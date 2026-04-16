Bất động sản

Hải Phòng đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thu hồi nhà đất công sản

Nam Khánh

16/04/2026, 15:53

Hải Phòng chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà đẩy nhanh tiến độ thu hồi nhà đất công sản sử dụng không đúng mục đích…

Trong số các cơ sở nhà đất công sản phải thu hồi, có 14 trường hợp toà đã có bản án buộc bên thuê trả lại nhà.
Trong số các cơ sở nhà đất công sản phải thu hồi, có 14 trường hợp toà đã có bản án buộc bên thuê trả lại nhà.

Ngày 16/4, thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Lê Trung Kiên vừa có chỉ đạo các sở ngành, đơn vị, các phường cần tập trung đẩy nhanh tiến độ thu hồi 218 cơ sở nhà đất tài sản công sử dụng không sử dụng đúng mục đích nhằm tăng cường quản lý nhà nước, chống thất thu thuế, thực hiện chỉnh trang đô thị.

Theo đó, 12 cơ quan, đơn vị được phân công tham gia thu hồi quỹ nhà, đất công theo chức năng nhiệm vụ. Trong đó, nhóm cơ quan quản lý gồm các Sở Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm rà soát tổng thể, hoàn thiện hồ sơ pháp lý, xác định đơn giá thuê và bố trí nguồn lực phục vụ thu hồi.

Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng cùng UBND các phường Hồng Bàng, Ngô Quyền, Gia Viên, Lê Chân, Kiến An trực tiếp lập hồ sơ từng cơ sở nhà đất, vận động bàn giao và thực hiện cưỡng chế khi cần thiết. Cơ quan Thuế, Thi hành án dân sự, Tòa án và Công an thành phố chịu trách nhiệm về thu nghĩa vụ tài chính, giải quyết tranh chấp, thi hành bản án và bảo đảm an ninh trật tự trong quá trình triển khai.

Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng giữ vai trò nòng cốt, có trách nhiệm phối hợp các Sở Xây dựng, Tài chính rà soát, lập hồ sơ chi tiết từng địa điểm (bao gồm phân loại, xác định nguồn gốc, vị trí, hiện trạng, quy mô, diện tích) thống nhất số liệu, cung cấp cho các cơ quan chức năng để phối hợp, chỉ đạo giải quyết việc thu hồi nhà đất.

Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường hoàn thành đo vẽ các trường hợp chưa hoàn thiện hồ sơ, xác định tiền thuê nhà đất phải thu, gửi thông báo cho cơ quan thuế để tổ chức thu nộp ngân sách. Doanh nghiệp có trách nhiệm tạm ứng án phí, lập hồ sơ khởi kiện thu hồi nhà đất và làm việc với cơ quan thi hành đẩy nhanh tiến độ thi hành các bản án đã có hiệu lực pháp luật. Ngoài ra, doanh nghiệp này phối hợp cơ quan liên quan xây dựng đơn giá thuê đối với địa điểm chưa có giá, cung cấp dữ liệu để phục vụ thu hồi.

Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn địa phương lập dự toán cưỡng chế, tham mưu phương án chi phí, chủ trì xử lý các vướng mắc phát sinh, phân bổ kinh phí năm 2026 quản lý, vận hành quỹ nhà đất công theo dự toán và chủ trì xây dựng đơn giá thuê đất đối với 9 điểm chưa có giá, trình UBND thành phố phê duyệt.

Sở Xây dựng giữ vai trò đầu mối quản lý quỹ nhà công sản, chủ trì phối hợp rà soát toàn bộ quỹ nhà đất công sản không sử dụng để ở, lập hồ sơ từng điểm, thống nhất số liệu, cung cấp cho các đơn vị liên quan phục vụ thu hồi. Sở Xây dựng cũng rà soát quỹ nhà ở xã hội, nhà cho thuê, hướng dẫn địa phương bố trí chỗ ở phục vụ di dời khi thực hiện thu hồi.

Sở Tư pháp có trách nhiệm nghiên cứu cơ chế ủy quyền tham gia tố tụng, tham mưu cho thành phố. UBND các phường Hồng Bàng, Ngô Quyền, Gia Viên, Lê Chân, Kiến An tăng cường tuyên truyền, phân loại tổ chức, cá nhân thuê nhà đất làm cơ sở cưỡng chế, đồng thời, lập dự toán chi phí, gửi Sở Tài chính tổng hợp. Trên cơ sở đó, Thuế thành phố tiếp tục thông báo tiền thuê. Cơ quan Thi hành án dân sự tổ chức thi hành các bản án có hiệu lực, phối hợp điều tra khi phát hiện dấu hiệu sai phạm.

Như VnEconomy đã thông tin, thành phố Hải Phòng đã và đang thực hiện rà soát 273 cơ sở nhà đất do Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà quản lý, cho thuê vào mục đích sản xuất, kinh doanh. Cơ quan chức năng xác định nhiều cơ sở vi phạm như nợ nghĩa vụ tài chính, sử dụng sai mục đích, cho thuê lại, liên doanh liên kết trái quy định. UBND TP. Hải Phòng xác định 218 cơ sở thuộc diện phải thu hồi, 55 cơ sở còn lại đang tiếp tục sắp xếp, xử lý.

Trong số các cơ sở nhà đất phải thu hồi, đã có 14 trường hợp có bản án, quyết định của toà buộc bên thuê trả lại do hết hạn hợp đồng và vi phạm nghĩa vụ. Thành phố chỉ đạo Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng tiếp tục khởi kiện để thu hồi đối với 45 cơ sở nhà đất khác theo quy định.

Đối với các cơ sở nhà đất trong diện phải thu hồi còn lại, thành phố yêu cầu đơn vị quản lý phối hợp chính quyền địa phương vận động bên thuê tự nguyện hoàn trả. Trường hợp không chấp hành, cơ quan chức năng sẽ hoàn thiện hồ sơ, thực hiện cưỡng chế thu hồi theo quy định.

