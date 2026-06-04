TP. Hồ Chí Minh: Khai thác hiệu quả quỹ nhà đất công phục vụ tăng trưởng 2 con số

Thành ủy TP. Hồ Chí Minh yêu cầu các cơ quan, đơn vị hoàn thành việc rà soát, thống kê quỹ nhà, đất công trước ngày 30/6; đồng thời, nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác tài sản công để tạo thêm nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế hai 2 con số...

Nhằm tăng cường hiệu quả quản lý, sử dụng quỹ nhà, đất công và phát huy nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số, Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và địa phương trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời chịu trách nhiệm toàn diện đối với công tác rà soát, thống kê, quản lý, khai thác, sử dụng và xử lý tài sản công thuộc phạm vi phụ trách.

Theo đó, việc quản lý và sử dụng tài sản công phải xác định rõ trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân. Kết quả thực hiện nhiệm vụ sẽ là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của tập thể, cá nhân cán bộ.

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý, bỏ sót tài sản, sử dụng sai mục đích hoặc để tài sản bị lấn chiếm, xuống cấp, hư hỏng, bỏ trống kéo dài, khai thác kém hiệu quả. Đồng thời, không để phát sinh thất thoát, lãng phí, tiêu cực trong quá trình quản lý, khai thác và sử dụng quỹ nhà, đất công; không hợp thức hóa các sai phạm hiện hữu trong quản lý, sử dụng tài sản công.

Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND các phường, xã, đặc khu được xác định là người chịu trách nhiệm toàn diện, trực tiếp trước Ban Thường vụ Thành ủy và UBND Thành phố về công tác quản lý, khai thác, sử dụng quỹ nhà, đất công trên địa bàn. Các địa phương phải tăng cường kiểm tra thực tế, kịp thời phát hiện, xử lý hoặc đề xuất xử lý các trường hợp vi phạm, lãng phí, tiêu cực liên quan đến tài sản công.

Cấp ủy, tổ chức Đảng và chính quyền các cấp được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất công sử dụng không hiệu quả, để trống hoặc chưa được bố trí sử dụng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, kịp thời thu hồi các trường hợp sử dụng không đúng mục đích, cho thuê, cho mượn, liên doanh, liên kết trái quy định và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đối với các cơ sở nhà, đất công dôi dư sau sắp xếp, không còn nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng kém hiệu quả, Thành phố yêu cầu khẩn trương xây dựng phương án xử lý cụ thể, khả thi, đúng quy định, tránh kéo dài gây thất thoát, lãng phí nguồn lực công. Việc bố trí, khai thác quỹ nhà, đất công sẽ được ưu tiên cho các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, an sinh xã hội và các mục tiêu công cộng trước khi xem xét các phương án khai thác khác.

Song song đó, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công sẽ được tăng cường, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Các trường hợp thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý hoặc chậm xử lý, khắc phục vi phạm gây thất thoát, lãng phí tài sản công sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Ban Thường vụ Thành ủy giao Đảng ủy UBND TP. Hồ Chí Minh lãnh đạo UBND Thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, thống kê toàn bộ tài sản công, quỹ nhà đất công đang được giao hoặc tạm giao quản lý, sử dụng, xây dựng giải pháp xử lý dứt điểm và hoàn thành trước ngày 30/6/2026.

Thành phố yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng nhà đất công không đúng mục đích; xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị đối với từng cơ sở nhà, đất được giao quản lý, khai thác, sử dụng; không để xảy ra tình trạng bỏ hoang, lấn chiếm, tranh chấp, xuống cấp hoặc gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước.

UBND TP. Hồ Chí Minh được giao khẩn trương rà soát các vướng mắc về cơ chế, chính sách, thủ tục trong quản lý tài sản công để kịp thời xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh; đẩy mạnh phân cấp, tăng cường giám sát và bố trí quỹ nhà đất công đúng mục đích.

Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp nhận, quản lý các cơ sở nhà đất đã thu hồi, xây dựng phương án khai thác hiệu quả, phù hợp quy hoạch.

Thành phố cũng sẽ rà soát các cơ sở nhà, đất do bộ, ngành Trung ương quản lý nhưng sử dụng kém hiệu quả để đề xuất điều chuyển, bàn giao, ưu tiên phục vụ phát triển hạ tầng, nhà ở xã hội, các công trình công cộng và tạo nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội.