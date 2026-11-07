Dấu ấn kinh tế thế giới tuần từ ngày 1-7/11/2026: Bầu cử ở Mỹ, cuộc phục hồi ngoạn mục của giá vàng, cú rơi khỏi mốc 100 USD/thùng của giá dầu

Cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ ở Mỹ đã khép lại với kết quả là Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát lưỡng viện Quốc hội...

Ảnh minh họa - Ảnh: CNBC.

Thị trường tài chính đã có những phản ứng mạnh với kết quả bầu cử này, gồm giá cổ phiếu công nghệ và giá dầu đồng loạt sụt giảm sâu, trong khi giá vàng phục hồi sắc nét.

Tuy nhiên, triển vọng lạm phát và lãi suất trong những tháng tới vẫn duy trì ở mức cao, do cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh chưa thể đi đến hồi kết.

Dưới đây là những thông tin và sự kiện kinh tế thế giới đáng chú ý trong tuần từ ngày 1-7/11/2026 do VnEconomy điểm lại:

Đảng Dân chủ thắng lớn trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ

Vào ngày 3/11, cử tri Mỹ đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ - một kỳ bầu cử có ý nghĩa quan trọng lớn khi nước Mỹ đang có cuộc chiến tranh kéo dài hơn 8 tháng với Iran, áp lực lạm phát tăng cao, nhưng nền kinh tế vẫn duy trì được sức tăng trưởng bền bỉ nhờ làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI). Trong một kết quả về cơ bản đã được dự báo từ trước, Đảng Dân chủ đã giành quyền kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện từ tay phe Cộng hòa, theo đó làm dịch chuyển cán cân quyền lực chính trị ở Washington và tác động mạnh mẽ đến định giá tài sản trên thị trường tài chính.

Giới phân tích nêu 4 tác động của kết quả bầu cử Mỹ đến thị trường tài chính

Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ: Đảng Dân chủ được dự báo giành quyền kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện

Kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ sẽ tác động như thế nào đến hai năm cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump?

9 vấn đề cử tri Mỹ quan tâm khi đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ

Kết quả bầu cử giữa kỳ Mỹ ngày 3/11 có thể tác động thế nào tới thị trường chứng khoán và tiền số?

Giá xăng dầu: Chủ đề "nóng" trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ

Vấn đề Trung Quốc ít nổi bật trong chiến dịch trước bầu cử Mỹ

Thị trường tài chính biến động mạnh sau bầu cử ở Mỹ

Sau khi các hãng tin và tờ báo lớn của Mỹ đưa ra ước tính về kết quả bầu cử cho thấy Đảng Dân chủ thắng áp đảo, đồng USD và cổ phiếu công nghệ - đặc biệt là các cổ phiếu liên quan tới AI - đồng loạt mất giá mạnh, do lo ngại các nghị sỹ Dân chủ sẽ tăng cường kiểm soát đối với AI. Giá dầu thô cũng giảm sâu, trượt khỏi ngưỡng 100 USD/thùng vì kỳ vọng rằng với quyền lực của phe Dân chủ, chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ khó leo thang cuộc chiến với Iran. Trái lại, giá vàng và giá lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng tăng mạnh, trong đó giá vàng tăng hơn 5%.

Giá vàng tăng mạnh nhất gần 3 tháng, đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đồng loạt giảm sau bầu cử

Chứng khoán Mỹ tăng bùng nổ, giá dầu lao dốc gần 9%

Chứng khoán Mỹ giảm mạnh nhất hơn 1 năm rưỡi, giá dầu bật tăng trở lại

Triển vọng lạm phát và lãi suất vẫn là cao hơn lâu hơn

Sau đợt tăng lãi suất đồng loạt trong tháng 9, các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới đã tạm dừng trong tháng 10, nhưng điều đó không đồng nghĩa là chu kỳ thắt chặt này đã dừng lại. Các nhà hoạch định chính sách tiền tệ vẫn giữ quan điểm chung là áp lực lạm phát còn lớn và khó lường, và họ có thể cần phải tăng thêm lãi suất trong những tháng tới.

