Đồ họa thông tin dưới đây dựa trên dữ liệu từ Microsoft Research - bộ phận nghiên cứu của tập đoàn Microsoft - chỉ ra các công việc có nguy cơ bị AI ảnh hưởng và thay thế nhiều nhất.

Nghiên cứu được tiến hành dựa trên phân tích 200.000 cuộc trò chuyện ẩn danh với Bing Copilot - công cụ trợ lý AI tích hợp trong công cụ tìm kiếm Bing - từ tháng 1 đến tháng 9/2024. Các cuộc hội thoại này được đánh giá theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ của AI, từ đó xếp hạng 40 công việc có nguy cơ bị AI thay thế cao nhất dựa trên Chỉ số tổng thể về khả năng ứng dụng AI.

Có thể thấy, một số ngành nghề lao động tri thức, như nhà sử học, nhà văn, biên dịch viên, tiếp viên hàng không và nhân viên chăm sóc khách hàng, có mức độ tương thích cao với khả năng của AI.

Điều này đồng nghĩa với việc AI có thể đảm nhận phần lớn nhiệm vụ trong các nghề này. Tuy nhiên, các nhà phân tích của Microsoft Research cho rằng khả năng thay thế hoàn toàn là thấp. Bởi công nghệ AI hiện chưa hoàn thiện trong việc hiểu ngữ cảnh sâu sắc, cảm xúc và sự sáng tạo mà con người có. Do đó, những nghề này có thể được hỗ trợ bởi AI nhưng không dễ bị thay thế hoàn toàn.

Cụ thể với nghề sử học, các nhà phân tích chỉ ra rằng dù AI có thể thực hiện 91% nhiệm vụ của các nhà sử học, nhưng công việc của họ đòi hỏi khả năng phân tích, đánh giá và giải thích sâu sắc - những kỹ năng mà AI hiện tại còn thiếu.

Còn với nhà văn và biên dịch viên, AI có thể hỗ trợ trong việc tạo nội dung và dịch thuật, nhưng đối với các văn bản phức tạp hoặc yêu cầu sự tinh tế và cảm xúc, con người vẫn đóng vai trò quan trọng.

Với nghề tiếp viên hàng không và nhân viên chăm sóc khách hàng, dù AI có thể xử lý những yêu cầu đơn giản, nhưng các tình huống phức tạp hoặc yêu cầu tương tác cảm xúc vẫn cần đến con người.