HOSE bổ sung thêm 5 mã vào danh sách cắt margin

Như vậy tính đến ngày 3/9/2026, danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ của HOSE tăng lên 69 mã - trong đó phần lớn là các cổ phiếu quen thuộc nằm trong diện bị cảnh báo, kiểm soát, hạn chế hoặc đình chỉ giao dịch như APG, APH, DQC, DGC, HVN...

Ảnh minh họa.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) thông báo bổ sung 5 mã chứng khoán vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

Theo đó, HOSE đưa cổ phiếu BCE của Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương, cổ phiếu PNC của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam, cổ phiếu VNG của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công; cổ phiếu VNS của CTCP Ánh Dương Việt Nam vào diện bị cắt margin do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC Hợp nhất soát xét bán niên năm 2026 là số âm;

Còn cổ phiếu GIL của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh bị cắt margin do BCTC bán niên năm 2026 được soát xét có kết luận soát xét không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán.

Liên quan đến kết luận ngoại trừ của đon vị kiểm toán trên các Báo cáo tài chính bán niên 2026, GIL cho biết tại ngày 30/06/2026, vụ kiện giữa Công ty và Amazon vẫn đang trong quá trình tố tụng và chưa có kết quả cuối cùng, số hàng tồn kho liên quan đến vụ kiện vẫn được công ty bảo quản, kiểm soát và duy trì tình trạng phù hợp.

Trên cơ sở các thông tin và tài liệu hiện có tại ngày 30/06/2026, Công ty chưa đủ cơ sở để xác định một cách hợp lý giá trị tốn thất, khả năng thu hồi và giá trị thuần từ đó làm cơ sở xác định phương án xử lý cuối cùng đối với số hàng tồn kho liên quan. Do đó, công ty chưa ghi nhận dự phòng giảm giá hàng tồn kho đối với số hàng này tại ngày 30/06/2026 và đây cũng là nguyên nhân dẫn đến ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán đối với Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính họp nhất giữa niên độ năm 2026.

Về biện pháp và hướng xử lý, công ty cho biết sẽ tiếp tục theo dõi, thực hiện các biện pháp, pháp lý liên quan đến vụ kiện. Đồng thời, công ty vẫn thực hiện bảo quản, kiểm soát và đánh giá khả năng thu hồi, giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho có liên quan.

GIL cũng cho biết, ngoại trừ vấn đề nêu trên, các nội dung khác được đơn vị kiểm toán két luận theo Báo cáo soát xét Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ và Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2026 của công ty.

Cũng theo báo cáo tài chính bán niên 2026 đã kiểm toán, GIL ghi nhận lãi sau thuế trên BCTC công ty mẹ đạt 37,6 tỷ (cùng kỳ lỗ 32,5 tỷ); còn trên BCTC hợp nhất, GIL ghi nhận lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ lãi 21,2 tỷ (cùng kỳ lỗ 67,8 tỷ). Theo GIL, nguyên nhân từ lỗ sang lãi là do sản lượng sản phẩm xuất bán tăng so với cùng kỳ năm trước; đồng thời cơ cấu sản phẩm xuất bán có sự thay đổi theo hướng gia tăng tỷ trọng các sản phẩm có biên lợi nhuận cao hon, góp phần cải thiện kết quả kinh doanh; Mặt khác, hoạt động đầu tư, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp gồm các dự án khu công nghiệp của các công ty trong Tập đoàn đang trong quá trình đầu tư, hoàn thiện hạ tầng và triển khai hoạt động kinh doanh theo tiến độ của tùng dự án.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2026 đã soát xét, BCE công bố, công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế công ty mẹ lỗ hơn 33 tỷ (cùng lỳ lãi 1.073 tỷ), Lãi sau thuế hợp nhất lỗ 33,9 tỷ (cùng kỳ lãi hơn 466 triệu đồng). BCE cho biết lỗ là do giá vốn tăng mạnh, trong kỳ ghi nhận chi phí lãi vay cao do dư nợ vay phục vụ lưu động và thi công dự án lớn khiến chi phí tài chính tăng cao.

