Yêu cầu không để nhà, đất dôi dư tiếp tục bỏ không

Theo báo cáo của Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ, một số Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở Trung ương, tỉnh, thành phố rất tích cực trong việc xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư, nhiều cơ sở nhà, đất dôi dư đã được xử lý, đưa vào khai thác, còn số lượng ít cơ sở nhà, đất dôi dư chưa hoàn thành khai thác, xử lý triệt để, như: Lạng Sơn, Điện Biên, Lai Châu, Tuyên Quang, Sơn La, Cao Bằng.
Tuy nhiên cũng có một số bộ, cơ quan trung ương, tỉnh, thành phố vẫn chậm trong việc khai thác, xử lý nhà, đất dôi dư, còn số lượng lớn cơ sở nhà, đất dôi dư chưa hoàn thành khai thác, xử lý triệt để, gồm: Gia Lai, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Ninh Bình, Phú Thọ, Cần Thơ, Lâm Đồng, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Hưng Yên.
Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công, đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, xử lý, khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư, bảo đảm hoàn thành xử lý, đưa vào khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư theo đúng yêu cầu; Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về tiến độ và kết quả sắp xếp, xử lý, khai thác cơ sở nhà, đất dôi dư thuộc phạm vi quản lý.
Các cơ quan, địa phương phải triển khai nghiêm túc, đầy đủ, có hiệu quả chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực liên quan đến việc sắp xếp, xử lý, khai thác tài sản công và các cơ sở nhà, đất dôi dư. Đặc biệt, xử lý ngay những cơ sở nhà, đất không sử dụng quá 12 tháng đã được cơ quan thanh tra chỉ ra. Không đặt ra yêu cầu, điều kiện, thủ tục xin ý kiến lòng vòng làm cản trở việc khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư.
Riêng đối với địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo cơ quan chức năng của địa phương phối hợp cùng các cơ quan, tổ chức, đơn vị để tiếp nhận cơ sở nhà, đất dôi dư đã có Quyết định chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý theo thời hạn quy định. Trường hợp cơ sở nhà, đất chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không đầy đủ hoặc mất hồ sơ pháp lý về nhà, đất, chưa xử lý xong việc lấn chiếm, bố trí làm nhà ở, chưa xác định đầy đủ ranh giới trên thực địa, thì tại Biên bản bản giao, tiếp nhận ghi nhận cụ thể ranh giới, hiện trạng nhà, đất và xác nhận về hồ sơ, giấy tờ tại thời điểm bàn giao, tiếp nhận.
Đồng thời, phân công lãnh đạo UBND tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp với Sở, ngành liên quan, làm việc với từng xã, phường, đặc khu hoặc cụm xã, phường để đôn đốc, chỉ đạo việc quản lý, khai thác, xử lý cơ sở nhà, đất đã giao cho xã, phường, đặc khu quản lý, khai thác, xử lý; hướng dẫn thực hiện xây dựng phương án khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư. Trực tiếp cho ý kiến đối với đề xuất phương án khai thác, xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư của các xã, phường, đặc khu bảo đảm đúng quy định, hiệu quả. Xử lý nghiêm trường hợp chây ỳ, đùn đẩy, nhũng nhiễu, trục lợi trong xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư.
Thực tế tại địa phương, việc xử lý nhà, đất dôi dư đang được triển khai theo nhiều phương án, tùy thuộc vào số lượng cơ sở, hiện trạng và mục đích sử dụng của địa phương. Trong hội nghị báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa mới đây, thông tin từ Sở Tài chính Thanh Hóa về kết quả thực hiện xử lý tài sản công dôi dư cho biết, trên địa bàn tỉnh có 1.285 cơ sở nhà đất dôi dư. Trong đó, 95 xã, phường có nhiều cơ sở nhà, đất dôi dư cần tập trung xử lý; 42 xã, phường có ít cơ sở dôi dư, hoặc không phát sinh vướng mắc lớn. Đến nay, các cơ sở nhà, đất dôi dư đã được phân loại theo từng nhóm phương án.
Còn ở Gia Lai, tại buổi làm việc nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, sắp xếp và khai thác cơ sở nhà, đất là tài sản công dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính của tỉnh, Sở Tài chính thông tin, sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, Gia Lai có 8.484 cơ sở nhà, đất thuộc cấp tỉnh và cấp xã. Trong đó, tổng số cơ sở nhà, đất dôi dư là 1.613 cơ sở. Tính đến nay, toàn tỉnh đã sắp xếp, bố trí và đưa 557 cơ sở vào sử dụng làm trụ sở làm việc, cơ sở sự nghiệp, thiết chế văn hóa, thể thao, công cộng; 1.056 cơ sở dôi dư còn lại đang tiếp tục được xử lý.
Theo đà leo thang của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ, lãi suất vay mua nhà ở nước này đã nhảy lên mức cao nhất trong gần 3 năm trong tuần vừa rồi.
Đất nền phố có giá trị dự kiến từ 2,9 tỷ đồng, Building 6 tầng có hầm từ 7 tỷ đồng cùng loạt chính sách ưu đãi đang được giới thiệu tại ION CITY (Khu đô thị mới xã Nội Hoàng, phường Tiền Phong, thành phố Bắc Ninh), mang đến thêm lựa chọn cho khách hàng đang tìm hiểu và đăng ký nguyện vọng sở hữu bất động sản tại “Thành phố kinh tế đêm”.
Khi Hà Nội chuyển dần sang cấu trúc đô thị đa cực, tiêu chí lựa chọn nơi ở cũng thay đổi: từ khoảng cách tới một lõi trung tâm sang khả năng kết nối nhiều cực chức năng, chất lượng môi trường sống và mức độ riêng tư. Xu hướng này mở thêm dư địa cho không gian sống thấp tầng tại phía Tây Thủ đô.
Điệu Flamenco rực rỡ, những màn ảo thuật bất ngờ, thử tài bắn cung, lễ hội âm nhạc rộn ràng và loạt trò chơi sôi động, Libera Nha Trang đang có rất nhiều gợi ý hấp dẫn để làm mới lịch trình cuối tuần cho du khách và người dân Khánh Hòa chiều 10/10 tới.
Nhằm tạo hành lang pháp lý đồng bộ cho các mô hình kinh tế trọng điểm, Nghị định số 378/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phát triển đô thị vừa ban hành, đã nêu cụ thể điều kiện về hạ tầng, quy mô dân số, diện tích, cũng như phương án bảo đảm an ninh, dữ liệu số đối với khu kinh tế đặc biệt và khu thương mại tự do...
Việt Nam đã vươn lên thành một trong những “cường quốc xuất khẩu” trên thế giới. Tuy nhiên, đằng sau kim ngạch hàng trăm tỷ USD và những dòng hàng hóa đã đi khắp các thị trường, thương hiệu Việt vẫn đang đối mặt với bài toán định vị và nâng cao giá trị trên bản đồ toàn cầu.
Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà khẳng định, Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại sẽ tập trung đẩy mạnh các chương trình tín dụng, nhất là tín dụng với lãi suất ưu đãi cho các tế bào thực tăng trưởng của nền kinh tế và hướng tới các doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...