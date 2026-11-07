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Vàng trượt giá, USD tăng mạnh sau báo cáo việc làm Mỹ

Đ Điệp Vũ

Giá vàng thế giới giảm trong phiên ngày thứ Sáu (6/11), khi báo cáo việc làm mạnh hơn dự báo của Mỹ củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất, dẫn tới tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng tăng mạnh...

Diễn biến giá vàng thế giới tuần này. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.
Diễn biến giá vàng thế giới tuần này. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust dè dặt mua ròng.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York giảm 16,7 USD/oz so với mức đóng cửa của phiên ngày hôm trước, tương đương giảm 0,4%, còn 4.072,1 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay tăng 0,16 USD/oz, tương đương tăng 0,3%, đạt 52,07 USD/oz.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 12/2026 giảm 0,9%, đóng cửa ở mức 4.074,9 USD/oz.

Xu thế tăng vào đầu phiên của giá vàng đã không thể duy trì sau khi Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 10 mạnh hơn dự báo. Đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng tăng sau báo cáo này, phản ánh kỳ vọng rằng sức khỏe tốt của nền kinh tế Mỹ sẽ củng cố khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất trong thời gian tới.

Dịch chuyển này trong tỷ giá và lợi suất không có lợi cho giá vàng vì vàng là tài sản được định giá bằng USD và không mang lãi suất.

Chỉ số Dollar Index tăng hơn 0,7%, đóng cửa gần mức 102,3 điểm, cao nhất kể từ hôm 29/10. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng hơn 2 điểm cơ bản, đạt 4,864%.

Theo số từ Cục Thống kê lao động (BLS), nền kinh tế Mỹ đã tạo thêm 165.000 việc làm trong tháng 10 và tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 4,1%. Những con số này khả quan hơn nhiều so với dự báo 59.000 việc làm mới và tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 4,2% mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones. Kết quả tháng 10 cũng cho thấy sự cải thiện đáng kể so với số liệu việc làm yếu kém của tháng 9 - tháng mà nền kinh tế chỉ tạo thêm 29.000 việc làm.

Ông Christopher S. Rupkey, chuyên gia kinh tế trưởng tại công ty FWDBONDS, nhận định với hãng tin CNBC: “Fed lẽ ra đã tăng phải lãi suất từ tuần trước, bởi dữ liệu thị trường lao động ‘nóng’ bất ngờ này sẽ khiến nhiệm vụ kiềm chế lạm phát của Fed trở nên khó khăn hơn nhiều. Nền kinh tế đang tăng tốc với số lượng việc làm vượt xa những gì thị trường có thể hình dung cách đây 1 tháng”.

“Có một điều chắc chắn là lãi suất sẽ còn tăng, và sẽ tăng cao hơn nữa”, ông Rupkey nói thêm.

Thị trường vẫn tiếp tục dự báo về một đợt tăng lãi suất Fed của Fed trong năm nay. Theo công cụ CME FedWatch, các hợp đồng tương lai lãi suất quỹ liên bang hiện cho thấy xác suất hơn 80% Fed có một đợt tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp ngày 9/12, tăng so với mức hơn 70% của ngày hôm trước.

Tuy giảm phiên này, giá vàng tăng 5,2% trong cả tuần này, đánh dấu tuần tăng mạnh nhất kể từ tháng 8, sau khi giảm 2,9% trong tuần trước. Động lực tăng chính của giá vàng trong tuần là đồng USD, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và giá dầu thô có những thời điểm sụt giảm sau khi Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát hai viện Quốc hội Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ diễn ra vào hôm thứ Ba.

Cả tuần, Dollar Index vẫn tăng 0,4%, nhưng lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm gần 8 điểm cơ bản.

“Giá vàng chịu áp lực giảm sau khi báo cáo việc làm mạnh hơn dự báo được công bố. Báo cáo này là một phép thử đối với đợt phục hồi của giá vàng trong tuần này”, nhà giao dịch kim loại quý Tai Wong ở New York nhận xét với hãng tin Reuters.

Trước đợt phục hồi tuần này, giá vàng đã giảm gần 7% trong tháng 10, xuống mức thấp nhất trong 1 năm vào cuối tháng, do kỳ vọng lạm phát và lãi suất sẽ duy trì ở mức cao hơn lâu hơn trong bối cảnh giá dầu leo thang vì cuộc chiến ở Vùng Vịnh kéo dài.

Giá dầu thô Brent giao sau tại thị trường London đã giảm 17% trong tuần này do kỳ vọng xung đột Mỹ - Iran sẽ xuống thang sau bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ. Tuy nhiên, các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng và tàu chở dầu ở Trung Đông vẫn tiếp diễn, khiến nhà đầu tư chưa thể thoát khỏi nỗi lo về sự gián đoạn nguồn cung.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng 0,9 tấn vàng trong phiên ngày thứ Sáu, nâng khối lượng nắm giữ lên mức 1.041,4 tấn vàng. Trong tuần đầu tiên của tháng 11, quỹ bán ròng 0,3 tấn vàng, sau khi bán ròng 14 tấn vàng trong tháng 10.

Mức chốt tuần này của giá vàng giao ngay tương đương khoảng 126,5 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, tăng 5,1 so với cuối tuần trước.

Website Vietcombank báo giá USD chốt tuần ở mức 25.370 đồng (mua vào) và 25.780 đồng (bán ra), giảm 210 đồng ở mỗi đầu giá so với cuối tuần trước.

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