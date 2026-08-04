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Askonomy

Tháng 8/2026, còn 57 cổ phiếu bị cắt margin trên HOSE

H Hà Anh

Cổ phiếu TIX đã được rời khỏi danh mục cắt margin và tính đến ngày 3/8/2026, danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ của HOSE gồm 57 mã.

Sơ đồ giá cổ phiếu TIX trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu TIX trên TradingView.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) thông báo về việc đưa chứng khoán ra khỏi danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

Theo đó, HOSE vừa có thông báo về việc cổ phiếu TIX của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình đã được rời khỏi danh mục cắt margin do đã khắc phục tình trạng không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

Trước đó, cổ phiếu TIX bị đưa vào diện cảnh báo kể từ ngày 11/12/2025 do tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với BCTC (niên độ 01/10/2025-30/9/2025) đã được kiểm toán.

Cụ thể; theo BCTC kiểm toán niên độ tài chính từ ngày 01/10/2024 đến 30/09/2025 của TIX cho ý kiến, tại thời điểm kết thúc năm tài chính, Công ty có khoản nợ gốc và lãi trái phiếu đáo hạn của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Nhựa Bao bì Kiến Đức với số tiền là 20.897.534.240 đồng (xem thuyết minh số V.5). Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Nhựa Bao bì Kiến Đức đang ngừng hoạt động và tiến hành thanh lý các tài sản. Với những bằng chứng hiện có tại công ty, bên kiểm toán cho biết không thể đánh giá được khả năng thu hồi của khoản nợ này.

Liên quan đến vấn đề này, TIX cho biết khoản nợ trên đáo hạn vào ngày 12/07/2025. Tuy nhiên, công ty đã nhận được công văn của công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Nhựa Bao bì Kiến Đức xin gia hạn việc trả nợ thêm 06 tháng đến ngày 13/1/2026 với nguồn trả nợ từ việc thanh lý hệ thống máy thổi 4. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Công ty CP Thương mại Dịch vụ Nhựa Bao bì Kiến Đức đang trong quá trình thương lượng khách bán hệ thống máy thổi 4 để trả nợ cho công ty đúng thời hạn.

Như vậy tính đến ngày 3/8/2026, danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ của HOSE gồm 57 mã và so với công bố của HOSE ngày 29/6 thì số cổ phiếu không được giao dịch margin trên HOSE đã giảm 8 mã - trong đó phần lớn là các cổ phiếu quen thuộc nằm trong diện bị cảnh báo, kiểm soát, hạn chế hoặc đình chỉ giao dịch như APG, APH, BCG, DQC, DGC, HVN, LDG, OGC, NVT, PTL, TDH, TLH, TMT…

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