27 dự án giao thông khởi công trong năm 2023, ba dự án đang chậm kế hoạch

Hai dự án dự kiến khởi công quý 1 nhưng chậm so với kế hoạch là dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 19 đoạn Km90-Km108 trên địa bàn tỉnh Gia Lai do Ban Quản lý dự án 2 làm chủ đầu tư và dự án cải tạo các ga trên tuyến đường sắt phía Bắc do Ban Quản lý dự án Đường sắt là chủ đầu tư.