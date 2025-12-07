30 nền kinh tế dẫn đầu thế giới về xuất khẩu dịch vụ số

Theo dữ liệu từ Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), tổng giá trị xuất khẩu dịch vụ cung cấp qua kênh số (còn gọi là dịch vụ số) - từ điện toán đám mây của Amazon tới dịch vụ nghe nhạc trực tuyến của Spotify - đạt 4,8 nghìn tỷ USD trong năm 2024, tương đương hơn 2/3 kim ngạch xuất khẩu dịch vụ toàn cầu.

Các tập đoàn công nghệ lớn Mỹ là trụ cột không chỉ đối với “cỗ máy” xuất khẩu dịch vụ số của nước này, mà còn với những nền kinh tế như Ireland, nơi Meta, Google và nhiều doanh nghiệp công nghệ khác đặt trụ sở khu vực châu Âu.

Đồ họa thông tin dưới đây gồm 30 nền kinh tế dẫn đầu về giá trị xuất khẩu dịch vụ số năm 2024, dựa trên dữ liệu của WTO.

Mỹ dẫn đầu với kim ngạch xuất khẩu dịch vụ số đạt 741 tỷ USD năm 2025, chiếm 15% tổng giá trị toàn cầu. Các dịch vụ này không chỉ bao gồm mảng quảng cáo trực tuyến trị giá hàng tỷ USD của Meta và Google, mà còn bao trùm dịch vụ giáo dục trực tuyến, dịch vụ tài chính và nhiều loại hình dịch vụ khác được cung cấp mà không cần tiếp xúc trực tiếp.

Với kim ngạch 488 tỷ USD, Anh cũng đứng thứ hai thế giới về nguồn thu từ xuất khẩu dịch vụ số. Hiện khoảng 3,2 triệu việc làm tại nước này gắn với xuất khẩu số, nhờ thế mạnh của ngành công nghệ và dịch vụ tài chính.

Ireland xếp thứ ba với 425 tỷ USD xuất khẩu dịch vụ số, tăng 24% trong năm 2024 - mức cao nhất trong nhóm các nền kinh tế dẫn đầu. Nhờ giữ vai trò trung tâm châu Âu của nhiều tập đoàn công nghệ lớn, một phần đáng kể doanh thu dịch vụ số trong khu vực được hạch toán tại Ireland, qua đó nâng vị thế nước này trong nền kinh tế số toàn cầu.