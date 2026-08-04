Tháng 8/2026, còn 57 cổ phiếu bị cắt margin trên HOSE

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) thông báo về việc đưa chứng khoán ra khỏi danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.
Theo đó, HOSE vừa có thông báo về việc cổ phiếu TIX của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình đã được rời khỏi danh mục cắt margin do đã khắc phục tình trạng không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.
Trước đó, cổ phiếu TIX bị đưa vào diện cảnh báo kể từ ngày 11/12/2025 do tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với BCTC (niên độ 01/10/2025-30/9/2025) đã được kiểm toán.
Cụ thể; theo BCTC kiểm toán niên độ tài chính từ ngày 01/10/2024 đến 30/09/2025 của TIX cho ý kiến, tại thời điểm kết thúc năm tài chính, Công ty có khoản nợ gốc và lãi trái phiếu đáo hạn của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Nhựa Bao bì Kiến Đức với số tiền là 20.897.534.240 đồng (xem thuyết minh số V.5). Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Nhựa Bao bì Kiến Đức đang ngừng hoạt động và tiến hành thanh lý các tài sản. Với những bằng chứng hiện có tại công ty, bên kiểm toán cho biết không thể đánh giá được khả năng thu hồi của khoản nợ này.
Liên quan đến vấn đề này, TIX cho biết khoản nợ trên đáo hạn vào ngày 12/07/2025. Tuy nhiên, công ty đã nhận được công văn của công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Nhựa Bao bì Kiến Đức xin gia hạn việc trả nợ thêm 06 tháng đến ngày 13/1/2026 với nguồn trả nợ từ việc thanh lý hệ thống máy thổi 4. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Công ty CP Thương mại Dịch vụ Nhựa Bao bì Kiến Đức đang trong quá trình thương lượng khách bán hệ thống máy thổi 4 để trả nợ cho công ty đúng thời hạn.
Như vậy tính đến ngày 3/8/2026, danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ của HOSE gồm 57 mã và so với công bố của HOSE ngày 29/6 thì số cổ phiếu không được giao dịch margin trên HOSE đã giảm 8 mã - trong đó phần lớn là các cổ phiếu quen thuộc nằm trong diện bị cảnh báo, kiểm soát, hạn chế hoặc đình chỉ giao dịch như APG, APH, BCG, DQC, DGC, HVN, LDG, OGC, NVT, PTL, TDH, TLH, TMT…
7 tháng năm 2026, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì sự ổn định với những tín hiệu tích cực từ khu vực sản xuất và đầu tư công. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tăng 18,4% so với cùng kỳ, góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 11,4%, đánh dấu mức tăng cao nhất trong nhiều năm qua. Đặc biệt, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) giải ngân ước đạt 15,20 tỷ USD, thiết lập kỷ lục cao nhất của kỳ 7 tháng trong vòng 5 năm trở lại đây... Trong bối cảnh đó, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 7 tháng tăng 4,39%, và lạm phát cơ bản được giữ ở mức 4,19%...
Độ rộng cải thiện rõ nét trong phiên chiều nay kết hợp với thanh khoản tăng cho thấy bên mua đã giành lại thế chủ động sau phiên sáng điều chỉnh ở số lớn cổ phiếu. Vai trò của các trụ dẫn dắt điểm số vẫn nổi bật, nhưng sự cải thiện ở số lượng mã tăng cho thấy có hưởng ứng lan tỏa.
Ở thời điểm hiện tại, việc OPEC+ thiết lập hạn ngạch sản lượng ở mức bao nhiêu thùng dầu mỗi ngày có thể không quan trọng...
Theo phân tích của Chứng khoán Rồng Việt, tỷ lệ tiền mặt lưu thông ngoài hệ thống có xu hướng giảm từ tháng 2/2026 (12,1%) đến cuối tháng 5/2026 (10,5%), cùng với dòng tiền từ hoạt động bán vàng của người dân trong tháng 7/2026 có thể giúp tiền gửi quay trở lại hệ thống.
Thị trường chuyển trạng thái dao động rất hẹp trong phiên sáng nay khi cung cầu đạt đến ngưỡng cân bằng tạm thời tại vùng kháng cự tương đương đường trung bình 200 ngày. Thanh khoản sụt giảm khoảng 12% trên HoSE xuống mức thấp nhất 4 phiên nhưng gần 60% số cổ phiếu dao động với biên độ rất nhỏ.
Sáu tháng đầu năm 2026 khép lại với nhiều tín hiệu tích cực của nền kinh tế. Đằng sau những con số tăng trưởng là yêu cầu nhìn lại hiệu quả thực thi các quyết sách và nhận diện những động lực cần tiếp tục được khơi thông trong chặng đường còn lại của năm, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Tại Họp báo Chính phủ thường kỳ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong chủ trì ngày 3/8, thông tin về tình hình phát triển kinh tế-xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm cho thấy các ngành sản xuất duy trì xu hướng tích cực.
Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) kết hợp với mạng lưới đường sắt đô thị (metro) là chiến lược cốt lõi để giải quyết ùn tắc và tái cấu trúc không gian. Mô hình này tập...
Kỷ niệm 35 năm thành lập Tạp chí Kinh tế Việt Nam (1991 - 2026)
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...