9 tháng, HPA báo lãi 948 tỷ đồng và hoàn thành 94% kế hoạch năm

Quý 3/2026, Nông nghiệp Hòa Phát (HPA) đạt doanh thu hợp nhất 1.685 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 300 tỷ đồng, tương ứng giảm 19% và 16% so với cùng kỳ năm 2025.

Sơ đồ giá cổ phiếu HPA trên TradingView.

Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (mã HOA-HOSE) công bố kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2026.

Theo đó, quý 3/2026, Nông nghiệp Hòa Phát (HPA) đạt doanh thu hợp nhất 1.685 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 300 tỷ đồng, tương ứng giảm 19% và 16% so với cùng kỳ năm 2025.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, HPA báo lãi 948 tỷ đồng và hoàn thành 94% kế hoạch năm - trong đó, chăn nuôi heo là động lực chính, đóng góp lớn nhất vào doanh thu và lợi nhuận của HPA.

HPA cho biết doanh thu quý giảm so với cùng kỳ năm 2025 chủ yếu do lượng heo và bò xuất bán giảm so cùng kỳ. Tuy nhiên so với quý 2, doanh thu vẫn tăng 8%, nhờ sản lượng heo xuất bán, thức ăn chăn nuôi và trứng gà đều tăng.

Ngoài ra, các mảng kinh doanh cốt lõi tiếp tục duy trì hiệu quả, giúp biên lợi nhuận gộp của HPA đạt 25% trong quý 3 và 9 tháng. Biên lợi nhuận thuần đạt 18% trong quý 3, cao hơn mức 17% của cùng kỳ năm 2025, và đạt 19% trong 9 tháng.

Cũng trong quý 3/2026, HPA tiêu thụ gần 98.000 tấn thức ăn chăn nuôi, xuất bán hơn 151.000 con heo và cung cấp ra thị trường hơn 87 triệu quả trứng gà. So với quý 2, sản lượng cám tăng gần 8%, lượng heo xuất bán tăng 47% và sản lượng trứng tăng hơn 1%.

Về chăn nuôi heo, tổng lượng xuất bán trong quý 3 đạt hơn 151.000 con, tăng 47% so với quý 2. Trong đó, heo thịt thương phẩm đạt gần 107.000 con, tăng 41%; heo cai sữa hơn 44.000 con, tăng 67%; heo hậu bị hơn 400 con. HPA vận hành 8 trang trại với quy mô đàn nái 25.000.

Sản lượng trứng gà quý 3 đạt hơn 87 triệu quả, tăng gần 5% so với cùng kỳ năm 2025 và hơn 1% so với quý 2. Bình quân mỗi ngày gần một triệu quả trứng được đưa ra thị trường qua kênh truyền thống, hệ thống siêu thị, nhà máy thực phẩm, khách sạn, trường học và xuất khẩu. HPA giữ thị phần số 1 về trứng gà sạch khu vực miền Bắc.

Trong chăn nuôi bò, Hòa Phát vận hành ba trang trại tại Hưng Yên, Quảng Trị và Đồng Nai. Bên cạnh bò Úc, công ty mở rộng nguồn cung với bò Thái và bò nội địa, chủ động nguồn hàng để đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường.

Lũy kế 9 tháng năm 2026, Nông nghiệp Hòa Phát tiêu thụ hơn 274.000 tấn thức ăn chăn nuôi. Trong đó, lượng cám phân phối ra thị trường đạt hơn 143.000 tấn, tăng gần 11%, phần còn lại cung cấp cho các trang trại nội bộ. Tổng lượng heo xuất bán 9 tháng đạt hơn 365.000 con, gồm gần 247.000 con heo thịt thương phẩm, gần 117.000 con heo cai sữa và gần 1.600 con heo hậu bị. Sản lượng trứng gà 9 tháng đạt gần 258 triệu quả, tăng gần 3% so với cùng kỳ.

Năm 2026, Nông nghiệp Hòa Phát đặt kế hoạch doanh thu đạt 7.200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.005 tỷ đồng, với định hướng mở rộng chăn nuôi heo và tăng sản lượng thức ăn chăn nuôi. Trong bối cảnh giá nguyên vật liệu tăng và lãi suất vay duy trì ở mức cao, công ty tập trung ổn định sản xuất, tiết kiệm chi phí để nâng cao sức cạnh tranh.