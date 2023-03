Dự án thành phần cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có thể không kịp khởi công ngày 30/6

Cử tri tỉnh Đồng Nai vừa kiến nghị Bộ Giao thông vận tải đẩy nhanh tiến độ mở rộng làn đường cao tốc TP.HCM - Long Thành và sớm triển khai thực hiện đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình hiện nay.

Đồng thời, tỉnh Đồng Nai cũng đề nghị bộ quan tâm việc xây hầm chui, cầu vượt tại điểm giao giữa cao tốc TP.HCM - Long Thành và đường Mai Chí Thọ để tránh gây ùn tắc và giảm thiểu tai nạn giao thông tại nút giao này.

SỚM MỞ RỘNG 26KM CAO TỐC TP.HCM - LONG THÀNH - DẦU GIÂY

Trả lời kiến nghị cử tri nêu trên, Bộ Giao thông vận tải, cho hay về mở rộng làn đường cao tốc TP.HCM - Long Thành, theo quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây được quy hoạch với quy mô 10 làn xe.

Dự án xây dựng đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây giai đoạn 1 với quy mô 4 làn xe đã được Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đầu tư và đưa vào khai thác năm 2016.

Từ khi đưa vào khai thác đến nay, lưu lượng phương tiện tham gia lưu thông trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây liên tục tăng cao, trung bình khoảng 10,45%/năm.

"Theo tính toán, phạm vi cao tốc từ TP.HCM (nút giao An Phú) đến Long Thành (nút giao với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu) dài khoảng 26km đã khai thác vượt so với năng lực thông hành của tuyến, chưa đáp ứng được nhu cầu vận tải", Bộ Giao thông vận tải nêu rõ thực tế.

Do vậy, việc đầu tư mở rộng đoạn tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành là rất cần thiết và cấp bách, đặc biệt là khi Cảng hàng không Quốc tế Long Thành giai đoạn 1 đưa vào khai thác cuối năm 2025.

Vừa qua, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và ý kiến của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về việc giao VEC tự huy động vốn chủ sở hữu và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác để nghiên cứu, thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư mở rộng dự án đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây theo quy hoạch.

Trên cơ sở đề xuất này, Bộ Giao thông vận tải đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, giao VEC nghiên cứu, thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư mở rộng dự án.

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 8886/VPCP-CN ngày 30/12/2022 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải có văn bản đề nghị VEC chủ động nghiên cứu, thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư dự án, trình Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các cấp có thẩm quyền theo quy định.

Bộ Giao thông vận tải sẽ phối hợp chặt chẽ với VEC, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong quá trình chuẩn bị đầu tư, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án để sớm thực hiện mở rộng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh trong khu vực.

NGUY CƠ CHẬM TIẾN ĐỘ CAO TỐC BIÊN HOÀ - VŨNG TÀU

Về tiến độ triển khai thực hiện đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Bộ Giao thông vận tải cho biết dự án dài 53,7km được chia làm 3 dự án thành phần, gồm: dự án thành phần 1 dài 16km do UBND tỉnh Đồng Nai làm cơ quan chủ quản; dự án thành phần 2 dài 18,2km qua tỉnh Đồng Nai do Bộ Giao thông vận tải làm cơ quan chủ quản; dự án thành phần 3 dài 19,5 km do UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm cơ quan chủ quản.

Đến nay, các dự án thành phần đã được phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi và đang triển khai công tác thực hiện đầu tư.

"Tuy nhiên, tiến độ triển khai dự án thành phần 1 và công tác giải phóng mặt bằng của dự án thành phần 2 do UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức thực hiện còn chậm so với kế hoạch. Dự án thành phần 1 tiềm ẩn nguy cơ không đảm bảo tiến độ khởi công trước ngày 30/6/2023 theo Nghị quyết số 90/NQ-CP ngày 25/7/2022 của Chính phủ", Bộ Giao thông vận tải đánh giá.

Để triển khai thực hiện dự án đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai có ý kiến với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ban, ngành, chính quyền các địa phương liên quan quyết liệt, tích cực, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án thành phần 1 và công tác giải phóng mặt bằng của dự án thành phần 2 đảm bảo đủ điều kiện khởi công theo kế hoạch.

Đồng thời, chấp thuận vị trí, diện tích bãi đổ thải, mỏ vật liệu phục vụ cho dự án và xem xét cấp phép nâng công suất các mỏ vật liệu đảm bảo đủ nguồn vật liệu cho việc thi công dự án đúng tiến độ.

Ngoài ra, Bộ Giao thông vận tải đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai tăng cường công tác giám sát trong quá trình thực hiện dự án.

Về xây dựng hầm chui, cầu vượt tại nút giao giữa cao tốc TP.HCM - Long Thành và đường Mai Chí Thọ Nút giao giữa cao tốc TP.HCM - Long Thành và đường Mai Chí Thọ (nút giao An Phú) nằm trên địa phận thành phố Thủ Đức thuộc TP.HCM.

Cuối tháng 12 năm 2022, UBND TP.HCM đã khởi công dự án xây dựng nút giao thông An Phú với tổng mức đầu tư khoảng 3.400 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong năm 2025.

Công trình nút giao An Phú được thiết kế là nút giao khác mức 3 tầng, trong đó đã bố trí hầm chui, cầu vượt để kết nối, giải quyết ùn tắc giao thông cho tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây với tuyến đường Mai Chí Thọ và các tuyến trục chính khu vực cửa ngõ phía Đông thành phố.