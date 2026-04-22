Quý 1/2026, HPA báo lãi sau thuế 345 tỷ đồng, dự kiến chia nốt cổ tức tiền mặt

Ngày 21/4, Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (mã HPA-HOSE) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 với sự tham dự của 91 cổ đông và đại biểu, đại diện cho 267 triệu cổ phần, chiếm 93,8096% cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo đó, toàn bộ nội dung chương trình họp được cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành hơn 99%, gồm kết quả kinh doanh năm 2025, kế hoạch năm 2026, báo cáo Hội đồng quản trị, báo cáo Ban Kiểm soát, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025, tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2026 và báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán.

Cụ thể: cổ đông HPA lên kế hoạch doanh thu năm 2026 đạt 7.200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.005 tỷ đồng. Theo bà Phạm Thị Hồng Vân - Tổng Giám đốc HPA chia sẻ kế hoạch được xây dựng thận trọng trước nhiều biến số khó lường trong năm, song năm 2026 cũng có một số lợi thế cho HPA khi có sẵn nền tảng về quản trị, hạ tầng, tài chính. Bên cạnh đó công tác toàn thực phẩm được chú trọng, quy định cấm kháng sinh phòng bệnh chính thức có hiệu lực toàn ngành. HPA đã tiên phong áp dụng từ trước nên không bị ảnh hưởng.

Trong giai đoạn 2026 đến 2030, HPA đặt mục tiêu nâng tổng đàn nái lên trên 30.000 con, đạt sản lượng 900.000 heo thương phẩm mỗi năm với vốn đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng. Nhà máy thức ăn chăn nuôi thứ ba công suất 300.000 tấn/năm dự kiến khởi công năm 2029 với vốn đầu tư khoảng 500 tỷ đồng, nâng tổng công suất toàn hệ thống lên 1 triệu tấn/năm. Đàn bò Úc hướng tới quy mô 73.000 con. Đến năm 2030, HPA đặt mục tiêu doanh thu trên 12.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế khoảng 1.750 tỷ đồng và ROE duy trì trên 20%.

Tại phần thảo luận tại đại hội HPA ghi nhận những phản hồi chi tiết từ Ban lãnh đạo HPA về lộ trình chuyển đổi số, năng lực kiểm soát giá thành và chiến lược ứng phó với biến số thị trường sau niêm yết.

Ông Nguyễn Việt Thắng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hòa Phát kiêm Chủ tịch HĐQT HPA cho biết: "HPA dự chi khoảng 15 tỷ đồng để xây dựng hệ thống IT chuyên sâu và ứng dụng công nghệ Blockchain vào chuỗi giá trị. Mục tiêu trọng tâm là nâng cao uy tín thương hiệu và tối ưu kho vận, đảm bảo 100% sản phẩm đầu ra có mã QR truy xuất nguồn gốc và giảm tỷ lệ thất thoát kho xuống dưới 1%. Dự kiến, HPA sẽ lựa chọn đơn vị tư vấn ngay trong quý 2/2026 để hệ thống vận hành thực tế trước tháng 1/2027 dưới sự phối hợp của Giám đốc Công nghệ và bộ phận Marketing”.

Kết thúc quý 1/2026, HPA ghi nhận doanh thu hơn 1.813 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 345 tỷ đồng. Như vậy chỉ sau một quý, HPA đã hoàn thành 34,3% kế hoạch lợi nhuận và 25,2% kế hoạch doanh thu cả năm 2026.Theo HPA, kết quả này giảm nhẹ so với cùng kỳ 2025 do mặt bằng giá heo năm ngoái cao ở mức 67.000 đến 70.000 đồng mỗi kg và sản lượng thấp hơn vì đang tái đàn sau cải tạo trại Minh Đức. Hiện giá heo kế hoạch đặt ở mức 62.000 đồng mỗi kg, trong khi thực tế tại ngày đại hội đang ở mức 66.000 đồng mỗi kg.

Về cổ tức, cổ đông HPA thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2025 với tổng tỷ lệ 56,4%, toàn bộ bằng tiền mặt. Trong năm 2025, HPA đã chi trả 35,464%, tương ứng gần 947 tỷ đồng. Phần còn lại với tỷ lệ 21%, tương ứng 598,5 tỷ đồng sẽ được chi trả trong thời gian tới.

Năm 2026, HĐQT HPA đề xuất tỷ lệ cổ tức dự kiến 30% bằng tiền mặt, căn cứ trên kế hoạch lợi nhuận sau thuế 1.005 tỷ đồng và vốn điều lệ 2.850 tỷ đồng, tương ứng EPS dự kiến khoảng 3.526 đồng/cổ phiếu. Dự kiến, HPA sẽ thực hiện tạm ứng một nửa cổ tức năm 2026 vừa được đại hội thông qua.