Trong tuần này, Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) có đợt tăng lãi suất đầu tiên sau hơn 3 năm và Ngân hàng Trung ương Australia (RBA) tăng lãi suất lên mức cao nhất kể từ năm 2008.

Vàng trượt giá, USD tăng mạnh sau báo cáo việc làm Mỹ

Anh tăng lãi suất lần đầu kể từ năm 2023, để ngỏ khả năng tăng tiếp

Sau khi đồng loạt tăng lãi suất trong tháng 9, các ngân hàng trung ương tạm dừng trong tháng 10

Lạm phát ở eurozone tăng tốc, cao gấp đôi mục tiêu của ECB

Australia nâng lãi suất lên mức cao nhất 18 năm

Các quan chức Fed khẳng định cần tăng lãi suất thêm

Bản đồ lạm phát thế giới năm 2026

Khả năng BOJ tăng lãi suất vào tháng 12 gần như đã chắc chắn

Eurozone bắt đầu tìm chủ tịch mới cho ECB

Câu chuyện về thuế quan và thương mại còn nhiều căng thẳng

Các diễn biến về thương mại và thuế quan trong tuần này cho thấy căng thẳng thuế quan trên toàn cầu tiếp tục âm ỉ nóng, nhất là khi làn sóng hàng Trung Quốc giá rẻ đang gây lo ngại cho nhiều quốc gia. Về phần mình, Trung Quốc đang sử dụng thế mạnh về các nguyên vật liệu quan trọng như một đòn bẩy trong đàm phán thương mại.

Trung Quốc siết xuất khẩu tungsten, gây sức ép lên chuỗi cung ứng AI

Canada và Trung Quốc gia hạn thỏa thuận thuế quan

Thái Lan tăng thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô điện nhập khẩu lên 35%

Xuất khẩu hóa chất của Trung Quốc tăng mạnh, có thể gây căng thẳng thương mại

Trung Quốc nhập khẩu nông sản Mỹ ít nhất trong 7 năm

Hàn Quốc có thể đạt kim ngạch xuất khẩu 1 nghìn tỷ USD lần đầu tiên trong năm nay

Rủi ro chi phí khi EU tìm cách giảm phụ thuộc vào Trung Quốc

Nikkei Asia: Mỹ hoãn áp thuế quan dư thừa công suất

Tổng thống Trump: Mỹ có ý tưởng về một thỏa thuận thương mại mới với Canada

Chiến tranh Mỹ - Iran làm thay đổi bức tranh năng lượng toàn cầu, một vài tín hiệu tích cực xuất hiện

Các hãng dầu lửa lãi lớn, nền kinh tế Vùng Vịnh gặp khó khăn, Qatar từ chỗ là quốc gia xuất khẩu nhiều khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) giờ đây lại đang phải mua khí đốt Mỹ… Nhiều thông tin trong tuần này tiếp tục phản ánh sự thay đổi trong bức tranh năng lượng toàn cầu do hệ lụy của cuộc chiến bắt đầu từ cuối tháng 2 giữa Mỹ và Iran.

Tuần này, cả Iran và Mỹ đều phát tín hiệu sẵn sàng đàm phán để đi đến giải pháp ngoại giao, nhưng cả hai đều chưa có dấu hiệu nhượng bộ đối phương. Trong khi đó, các cuộc tấn công vào tàu bè thương mại ở eo biển Hormuz vẫn tiếp diễn.