Tương tự, lợi nhuận sau thuế bán niên 2026 đã soát xét trên BCTC công ty mẹ của PNC lỗ hơn 13 tỷ (cùng kỳ lãi gần 1,5 tỷ đồng), tương ứng -885% - nguyên nhân là do doanh thu tăng 1%; tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng 11%, chủ yếu do công ty ghi nhận bổ sung nghĩa vụ thanh toán tiền thuê mặt bằng cho giai đoạn từ tháng 11/2019 đến tháng 6/2026 theo Bản án của Tòa án nhân dân Khu vực 3 Thành phố Hồ Chí Minh, với số tiền gần 13 tỷ đồng; doanh thu hoạt động tài chính giảm do số dư tiền gửi giảm so với cùng kỳ năm trước; Tổng chi phí hoạt động giảm nhẹ, trong đó chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt giảm 4% và 5%, chủ yếu do giảm chi phí nhân viên và một số chi phí hoạt động khác. Mặt khác, lợi nhuận từ các hoạt động khác tăng 72%, chủ yếu do tăng thu nhập hỗ trợ từ nhà cung cấp.

Còn trên BCTC của VNG thì VNG ghi nhận lỗ sau thuế trên BCTC công ty mẹ lỗ giảm mạnh từ lỗ 19,2 tỷ xuống còn âm hơn 5,1 tỷ đồng và lỗ trên BCTC hợp nhất bán niên cũng giảm mạnh từ lỗ gần 95 tỷ chỉ còn lỗ hơn 40 tỷ đồng. VNG cho biết kết quả này đến từ việc doanh thu thuần tăng lần lượt 6% đối với Báo cáo tài chính riêng và 16% đối với Báo cáo tài chính họp nhất. Bên cạnh đó, công ty tiếp tục nâng cao hiệu quả quản trị chi phí, kiểm soát tốt giá vốn hàng bán, qua đó cải thiện biên lợi nhuận gộp.

Ngoài ra, trong kỳ công ty đã thực hiện cơ cấu lại danh mục đầu tư tài chính ngắn hạn theo định hướng chiến lược, nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn vốn, tăng cường dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kỉnh doanh và nâng cao hiệu quả quản trị danh mục đầu tư tài chính.

Cuối cùng trên BCTC công ty mẹ của VNS ghi nhận lỗ hơn 12 tỷ (cùng kỳ lãi hơn 22,39 tỷ); lợi nhuận sau thuế trên BCTC hợp nhất bán niên lỗ gần 14 tỷ (cùng kỳ lãi 24,1 tỷ). Theo giảm trình từ VNS, trong 6 tháng đầu năm 2026, do doanh thu kinh doanh của công ty đã giảm 7,1% so với 6 tháng đầu năm 2025. Bên cạnh đó, công ty vẫn thực hiện hỗ trợ cho anh em lái xe do đó kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026 của công ty đã giảm so với cùng kỳ.

Như vậy tính đến ngày 3/9/2026, danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ của HOSE tăng lên 69 mã - trong đó phần lớn là các cổ phiếu quen thuộc nằm trong diện bị cảnh báo, kiểm soát, hạn chế hoặc đình chỉ giao dịch như APG, APH, DQC, DGC, HVN, LDG, OGC, NVT, PTL, TDH, TLH, TMT…

Cũng trong danh sách này có 3 mã bị cắt margin cho công ty nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm pháp luật thuế gồm: ITD của CTCP Công nghệ ITD và GDT của CTCP Chế biến Gỗ Đức Thành; MDG của CTCP Miền Đông; STG của CTCP Kho vận Miền Nam.

Cũng trong danh sách này còn có 3 mã bị cắt margin do BCTC bán niên 2026 được soát xét có kết luận soát xét không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán gồm AAT của CTCP Tập đoàn Thiên Sơn Thanh Hóa; GIL của CTCP Sản xuất Kinh doanh XNK Bình Thạnh; VTB của CTCP Viettronics Tân Bình.