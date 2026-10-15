HPA: Xuất bán heo tăng 47% trong quý 3/2026

Theo đó, trong quý 3, HPA tiêu thụ gần 98.000 tấn thức ăn chăn nuôi, xuất bán hơn 151.000 con heo và cung cấp ra thị trường hơn 87 triệu quả trứng gà và so với quý 2 thì sản lượng cám tăng gần 8%, lượng heo xuất bán tăng 47% và sản lượng trứng tăng hơn 1%.
Ở mảng thức ăn chăn nuôi, lượng cám phân phối ra thị trường trong quý 3 đạt gần 52.000 tấn, tăng 12% so với quý 2 và 14% so với cùng kỳ năm 2025. Hệ thống trang trại nội bộ sử dụng hơn 46.000 tấn, đưa tổng lượng tiêu thụ lên gần 98.000 tấn, tăng gần 7% so với cùng kỳ.
Theo HPA, thức ăn chăn nuôi Hòa Phát hiện phân phối qua hơn 600 đại lý trên toàn quốc. Toàn bộ sản phẩm không sử dụng kháng sinh phòng bệnh và kích thích sinh trưởng, đáp ứng quy định có hiệu lực từ ngày 01/01/2026. Công thức dinh dưỡng được kiểm chứng tại đàn heo giống DanBred và gà Hy Line trong các trang trại của công ty trước khi cung cấp ra thị trường.
Ở mảng thức ăn chăn nuôi, lượng cám phân phối ra thị trường trong quý 3 đạt gần 52.000 tấn, tăng 12% so với quý 2 và 14% so với cùng kỳ năm 2025. Hệ thống trang trại nội bộ sử dụng hơn 46.000 tấn, đưa tổng lượng tiêu thụ lên gần 98.000 tấn, tăng gần 7% so với cùng kỳ và thức ăn chăn nuôi Hòa Phát hiện phân phối qua hơn 600 đại lý trên toàn quốc.
Trong chăn nuôi bò, Hòa Phát vận hành ba trang trại tại Hưng Yên, Quảng Trị và Đồng Nai. Bên cạnh bò Úc, công ty mở rộng nguồn cung với bò Thái và bò nội địa, chủ động nguồn hàng để đáp ứng nhu cầu thịt bò ngày càng đa dạng của thị trường. Với đàn bò Úc, Hòa Phát áp dụng tiêu chuẩn súc quyền ESCAS của Australia, một trong những chuẩn mực khắt khe nhất thế giới.
Lũy kế 9 tháng năm 2026, Nông nghiệp Hòa Phát tiêu thụ hơn 274.000 tấn thức ăn chăn nuôi, tăng gần 1% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, lượng cám phân phối ra thị trường đạt hơn 143.000 tấn, tăng gần 11%, phần còn lại cung cấp cho các trang trại nội bộ. Sản lượng trứng gà 9 tháng đạt gần 258 triệu quả, tăng gần 3% so với cùng kỳ.
Năm 2026, Nông nghiệp Hòa Phát đặt kế hoạch doanh thu 7.200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.005 tỷ đồng, với định hướng mở rộng chăn nuôi heo và tăng sản lượng thức ăn chăn nuôi.
HPA cho biết công ty đang vận hành mô hình khép kín từ sản xuất thức ăn, con giống đến chăn nuôi thương phẩm và sau hơn 10 năm hoạt động, HPA đứng số 1 về cung cấp bò Úc, nằm trong top 10 về quy mô đàn nái và top 13 nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam.
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