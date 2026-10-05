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Askonomy

65 cổ phiếu bị cắt margin trong quý 4/2026

H Hà An

HOSE cho biết số mã bị cắt margin trong quý 4 là 65 mã giảm 8 mã so với 73 mã mà HOSE công bố ngày 11/9 vừa qua - trong đó nhiều nhất là các mã thuộc diện cảnh báo và thời gian niêm yết dưới 6 tháng.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) thông báo danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý 4/2026.

Theo đó, HOSE cho biết số mã bị cắt margin trong quý 4 là 65 mã - giảm 8 mã so với 73 mã mà HOSE công bố ngày 11/9 vừa qua - trong đó nhiều nhất là các mã thuộc diện cảnh báo và thời gian niêm yết dưới 06 tháng. Trong đó 25 mã chứng khoán thuộc diện cảnh báo và 10 mã có thời gian niêm yết dưới 06 tháng.

Ngoài ra, 8 mã có lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét bán niên năm 2026 là số âm: MHC của Công ty Cổ phần MHC; PNC của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam; ST8 của Công ty Cổ phần Tập đoàn ST8; STK của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ; TNH của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH; VID của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông; VNG của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công; VNS của Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam;

3 mã có lợi nhuận sau thuế trên BCTC soát xét bán niên năm 2026 là số âm: MCP của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu; NHA của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội; SMA của Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn;

3 mã chứng khoán thuộc diện kiểm soát: ABS của Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận; DQC của Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang; HAS của Công ty Cổ phần Hacisco; SBV của Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam; TTF của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành;

3 mã chứng khoán thuộc diện hạn chế giao dịch: DGC của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang; DRH của Công ty Cổ phần DRH Holdings; VMD của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex;

3 quỹ đầu tư đại chúng có tối thiểu một tháng có giá trị tài sản ròng (NAV) tính trên một đơn vị chứng chỉ quỹ nhỏ hơn mệnh giá căn cứ trên báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng hàng tháng xét trong 03 tháng liên tiếp: FUCVREIT của Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam; FUEABVND của Quỹ ETF ABFVN DIAMOND; FUETPVND của Quỹ ETF VFCVN DIAMOND;

2 mã có BCTC hợp nhất bán niên năm 2026 được soát xét có kết luận soát xét không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán: AAT của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa; KLB của Ngân hàng Thương mại cổ phần Kiên Long;

2 mã có BCTC bán niên năm 2026 được soát xét có kết luận soát xét không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán: GIL của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh; VTB của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình;

1 mã có lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC Hợp nhất soát xét bán niên năm 2026 là số âm: BCE của Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương;

1 mã nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm pháp luật thuế: ITD của Công ty Cổ phần Công nghệ ITD.

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