Áp dụng AR vào thời trang: Các thương hiệu chưa sẵn sàng?

Hồi tháng 3 năm nay, Snap tuyên bố thành lập một đơn vị kinh doanh mới được gọi là Dịch vụ doanh nghiệp AR (Ares). Mục tiêu chính của Ares là cung cấp cho các nhà bán lẻ các công cụ mua sắm thực tế tăng cường và cho phép người tiêu dùng "ướm thử" quần áo, đồ trang sức và các sản phẩm khác từ các thương hiệu khác nhau mà không cần rời khỏi nhà. Bằng cách đó, công ty mẹ của Snapchat muốn giúp các nhà bán lẻ tăng tỷ lệ chuyển đổi doanh số bán hàng và giảm thiểu tỷ lệ trả lại hàng.

Giải pháp đầu tiên, được gọi là “Bộ mua sắm” (Shopping Suite), được thiết kế cho các nhà bán lẻ hoạt động trong ngành thời trang, quần áo, phụ kiện và đồ đạc trong nhà. Khách hàng có hai lựa chọn để xem sản phẩm sẽ xuất hiện như thế nào trên cơ thể của họ: hoặc là tải lên ảnh của chính họ hoặc tham gia trải nghiệm thực tế gia tăng. Ngoài ra, có một công cụ cung cấp các đề xuất về kích thước và độ vừa vặn dựa trên cơ thể và số đo của khách hàng.

Cùng với “Bộ mua sắm”, Ares cũng có kế hoạch cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp, chẳng hạn như tiếp thị sản phẩm và hỗ trợ khách hàng. Công nghệ Trình xem 3D trong Ares cung cấp cho người mua hàng hình ảnh thực tế về sản phẩm. Với khả năng giới thiệu sản phẩm ở dạng thật trên bất kỳ thiết bị nào, người mua hàng có thể hiểu rõ hơn về tính năng, tính thẩm mỹ và chất liệu của sản phẩm, dẫn đến tăng lượt mua hàng.

Theo Vogue Business, Snap đã cam kết với công nghệ AR trong vài năm, giới thiệu tính năng, đặc điểm như Lenses cho ứng dụng và Lens Studio, cho phép các nhà phát triển và nghệ sĩ tạo ra trải nghiệm AR. Động thái này của Snap nhấn mạnh tầm quan trọng ngày càng tăng của công nghệ thực tế tăng cường trong ngành bán lẻ và tiềm năng cách mạng hóa cách chúng ta mua sắm trực tuyến của công nghệ này.

Tại thời điểm đó, Jill Popelka, Trưởng bộ phận Dịch vụ doanh nghiệp AR tại Snap, cho biết nhiều người dùng Snapchat trẻ tuổi đã dựa vào ứng dụng của họ để thử quần áo, mỹ phẩm hoặc giày dép ảo trước khi mua hàng. Theo bà Popelka, các thương hiệu xa xỉ như Christian Dior và Louis Vuitton đã miễn cưỡng áp dụng công nghệ AR do hình ảnh 3D chất lượng thấp của các sản phẩm của họ.

Snap tự tin rằng công nghệ của họ đã giải quyết được các vấn đề như ánh sáng chói trên kính râm hoặc kết cấu của giày dép, do đó cung cấp hình ảnh chính xác hơn nhiều. Các nhà bán lẻ nên cảm thấy an tâm khi biết rằng họ có thể tin tưởng vào khả năng của Snap.

Tuy nhiên, trong một lá thư thông báo về việc “quay xe” vào tuần trước, Giám đốc điều hành Snap Inc, Evan Spiegel đã thừa nhận những căng thẳng kinh tế mà các công ty công nghệ đang phải đối mặt: “Rõ ràng là cần phải gia tăng việc đầu tư đáng kể để có thể phát triển các tính năng mà Ares giúp ích cho các nhà bán lẻ và chúng tôi đơn giản là không thể thực hiện khoản đầu tư đó bây giờ. Hiệu quả kinh doanh của Snap đã làm giảm khả năng đầu tư vào cơ hội gia tăng này vì chúng tôi phải tập trung nguồn lực vào hoạt động kinh doanh cốt lõi của mình”.

Nhiều người dùng Snapchat trẻ tuổi đã dựa vào ứng dụng của Ares để thử quần áo, mỹ phẩm hoặc giày dép ảo trước khi mua hàng.

