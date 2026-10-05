Argentina cấp “hộ chiếu vàng” cho người nước ngoài với mức đầu tư 350.000 USD

Chính phủ Argentina vừa công bố chương trình cấp quốc tịch thông qua đầu tư, thường được gọi là chương trình “hộ chiếu vàng”...

Ảnh minh họa - Ảnh: The New York Times

Đây là một trong những biện pháp mới nhất của chính quyền Tổng thống Javier Milei nhằm thu hút vốn nước ngoài.

Chương trình có hiệu lực từ quý 4/2026, đưa Argentina trở thành quốc gia đầu tiên ở Nam Mỹ triển khai chương trình “hộ chiếu vàng”. Người nước ngoài có thể lựa chọn một trong hai phương án để xin quốc tịch Argentina.

Theo thông cáo của Bộ Kinh tế Argentina, phương án thứ nhất yêu cầu người xin quốc tịch đóng góp 350.000 USD vào ngân sách quốc gia. Khoản đóng góp này không được hoàn lại.

Nếu xin quốc tịch cho cả gia đình, người này phải đóng thêm 100.000 USD cho vợ hoặc chồng và 25.000 USD cho mỗi con dưới 18 tuổi. Như vậy, tổng mức đóng góp của một gia đình gồm hai vợ chồng và hai con dưới 18 tuổi là 500.000 USD.

Phương án thứ hai yêu cầu người xin quốc tịch mua 800.000 USD trái phiếu chính phủ, được phát hành riêng cho chương trình này. Toàn bộ nguồn tiền huy động từ chương trình sẽ được dùng để củng cố tình hình ngân sách và tài chính của Argentina.

Bộ Kinh tế Argentina cho biết các hồ sơ sẽ được thẩm định nghiêm ngặt nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm an toàn cho hệ thống tài chính và giữ gìn uy tín của Argentina trong việc cấp quốc tịch. Chương trình cũng áp dụng các biện pháp phòng, chống rửa tiền. Tuy nhiên, thông cáo chưa nêu thời gian xét duyệt hồ sơ.

Chương trình nhiều khả năng sẽ vấp phải sự phản đối của các đối thủ chính trị của ông Milei, trong bối cảnh chủ nghĩa dân tộc gia tăng tại Argentina những tháng gần đây và cuộc bầu cử tổng thống chỉ còn cách khoảng một năm.

Trước đó, một dự luật nhằm tạo điều kiện cho người nước ngoài mua đất nông nghiệp tại Argentina đã phải lược bỏ phần lớn nội dung trước khi được Quốc hội thông qua.

Chương trình “hộ chiếu vàng” là một trong những biện pháp của ông Milei nhằm thu hút nhà đầu tư và doanh nghiệp nước ngoài. Chính quyền của ông đã áp dụng ưu đãi thuế và các cam kết bảo vệ quyền lợi hợp pháp của những tập đoàn lớn, thúc đẩy Quốc hội thông qua một cuộc cải cách lao động mang tính lịch sử, đồng thời mở cửa thương mại và nới lỏng các quy định quản lý kinh tế.

Dù vậy, các biện pháp kiểm soát dòng vốn vẫn còn được áp dụng, cùng những bất ổn chính trị, khiến nhiều doanh nghiệp tiếp tục chờ đợi trước cuộc bầu cử năm tới.

Thông báo về chương trình"hộ chiếu vàng" của Argentina được những người ủng hộ các chương trình cấp quốc tịch và thị thực đón nhận tích cực. Theo họ, quốc gia Nam Mỹ này có lợi thế nằm xa các điểm nóng xung đột trên thế giới, cùng sức hấp dẫn của thủ đô Buenos Aires.

Ông David Lincoln, CEO công ty tư vấn di trú quốc tế Lincoln Global Partners, cho biết một số quốc gia vùng Caribbean cấp quốc tịch cho cả gia đình với mức đóng góp 250.000 USD. Tuy nhiên, ông cho rằng quy mô, văn hóa và chất lượng sống của Argentina đủ sức thuyết phục người nộp đơn chấp nhận mức đóng góp cao hơn.

“Đây không chỉ là một cuốn hộ chiếu thứ hai có giá trị cao, mà còn là phương án dự phòng toàn diện, đáp ứng mọi tiêu chí. Argentina là nơi mọi người thực sự muốn chuyển tới sinh sống, hoặc ít nhất muốn có lựa chọn đó”, ông Lincoln nhận xét với hãng tin Bloomberg.

Trước đây, các chương trình cấp quốc tịch thông qua đầu tư chủ yếu được triển khai tại những quốc gia nhỏ, ít tài nguyên thiên nhiên và thiếu vốn đầu tư nước ngoài. Trước Argentina, quốc gia có quy mô dân số lớn nhất từng áp dụng chương trình “hộ chiếu vàng” là Montenegro, với dân số 628.000 người.

Trên thế giới, người tham gia các chương trình cấp quốc tịch thông qua đầu tư chủ yếu đến từ châu Á, châu Phi và Đông Âu. Họ muốn có thêm quốc tịch để được miễn thị thực khi đến Liên minh châu Âu (EU) và nhiều nơi khác.

Argentina có thể thu hút người tham gia từ nhiều khu vực hơn nhờ quy mô kinh tế và sức hấp dẫn của quốc gia này. Ông Katz dự báo người Mỹ và người châu Âu sẽ chiếm phần lớn số người xin quốc tịch qua chương trình của nước này.

Chương trình của Argentina có thể tạo sức ép cạnh tranh lớn đối với 5 quốc gia vùng Caribe cũng đang cấp quốc tịch thông qua đầu tư. Các quốc gia này phụ thuộc nhiều vào nguồn thu từ những chương trình đó.

“Argentina là quốc gia đầu tiên trong Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) nhận ra rằng cấp quốc tịch cho nhà đầu tư có thể là một cách khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài. Đây là quốc gia đầu tiên, nhưng tôi nghĩ sẽ không phải là quốc gia cuối cùng”, ông Katz nói.