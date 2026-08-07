Hải Phòng đã thu hồi 149 nhà đất công sản cho thuê kinh doanh

Trong số 159 cơ sở nhà đất công sản thu hồi theo Nghị định 108/2024/NĐ-CP, Hải Phòng đã thực hiện thu hồi được 149 cơ sở…

Cơ sở nhà đất số 84-86 Điện Biên Phủ (phường Hồng Bàng) bên thuê đã ký biên bản bàn giao, cam kết tạm sử dụng trong thời gian chờ phương án sắp xếp.

Ngày 7/8/2026, thông tin từ cơ quan chức năng cho biết thành phố Hải Phòng đã thu hồi được 149 cơ sở nhà đất công sản trong tổng số 159 cơ sở nhà đất công sản phải thực hiện thu hồi theo quy định của Nghị định 108/2024/NĐ-CP của Chính phủ Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác nhà, đất là tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở giao cho tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà địa phương quản lý, khai thác.

Trong số này, có 20 cơ sở đã hoàn tất việc thu hồi, bàn giao về Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng quản lý.

Bên cạnh đó, có 129 cơ sở nhà đất công sản đã được bên thuê ký biên bản bàn giao và cam kết tạm sử dụng trong thời gian chờ phương án sắp xếp. Tại phường Hồng Bàng có 59 cơ sở, phường Gia Viên có 30 cơ sở, phường Ngô Quyền có 16 cơ sở, phường Lê Chân có 33 cơ sở và phường Kiến An có 1 cơ sở.

Trong 10 cơ sở nhà đất công sản chưa thu hồi, cơ quan chức năng xác định có 4 cơ sở đang vướng mắc về thủ tục đất đai và các quy định pháp luật liên quan. Trong đó, 3 cơ sở gồm nhà số 23 Nguyễn Công Trứ, nhà số 97 Trần Phú và số 2 Nguyễn Thượng Hiền đang được rà soát các tồn tại pháp lý. Riêng có sở nhà đất số 75 Trần Nguyên Hãn phải thực hiện thủ tục khởi kiện đòi nhà do người đứng tên hợp đồng thuê đã qua đời, chưa hoàn tất việc ký biên bản bàn giao và cam kết tạm sử dụng.

Đối với 6 cơ sở nhà đất còn lại dự kiến phải thực hiện biện pháp cưỡng chế, trong đó, phường Gia Viên có 1 cơ sở, phường Hồng Bàng có 5 cơ sở. Tại phường Gia Viên là nhà số 23 Điện Biên Phủ (Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu T.B.H thuê).

Các cơ sở dự kiến phải cưỡng chế tại phường Hồng Bàng gồm nhà số 33 Hoàng Văn Thụ (Công ty cổ phần Hoàng Long Hải Phòng thuê), tầng 1 nhà số 52 Hoàng Văn Thụ (Trường cắt may Bắc Nam thuê), nhà đất số 10 Minh Khai (Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp 1 Hải Phòng thuê), nhà đất số 40 Trần Quang Khải (Công ty cổ phần Du lịch và Dịch vụ Hải Phòng thuê), tầng 1 nhà số 3 Lý Thường Kiệt (Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Hải Phòng thuê).

Ông Nguyễn Hoàng Việt, Phó Chủ tịch UBND phường Hồng Bàng, cho biết phường Hồng Bàng dự kiến sẽ triển khai cưỡng chế các cơ sở nhà đất công sản còn lại vào ngày 12/8 tới. Từ nay đến trước thời điểm cưỡng chế, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân tự nguyện bàn giao nhà, đất cho Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng quản lý.

Như VnEconomy đã thông tin, thành phố Hải Phòng đã triển khai thực hiện Kế hoạch số 09/KH-UBND, ngày 12/1/2026, về việc tổng thể xử lý quỹ nhà đất là tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở do Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng quản lý.

Theo đó, Hải Phòng triển khai xử lý thu hồi đối với 273 cơ sở nhà đất công sản do Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà cho các tổ chức, cá nhân thuê kinh doanh. Trong đó, có 159 cơ sở nhà đất thu hồi bằng hình thức tuyên truyền vận động, 59 cơ sở khởi kiện để thu hồi. Ngoài ra, có 3 cơ sở chưa xem xét thu hồi, còn lại 52 cơ sở khác tiếp tục kiểm tra rà soát để xử lý tiếp.

Sau khi thu hồi các cơ sở nhà đất công sản, Hải Phòng sẽ tiến hành rà soát và ưu tiên bố trí sử dụng các cơ quan nhà nước có nhu cầu. Những cơ sở nhà đất còn lại sẽ xem xét bàn giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Hải Phòng quản lý. Trên cơ sở quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, đơn vị này sẽ đề xuất phương án khai thác, xử lý.

Theo UBND TP. Hải Phòng, việc thu hồi quỹ nhà đất là tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở sẽ góp phần bổ sung nguồn lực, tăng thu ngân sách, chỉnh trang đô thị, bảo đảm sử dụng hiệu quả tài sản công và tránh lãng phí nguồn lực.