Ngoài ra, công ty ban đầu có niềm tin rằng họ có thể tận dụng công nghệ AR di động hiện có của mình, nhưng sau khi ra mắt Ares, công ty nhận thấy rằng họ cần đầu tư nhiều hơn để hỗ trợ AR dựa trên web (nghĩa là trải nghiệm AR được truy cập qua trang web thay vì ứng dụng), điều này vừa phức tạp hơn về mặt kỹ thuật vừa kém hấp dẫn hơn đối với người tiêu dùng. Cuối cùng, sự ra đời của trí tuệ nhân tạo tổng hợp đã giúp các công ty tạo ra trải nghiệm dùng thử dễ dàng hơn và khiến Snapchat khó định vị sản phẩm của mình hơn.

Nhà phân tích chính của eMarketer, Jasmine Enberg nhận định: “Snap đã đặt cược vào AR và thật thông minh khi công ty đa dạng hóa dòng doanh thu của mình, bên cạnh việc bán quảng cáo cho phần mềm dưới dạng dịch vụ hoặc điện toán đám mây. Tuy nhiên, Snap đầu tư vào AR đúng vào thời điểm mọi người đều bị thu hút bởi AI và hoạt động kinh doanh khó khăn do suy thoái kinh tế. Có thể nói, Snap luôn đi trước thời đại và Ares là một ví dụ khác về điều đó: công nghệ rất ấn tượng nhưng mua sắm bằng AR chưa thuyết phục được các doanh nghiệp lúc này”.

Julie Ask, Phó chủ tịch và nhà phân tích chính tại Forrester, cho biết AI sáng tạo mang lại lợi tức đầu tư và cơ hội tiềm năng trong ngắn hạn lớn hơn nhiều so với thực tế ảo. Nghiên cứu của Forrester cho thấy AI sáng tạo sẽ mang lại lợi nhuận trong hai năm tới trong khi tác động kinh doanh tích cực từ AR và thực tế ảo phải cần hơn 5 năm nữa mới cho thấy kết quả ban đầu.

Theo khảo sát của Forrester, 27% người tiêu dùng trực tuyến ở Hoa Kỳ sử dụng AR để xem phương tiện truyền thông và chỉ 17% sử dụng để giao dịch. Cô nói: “Từ quan điểm của người tiêu dùng, việc thu hút người tiêu dùng sử dụng AR hoặc các công cụ “thử đồ” trên các trang web bán lẻ là điều không hề đơn giản”.

Những thương hiệu đầu tiên áp dụng các công cụ từ Ares Shopping Suite bao gồm thương hiệu kính mát Goodr (báo cáo doanh thu trên mỗi khách truy cập tăng 59%, theo Snapchat), thương hiệu quần áo nữ Princess Polly và thương hiệu hàng dệt kim Goby Cashmere. Họ đã sử dụng các công cụ do Ares cung cấp, bao gồm tính năng thử AR, trình xem sản phẩm 3D tương tác và Fit Finder (giúp mọi người tìm được kích cỡ phù hợp).

Tuy nhiên, Snap đầu tư vào AR đúng vào thời điểm mọi người đều bị thu hút bởi AI và hoạt động kinh doanh khó khăn do suy thoái kinh tế.

Tuy nhiên, có vẻ như các thương hiệu không hào hứng trả tiền để dùng thử AR bởi tính năng AR tốt trên màn hình lớn hơn so với điện thoại thông minh, trong khi kính AR vẫn chưa được áp dụng rộng rãi. Trong khi đó, cả công ty thời trang và công nghệ đều phải đối mặt với những cơn gió ngược về kinh tế. Trong lá thư của mình vào tuần trước, ông Spiegel cho biết rằng các công cụ của Snap sẽ vẫn được cung cấp cho các thương hiệu, đồng thời lưu ý rằng Snap sẽ tiếp tục đầu tư vào việc hỗ trợ các đối tác phát triển hoạt động kinh doanh AR trên Snapchat.

Snapchat, mặc dù nhỏ hơn về mặt người dùng và doanh thu so với Instagram do Meta sở hữu hoặc TikTok do Bytedance sở hữu, nhưng lại là công ty sớm áp dụng và đầu tư vào công nghệ AR. Trong báo cáo thu nhập quý hai vào tháng 7 vừa qua, họ đã có gần 400 triệu người dùng hoạt động hàng ngày và đạt doanh thu 1,07 tỷ USD, tăng so với quý đầu tiên nhưng thấp hơn so với năm trước.

Snapchat báo cáo rằng có hơn 250 triệu người tham gia AR trên Snapchat mỗi ngày. Trong khi Meta, công ty sở hữu Instagram, Whatsapp và Facebook, đã báo cáo tổng cộng có 3,07 tỷ người dùng hoạt động hàng ngày và doanh thu là 32 tỷ USD. Cả hai công ty hiện đều theo đuổi mục tiêu giúp các thương hiệu thời trang và làm đẹp mở rộng cung cấp hàng hóa và trải nghiệm ảo.