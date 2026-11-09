Áp lực giảm giá vàng còn lớn do triển vọng lãi suất cao hơn lâu hơn

Tuần này, các báo cáo lạm phát Mỹ có thể tác động đáng kể tới đường đi của giá vàng...

Diễn biến giá vàng thế giới trong 10 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Giá vàng đã phục hồi mạnh trong tuần vừa rồi, lấy lại mốc chủ chốt 4.000 USD/oz, sau chiến thắng áp đảo của Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử ở Mỹ. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng áp lực giảm đối với giá vàng vẫn chưa được giải tỏa hoàn toàn, bởi khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất vẫn còn đó.

Mức tăng hơn 5% trong tuần vừa rồi đã đưa giá vàng thoát khỏi mức đáy của 1 năm dưới 3.900 USD/oz thiết lập trong tuần trước đó. Động lực cho sự phục hồi này là giá dầu sụt giảm mạnh và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ xuống thang sau khi Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện trong cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ của Mỹ. Ngày thứ Sáu, giá vàng giảm nhẹ sau khi Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo việc làm phi nông nghiệp tốt hơn nhiều so với dự báo.

Tuần này, Bộ Lao động Mỹ sẽ công bố báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 vào ngày thứ Ba và chỉ số giá sản xuất (PPI) vào ngày thứ Sáu.

Trao đổi với trang Kitco News, chiến lược gia trưởng Phillip Streible của công ty Blue Line Futures nhận định nếu các báo cáo này cho thấy lạm phát ở mức cao, kỳ vọng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12 sẽ tiếp tục được củng cố và giá vàng có thể lại sụt giảm dưới mốc 4.000 USD/oz.

Dù vậy, ông Streible cho biết ông kỳ vọng đây có thể là đợt thanh lọc cuối cùng đối với vàng. Ông giải thích rằng kết quả bầu cử ở Mỹ sẽ khiến hoạt động kinh tế trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) chậm lại, dẫn tới sự giảm tốc của kinh tế Mỹ và cuối cùng sẽ buộc Fed phải từ bỏ định hướng thắt chặt chính sách, tạo dư địa cho giá vàng tăng cao hơn. “Các nhà đầu tư có thể cân nhắc tận dụng những nhịp điều chỉnh giảm để mua vào vàng bắt đầu từ tuần tới,” ông khuyến nghị.

Ông Ole Hansen, trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại ngân hàng Saxo Bank, nhận định rằng dù rủi ro lạm phát dai dẳng còn đó, nhiều khả năng vàng vẫn sẽ duy trì được ngưỡng hỗ trợ trên 4.000 USD/oz. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng vàng ít có khả năng tăng giá mạnh trong tương lai gần.

“Các quỹ giao dịch theo xu hướng (CTA) đang là lực lượng chính trên thị trường vàng. Đợt sụt giảm của giá vàng xuống dưới mốc 3.970 USD/oz gần đây bắt nguồn từ sự suy yếu của giá bạc. Sau đó, hoạt động đóng vị thế bán khống đã diễn ra mạnh mẽ khi giá vàng hồi phục lên trên ngưỡng này. Cùng với đó, giá dầu lao dốc tiếp sức thêm cho giá vàng”, ông Hansen lý giải sự phục hồi trong tuần vừa rồi.

Ông nói thêm: “Hiện tại, khi nhu cầu mua của các CTA đã hoàn tất, tôi khó thấy đà tăng này có thể tiếp diễn. Tôi vẫn giữ quan điểm lạc quan nhưng thận trọng trong ngắn hạn, vì chúng ta vẫn chưa tìm thấy chất xúc tác nào đủ mạnh để hợp nhất các nhà giao dịch ngắn hạn và dài hạn cùng đứng về một phía”.

Nhà phân tích thị trường Fawad Razaqzada của công ty FOREX.com cũng coi mốc 4.000 USD/oz là ngưỡng quan trọng đối với vàng trong tuần này. Ông cho rằng các báo cáo lạm phát Mỹ được công bố trong tuần này có thể quyết định liệu đà phục hồi gần đây có bền vững hay không.

