay, nhiều người chỉ tập trung vào những tác động tiêu cực mà một cuộc chiến tranh thương mại toàn cầu có thể gây ra mà bỏ qua sức mạnh nội tại của nền kinh tế Việt Nam. Giống như sau đại dịch Covid -19, nếu liệt kê 10 quốc gia có thể an toàn vượt qua giai đoạn bất ổn sắp tới của thương mại toàn cầu thì Việt Nam chắc chắn sẽ nằm trong danh sách này”.

“Yếu tố quan trọng nhất tác động tới mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu 12% của Việt Nam trong năm 2025 chính là quan hệ với Hoa Kỳ do đây là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Việc Hoa Kỳ đánh thuế đối với sản phẩm của Việt Nam không chỉ ảnh hưởng đến doanh nghiệp trong nước mà cả doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Hàn Quốc.

Việt Nam cần phải cố gắng duy trì tốt quan hệ với chính quyền mới của Tổng thống Donald Trump, có những động thái để Hoa Kỳ hiểu rằng đây là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Dù đã có những nỗ lực trong năm 2024, nhưng Việt Nam vẫn xuất siêu sang Hoa Kỳ tới 104,6 tỷ USD, đứng thứ 3, chỉ sau Trung Quốc và Mexico.

Việt Nam có thể thực hiện một số thỏa thuận lâu dài như mua khí đốt hay gia tăng nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp của Hoa Kỳ. Tuy kim ngạch sẽ không cao bằng những sản phẩm mà Việt Nam xuất khẩu như điện thoại hay đồ điện tử gia dụng, nhưng đây sẽ là một động thái quan trọng đối với Hoa Kỳ, tạo thiện cảm với người lao động và làm nông nghiệp ở nước này. Các doanh nghiệp Hàn Quốc kỳ vọng sự nỗ lực của Chính phủ Việt Nam sẽ giúp siết chặt quan hệ với Hoa Kỳ, giúp hạn chế tối đa các biện pháp đánh thuế vào hàng hóa xuất khẩu.

Nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đã bày tỏ sự lo ngại về khả năng xảy ra chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ và các quốc gia khác, trong đó có thể ảnh hưởng đến Việt Nam. Việt Nam rất quan trọng với các doanh nghiệp Hàn Quốc khi họ đã đầu tư vào Việt Nam hơn 90 tỷ USD, trong đó phần lớn là vào các ngành sản xuất. Thị trường xuất khẩu lớn nhất của các sản phẩm này chính là Hoa Kỳ. Việc Hoa Kỳ đánh thuế vào một số sản phẩm thép và nhôm là những dấu hiệu đáng lo ngại và cần tránh tình huống Hoa Kỳ đánh thuế chung cho cả một quốc gia, gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động xuất, nhập khẩu và tăng trưởng kinh tế nói chung”.

VnEconomy 06/03/2025 13:00

Nội dung đầy đủ của bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 9-2025 phát hành ngày 3/3/2025. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây :

https://postenp.phaha.vn/tap-chi-kinh-te-viet-nam/detail/1283