Phó Chủ tịch Nông nghiệp Hòa Phát: Sau niêm yết, HPA đặt mục tiêu doanh thu 12.000 tỷ đến năm 2030

Mục tiêu của HPA đến 2030, doanh thu 12.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế khoảng 1.750 tỷ đồng, ROE giữ trên 25%. Công ty tập trung vào 4 mảng đang làm tốt đó là chăn nuôi heo, thức ăn chăn nuôi, bò và gà đồng thời không phân tán đi làm nhiều thứ.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM mới đây thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (mã HPA-HOSE).

Theo đó, 285 triệu cổ phiếu HPA sẽ lên sàn HOSE vào ngày 6/2 tới với giá giao dịch trong ngày đầu tiên là 41.900 đồng/cổ phiếu - tương đương vốn hóa hơn 11.900 tỷ đồng với biên độ dao động +-20%.

Trước đó, ngày 06/01/2026 , HPA hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), phát hành thành công 30 triệu cổ phiếu với giá 41.900 đồng/cổ phiếu, thu về 1.257 tỷ đồng. Vốn điều lệ công ty sau đợt phát hành tăng từ 2.550 tỷ đồng lên 2.850 tỷ đồng.

Như vậy mức giá chào sàn HOSE của HPA là 41.900 đồng/cổ phiếu bằng đúng với mức giá IPO, HPA dự kiến mang lại tỷ suất cổ tức khoảng 9,2% trong 12 tháng tới. Giai đoạn 2026-2030, công ty dự kiến duy trì mức cổ tức tối thiểu 3.000 đồng/cổ phiếu/năm, tương ứng suất cổ tức khoảng 7,2%/năm.

Trao đổi thêm về tình hình niêm yết cổ phiếu HPA, bà Nguyễn Thị Thanh Vân, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (HPA) cho biết, tổng số vốn 1.257 tỷ đồng dự kiến dùng để tái cơ cấu nguồn vốn, bổ sung vốn lưu động và đầu tư mở rộng.

HPA sẽ xây thêm 3 trang trại heo và 1 nhà máy thức ăn chăn nuôi ở miền Bắc. Đến 2030, công suất sẽ đạt 900.000 con heo thương phẩm và 1 triệu tấn thức ăn chăn nuôi mỗi năm. "Với kế hoạch huy động vốn này, chúng tôi tin tưởng sẽ không những mang lại lợi ích cho doanh nghiệp mà còn mang lại lợi ích cho các nhà đầu tư đã tin tưởng đầu tư vào HPA chúng tôi", bà Vân nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Thị Thanh Vân, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (HPA).

Kế hoạch đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng trong 5 năm tới, chủ yếu xây thêm trang trại heo và nhà máy thức ăn chăn nuôi. Các lĩnh vực khác như chế biến thực phẩm công ty sẽ cân nhắc kỹ, có thể hợp tác với đối tác có kinh nghiệm thay vì tự làm một mình. Còn về cổ tức giai đoạn 2026-2030, dự kiến không phát hành thêm cổ phiếu để huy động vốn.

Tầm nhìn của HPA là trở thành doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao hàng đầu Việt Nam. Sau 10 năm, HPA đã nằm trong Top 10 doanh nghiệp chăn nuôi heo lớn nhất Việt Nam, Top 13 sản xuất thức ăn chăn nuôi, dẫn đầu sản lượng trứng gà sạch miền Bắc và giữ thị phần số 1 cung cấp bò Úc nguyên con. Hiện nay, HPA đang tạo việc làm cho 2.000 lao động trực tiếp tại các nhà máy, trang trại trên cả nước. Công ty còn tạo thêm việc làm gián tiếp cho hàng nghìn lao động trong chuỗi cung ứng nguyên liệu, phân phối và dịch vụ liên quan.

Cũng theo bà Vân, hiện nay, người tiêu dùng quan tâm rất nhiều đến thực phẩm an toàn, nguồn gốc rõ ràng. Đó là một trong các cơ hội dành cho những doanh nghiệp làm đúng quy trình, đầu tư bài bản. Còn với sản xuất nông nghiệp thì lúc nào cũng có thách thức. Trong những năm vừa rồi, đối với ngành chăn nuôi, bão giá, dịch bệnh rồi thiên tai xảy ra khắp nơi. 10 năm qua, nước ta đã trải qua Covid-19, dịch tả heo châu Phi, lũ lụt trên diện rộng.

Mỗi lần như vậy lại là một phép thử. Với những phép thử đó, doanh nghiệp xác định chọn đầu tư bài bản, làm chuẩn ngay từ đầu, có quy trình khép kín, an toàn sinh học nghiêm ngặt, kiểm soát chi phí chặt chẽ. Chính những điều này đã biến thách thức thành cơ hội cho Nông nghiệp Hòa Phát khẳng định vị thế, có lợi thế hơn để đứng vững và vượt qua những thách thức đặc thù của ngành.

Đơn cử như năm 2019, khi dịch tả heo châu Phi xảy ra rất khốc liệt, kéo dài, nhiều nơi thiệt hại nặng, nhưng trang trại của HPA vẫn giữ được đàn ổn định, gia tăng sản lượng heo, phát triển vững mạnh nhờ hệ thống trang trại có ba vùng cách ly từ khi xây dựng. Vùng cách ly an toàn được thiết lập từ 2015, trước khi mà dịch tả heo châu Phi xảy ra, các trang trại của chúng tôi xác định vận hành theo quy trình an toàn sinh học, nên đến thời điểm xảy ra dịch bệnh công ty chủ động ứng phó và duy trì sản xuất ổn định.

Việc định hướng đầu tư vào ngành nông nghiệp một cách bài bản ngay từ đầu, thiết lập cơ sở vật chất, hệ thống chuồng trại đảm bảo quy chuẩn và hiện đại.