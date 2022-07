4 nhà đầu tư đăng ký làm cổ đông chiến lược của YEG trong đó có Tập đoàn Thái Tuấn

Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (mã YEG-HOSE) công bố thông tin về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính, người đại diện pháp luật, lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2022, triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Cụ thể: YEG sẽ chào bán riêng lẻ 78.642.000 cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng/cp và thời gian hạn chế chuyển nhượng là 3 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Thời gian thực hiện dự kiến là quý 3/2022 sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Theo đó, YEG công bố 4 nhà đầu tư được chọn gồm: CTCP Encapital Holdings (Encapital Holdings) đăng ký mua 11.009.880 cp, chiếm 10,02%; CTCP Công nghệ Tài chính Encapital (Encapital) đăng ký mua 15.728.400 cp, chiếm 14,31%; CTCP Tập đoàn Thái Tuấn cũng đăng ký mua vào 25.165.440 cp, chiếm 22,89% và CTCP Quản lý Quỹ Hợp Lực (UniCap) đăng ký mua 26.738.280 cp, chiếm 24,32%.

Mới đây, Công ty Cổ phần Chứng Khoán Thành Công (TCSC) cho biết đã hoàn tất thâu tóm UniCap vào tháng 5/2022. UniCap đặt trụ sở tại toà nhà FLC Twin Towers, số 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Được biết, CTCP Encapital Holdings do ông Nguyễn Hoàng Giang - đại diện pháp luật của Encapital Holdings hiện là Phó chủ tịch HĐQT YEG; CTCP Công nghệ Tài chính Encapital do ông NGuyễn Hoàng Giang - Tổng giám đốc Encapital hiện là Phó chủ tịch HĐQT YEG; CTCP Tập đoàn Thái Tuấn do ông Trần Hoài Nam - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Thái Tuấn hiện đang là Phó chủ tịch HĐQT YEG.

Cả 4 pháp nhân kể trên đều sẽ tham gia mua 78,6 triệu cổ phiếu phát hành riêng lẻ của YEG với vai trò là nhà đầu tư chiến lược. Trong đó, số tiền thu về YEG sẽ dùng: 469 tỷ đồng để bổ sung vốn thực hiện mở rộng hoạt động đầu tư mảng truyền thông số (Digital media), nền tảng công nghệ truyền thông (Tech-media), công nghệ tài chính (Fintech) và các lĩnh vực liên quan khác; 197,8 tỷ đồng để đầu tư hạ tầng công ty; 36,4 tỷ đồng để thanh toán các khoản nợ vay ngắn hạn, dài hạn, nợ nhà cung cấp và vốn lưu động khác và số còn lại sẽ được sử dụng để đầu tư và bổ sung vốn lưu động.

Mới đây, UBCKNN thông báo đã nhận được hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại YEG ở mức 100% đầy đủ, hợp lệ theo quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (nghị định số 155/2020/NĐ-CP).

Ngoài ra, YEG cũng thông báo việc sửa đổi địa chỉ trụ sở chính và người đại diện pháp luật. Trụ sở mới của Công ty sẽ đặt tại Tầng 7, số 258 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp.HCM. Bà Lê Thị Phương Thảo (Chủ tịch HĐQT) và ông Đào Phúc Trí (Tổng Giám Đốc) được công bố là 2 người đại diện theo pháp luật mới của YEG.