Được biết năm 2025 là năm thứ 10 Tập đoàn Hòa Phát tham gia lĩnh vực nông nghiệp với doanh thu đạt 8.326 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2024, hoàn thành 104% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.600 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ, vượt 22% kế hoạch. ROE đạt 34%, ROA đạt 50%. Qua đó, HPA trở thành một trong những doanh nghiệp có hiệu quả dẫn đầu ngành chăn nuôi công nghiệp tại Việt Nam, với vị thế số 1 nhập khẩu và nuôi vỗ béo bò Úc, số 1 thị phần trứng gà sạch miền Bắc và top 10 chăn nuôi heo quy mô công nghiệp. Lợi thế cốt lõi là mô hình khép kín từ con giống, thức ăn chăn nuôi đến trang trại, giúp kiểm soát khoảng 70% chi phí đầu vào toàn chuỗi.

Năm 2025, chăn nuôi lợn đóng góp 41% doanh thu và 67% lợi nhuận sau thuế với ROE riêng mảng này đạt 83%, cao nhất trong toàn Tập đoàn. Gia cầm bứt phá mạnh nhất khi lợi nhuận tăng 59 lần nhờ giá trứng phục hồi, trong khi bò Úc ghi nhận doanh thu tăng 52% so với năm trước.

Về thức ăn chăn nuôi, HPA sản xuất 357.000 tấn trong năm qua, trong đó khoảng 50% cung cấp nội bộ cho hệ thống trang trại, 50% bán ra thị trường qua hơn 600 nhà phân phối. Công thức dinh dưỡng được kiểm chứng trực tiếp tại trang trại nội bộ trước khi đưa ra thị trường. HPA là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam áp dụng thành công khẩu phần thức ăn đạm thô thấp, amino acid cao, giảm áp lực môi trường trong khi hiệu quả chăn nuôi không thay đổi.

Phát biểu tại đại hội, bà Phạm Thị Hồng Vân cho biết: "Năm 2025, ngành chăn nuôi đối mặt dịch bệnh và thiên tai dồn dập, nhưng HPA vẫn duy trì sản xuất ổn định và đạt được những thành tích ấn tượng. Mấu chốt là chúng tôi giữ được quy mô đàn, đó cũng là lý do HPA với quy mô khiêm tốn nhưng có sản lượng đầu ra và chỉ số lợi nhuận vượt trội trong ngành. Thành công đó không đến từ may mắn mà từ những quyết định đầu tư bài bản ngay từ đầu, từ con giống, thức ăn chăn nuôi đến hạ tầng trang trại, và quan trọng nhất là đội ngũ con người luôn giữ tinh thần cầu thị, học hỏi không ngừng."

Sau khi chính thức niêm yết trên HOSE, HPA đặt mục tiêu lọt danh sách Top 50 doanh nghiệp niêm yết quản trị tốt nhất và tăng cường công tác quan hệ cổ đông nhằm cập nhật thông tin cho cổ đông, nhà đầu tư một cách thường xuyên.

Nói về khía cạnh vận hành, bà Nguyễn Thị Thanh Vân, Phó Chủ tịch HĐQT khẳng định lợi thế cốt lõi của HPA nằm ở việc kiên trì làm chủ 100% giống heo cao sản từ Đan Mạch. Dù chi phí nuôi heo hiện ở mức 45.000 đồng mỗi kg, tăng so với mức 42.000 đồng mỗi kg thời điểm IPO do giá đầu vào tăng, nhưng tỷ lệ heo chết từ sau cai sữa đến xuất chuồng chỉ khoảng 2%, thấp hơn đáng kể so với trung bình ngành.

Bà Phạm Thị Hồng Vân, Tổng Giám đốc HPA cho biết, dù giá nông sản thế giới biến động mạnh do căng thẳng Trung Đông từ tháng 3, HPA vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng ổn định nhờ chiến lược mua hàng gối đầu và tồn kho dự phòng. Dự báo biên lợi nhuận gộp toàn công ty năm 2026 duy trì ở mức 20-21%. Trong đó, mảng chăn nuôi heo đạt khoảng 29%, thức ăn chăn nuôi 14,9%, bò 6,6% và gia cầm là 4,1%.

"Ngành đang chuyển dịch mạnh sang trang trại quy mô lớn, hiện chiếm khoảng 55-56% và có tính chu kỳ 5 năm một lần với đỉnh tiếp theo dự báo vào năm 2030. Dịch bệnh vẫn chưa kiểm soát được hoàn toàn trên cả nước, đây vừa là thách thức vừa là cơ hội cho những đơn vị kiểm soát tốt an toàn sinh học”, bà Vân nói thêm.

Đáng chú ý, HPA nói không với việc thuê trại ngoài rủi ro cao, chỉ xây mới trang trại để đảm bảo pháp lý và an toàn sinh học. Trang trại Long Hà 2 công suất 46.800 con mỗi lứa dự kiến xuất bán vào cuối năm nay, góp phần đưa sản lượng heo thịt năm 2026 đạt 340.000 con. Các trang trại mới trong lộ trình đến 2030 sẽ thả đàn từ 2027 đến 2028.