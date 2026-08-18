HOSE cắt margin 3 cổ phiếu do lỗ quý 2/2026

HOSE đã đưa 3 mã chứng khoán MCP của CTCP In và Bao Bì Mỹ Châu, NHA của Tổng Công ty đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội; SMA của CTCP Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn do cùng với cùng một lý do là lợi nhuận sau thuế trên BCTC soát xét bán niên 2026 là con số âm.

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Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) thông báo bổ sung 3 mã chứng khoán vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

Cụ thể: HOSE đưa 3 mã chứng khoán MCP của CTCP In và Bao Bì Mỹ Châu, NHA của Tổng Công ty đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội; SMA của CTCP Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn do cùng với cùng một lý do là lợi nhuận sau thuế trên BCTC soát xét bán niên 2026 là con số âm.

Trên báo cáo tài chính bán niên 2026 của MCP ghi nhận lợi nhuận sau thuế trước kiểm toán là -547 triệu đồng; trong khi sau kiểm toán lại ghi nhận âm hơn 789 triệu đồng (cùng kỳ lãi 1,8 tỷ) - tương ứng -30,67%. MCP cho biết, sau kiểm toán tăng lỗ 30,67% so với trước kiểm toán là do nguồn nguyên vật liệu mua từ nước ngoài về vào cuối quý tăng đánh giá lại tỷ giá ngoại tệ dẫn đến lỗ sau kiểm toán tăng 242 triệu so với trước kiểm toán.

Đối với NHA, thì công ty ghi nhận doanh thu 6 tháng đầu năm 2026 đạt 19,1 tỷ đồng - trong đó, doanh thu bất động sản và xây dựng giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên lợi nhuận sau thuễ kỳ này là -8,2 tỷ đồng. Kết quả lỗ chủ yếu do giá trị quyết toán Công trình xây dựng nhà thương mại dịch vụ và lưu trú thuộc dự án do Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn in tỉnh Hà Nam làm Chủ đầu tư thấp hơn giá trị tạm tính trước đó.

Bên cạnh đó, diễn biến kém thuận lợi của thị trường bất động sản và xây dựng trong khu vực đã làm chậm tiến độ một số công trình, dự án, khiến một phần doanh thu chưa được ghi nhận trong kỳ.

Còn SMA thì cho biết, ngành sản xuất kinh doanh chính của công ty là sản xuất điện năng, là ngành sản xuất kinh doanh chủ yếu dựa vào sự biến đổi của khí hậu và thời tiết.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, công ty ghi nhận lưu lượng về hồ chi trung bình 6 tháng đầu năm 2026 đạt 3,2 m3/s, chi bằng 43% so VỚI 6 tháng đầu năm 2025 là 7,4 m3/s.

Sản lượng 6 tháng đầu năm 2026 chỉ đạt 2.920.440 kwh, bằng 23% so với cùng kỳ năm 2025 là 12.899.684 kwh; Doanh thu phát điện 6 tháng đầu năm 2026: 15.108.344.700 đồng bằng 80% so với cùng kỳ năm 2025: 18,88 tỷ đồng; Chi phí lãi vay 6 tháng đầu năm 2026 là 6,2 tỷ đồng giảm 1,118 tỷ đồng so với cùng kỳ 2025 là 7.320.145.206 đồng.

Từ các nguyên nhân trên dẫn đến lợi nhuận sau thuế TNDN tại Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2026 của công ty lỗ 6,41 tỷ đồng, lỗ thêm 2,78 tỷ đồng so với lợi nhuận sau thuế TNDN tại Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2025 lỗ 3,6 tỷ đồng.

Như vậy tính đến ngày 17/8/2026, danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ của HOSE tăng lên 60 mã - trong đó phần lớn là các cổ phiếu quen thuộc nằm trong diện bị cảnh báo, kiểm soát, hạn chế hoặc đình chỉ giao dịch như APG, APH, BCG, DQC, DGC, HVN, LDG, OGC, NVT, PTL, TDH, TLH, TMT…

Cũng trong danh sách này có 2 mã bị cắt margin cho công ty nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm pháp luật thuế gồm: ITD của CTCP Công nghệ ITD và GDT của CTCP Chế biến Gỗ Đức Thành.