Nasdaq hồi phục khi nhà đầu tư bắt đáy cổ phiếu chip, giá dầu giảm 17% cả tuần

Từng là số 1 thế giới về xuất khẩu LNG, Qatar sắp trở thành nước mua nhiều khí đốt Mỹ nhất

“Đế chế” dầu lửa Vùng Vịnh Saudi Aramco lãi lớn

Một công ty kín tiếng Hàn Quốc đang chi phối hoạt động vận tải dầu ở Trung Đông

Iran tuyên bố sẵn sàng mở lại eo biển Hormuz trong hai ngày

Chứng khoán Mỹ giảm mạnh nhất hơn 1 năm rưỡi, giá dầu bật tăng trở lại

Chứng khoán Mỹ tăng bùng nổ, giá dầu lao dốc gần 9%

Nền kinh tế Vùng Vịnh lao đao vì chiến tranh Mỹ - Iran

Thêm nhiều dấu hiệu ảm đạm của kinh tế Trung Quốc, mối lo về nợ công của Mỹ

Các thông tin kinh tế Trung Quốc trong tuần này tiếp tục phản ánh một nền kinh tế đang chật vật vì nhu cầu suy yếu trong nước, mà sức mạnh xuất khẩu không thể bù đắp hoàn toàn. Ở châu Âu, ngành công nghiệp ô tô đang khủng hoảng một phần do làn sóng ô tô giá rẻ từ Trung Quốc, nhưng nền kinh tế khu vực đã cho thấy sức tăng trưởng tốt hơn dự báo.

Về Mỹ, nợ công cao đang là một mối lo hàng đầu, với tỷ lệ nợ công do công chúng nắm giữ so với tổng sản phẩm trong nước (GDP) của nước này đã đạt mức cao nhất kể từ năm 1946.

Các nhà sản xuất ở Mỹ chật vật đáp ứng nhu cầu tăng mạnh

Khủng hoảng công nghiệp ô tô châu Âu: Hãng linh kiện Đức sa thải gần 3.500 lao động

Financial Times: Trung Quốc tạm dừng IPO nhằm ổn định thị trường chứng khoán

Ba hãng hàng không lớn nhất Trung Quốc cảnh báo thua lỗ vì giá nhiên liệu cao

Sức bền gây bất ngờ của kinh tế châu Âu

Tỷ lệ nợ công so với GDP của Mỹ cao nhất 80 năm

Đơn hàng xuất khẩu giảm mạnh, đe dọa trụ cột tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc

Ngành thép Trung Quốc ngày càng thua lỗ trầm trọng

25 nền kinh tế giàu nhất thế giới 5 năm tới

Cổ phiếu AI bị bán tháo, mối lo bong bóng vẫn hiện hữu

Đợt bán tháo cổ phiếu AI trên thị trường chứng khoán Mỹ trong tuần này chủ yếu liên quan tới việc Đảng Dân chủ thắng lớn trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, vì đảng này có chủ trương thắt chặt kiểm soát các dự án đầu tư liên quan tới AI. Tuy nhiên, còn có một mối lo thường trực của nhà đầu tư trong thời gian qua là liệu những khoản vốn đầu tư khổng lồ rót vào lĩnh vực này có thể mang lại mức lợi nhuận như kỳ vọng trong tương lai.

Chứng khoán Mỹ giảm mạnh nhất hơn 1 năm rưỡi, giá dầu bật tăng trở lại

Các Big Tech Mỹ đang có 3,2 nghìn tỷ USD nợ ẩn liên quan đến AI

Vì sao Mỹ thiếu điện cho AI?

Nhu cầu điện phục vụ AI thúc đẩy làn sóng xây dựng lò phản ứng hạt nhân trên toàn cầu

Hàn Quốc muốn phát triển mô hình AI mạnh nhất thế giới

Thủ đoạn của hacker trong vụ tấn công sàn tiền ảo Binance bị phơi bày

Tuần này, sàn tiền ảo Binance đã công bố thủ đoạn của những kẻ tấn công (hacker) trong vụ tấn công đánh cắp hơn 6 tỷ USD tiền ảo từ các ví nóng của sàn. Một nhóm hacker Triều Tiên bị cho là thủ phạm gây ra vụ tấn công này, nhưng phía Triều Tiên đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc đó.

Binance công khai thủ đoạn của hacker trong vụ tấn công tiền ảo kỷ lục

Những điều cần biết về vụ tấn công kỷ lục nhằm vào sàn tiền ảo Binance