“Vàng hiện vẫn trụ vững trên mốc 4.000 USD/oz, bất chấp dữ liệu việc làm mạnh mẽ của Mỹ. Mức giá này sẽ là yếu tố then chốt quyết định liệu xu thế phục hồi có duy trì được trong tuần này hay không. Nếu giá quay đầu giảm xuống dưới ngưỡng đó, một làn sóng bán tháo mới có thể xuất hiện. Dữ liệu CPI Mỹ có thể chính là chất xúc tác cho biến động lớn tiếp theo”, ông Razaqzada nhận định.

Ông Simon-Peter Massabni, trưởng bộ phận phát triển kinh doanh của trang XS.com, giữ quan điểm lạc quan về triển vọng tăng của giá vàng trong dài hạn. Ông lưu ý rằng báo cáo việc làm vừa rồi của Mỹ làm tăng khả năng lãi suất Fed sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc chắc chắn Fed sẽ có thêm một đợt tăng lãi suất nữa. Ông giải thích rằng lạm phát đang hạ nhiệt, hoạt động kinh tế chậm lại cùng với tác động có độ trễ của chính sách tiền tệ hiện tại có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cân nhắc lại việc tiếp tục thắt chặt chính sách.

Ông cho biết thêm, vàng không nhất thiết phải chờ Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất mới có thể lấy lại đà tăng giá. Thay vào đó, chỉ cần loại bỏ nguy cơ tăng lãi suất thêm nữa cũng có thể đủ để vàng thu hút sự quan tâm trở lại từ các nhà đầu tư, đặc biệt là nếu đồng USD suy yếu và lợi suất thực tế của trái phiếu kho bạc Mỹ sụt giảm.

Xét về triển vọng kỹ thuật, ông Massabni nhận định rằng vàng có thể đối mặt với áp lực bán gia tăng trước khi thiết lập được một nền tảng vững chắc hơn. Ông xác định các mức hỗ trợ ban đầu nằm tại 4.032 USD và 4.016 USD/oz, tiếp đó là mốc tâm lý quan trọng 4.000 USD/oz. Nếu giá giảm sâu và duy trì dưới ngưỡng này, thị trường có thể tiếp tục trượt sâu về các mức 3.985 USD và 3.969 USD/oz.

Cũng theo ông Massabni, một đợt điều chỉnh sâu hơn về vùng 3.960-3.965 USD/oz vẫn có khả năng xảy ra, nhưng ông coi đây là cơ hội mua vào tiềm năng hơn là sự khởi đầu của một xu hướng giảm kéo dài.

Ở chiều tăng, ông xác định các mức kháng cự ban đầu là 4.064 USD và 4.089 USD/oz. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng vàng cần phải vượt qua vùng kháng cự từ 4.150 USD đến 4.170 USD/oz mới có thể xác nhận đà tăng đã quay trở lại.

“Tóm lại, vàng có thể cần lùi sâu hơn nữa để xây dựng một nền tảng vững chắc hơn, nhưng cuộc chiến thực sự không nằm ở mốc 4.000 USD mà là tại 4.170 USD/ounce. Nếu giá bứt phá thành công và duy trì trên mức này, động lực thị trường có thể sẽ thay đổi một lần nữa”, ông nói.

Ông Massabni nhận định sức hấp dẫn đầu tư dài hạn của vàng vẫn được củng cố nhờ hoạt động mua vào từ các ngân hàng trung ương, khả năng dòng vốn quay trở lại các quỹ ETF vàng, cùng với những bất ổn địa chính trị dai dẳng. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng biến động thị trường có khả năng vẫn ở mức cao cho đến khi các nhà đầu tư có cái nhìn rõ ràng hơn về lạm phát cũng như định hướng chính sách tiền tệ của Fed.

Mới mở cửa sáng nay (9/11), giá vàng và giá bạc tại thị trường châu Á cùng giảm so với đóng cửa tuần trước tại New York.

Lúc hơn 7h theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 0,15%, còn 4.067 USD/oz. Giá bạc giao ngay giảm hơn 0,2%, còn 52 USD/oz -theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Mức giá trên của vàng giao ngay tương đương 126,3 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank.

Cùng thời điểm trên, website Vietcombank báo giá USD ở mức 25.370 đồng (mua vào) và 25.780 đồng (bán ra), đi ngang so với mức chốt tuần vừa rồi.