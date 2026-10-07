Dư địa điều chỉnh không quá lớn do định giá đã hấp dẫn

VN-Index có thể tiếp tục trải qua các nhịp kiểm định và tích lũy tại những vùng hỗ trợ thấp hơn, qua đó hấp thụ dần áp lực bán và hoạt động cơ cấu danh mục của nhà đầu tư.

Sau nhịp điều chỉnh trong tháng 9, P/E trượt 12 tháng của VN-Index giảm về mức 12,05 lần, từ mức 12,46 lần vào cuối tháng 8. Đáng chú ý, nếu loại trừ nhóm cổ phiếu Vingroup gồm VIC, VHM, VRE và VPL, P/E trượt 12 tháng của VN-Index chỉ còn khoảng 10,07 lần, tương ứng vùng định giá thấp so với lịch sử và so với triển vọng tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết, theo cập nhật định giá mới nhất của VnDirect.

Bên cạnh mặt bằng định giá hấp dẫn, triển vọng tăng trưởng lợi nhuận trong nửa cuối năm 2026 và năm 2027 tiếp tục là yếu tố hỗ trợ quan trọng cho thị trường.

Với giả định VN-Index duy trì quanh vùng hiện tại, P/E forward của VN-Index sau khi cập nhật kết quả kinh doanh quý 3 và quý 4/2026 dự kiến lần lượt ở mức 11,7 lần và 11,5 lần, thấp hơn đáng kể so với mặt bằng định giá lịch sử.

Tuy nhiên, định giá hấp dẫn chỉ là điều kiện cần để thu hút dòng tiền dài hạn, nhưng chưa đủ để tạo ra một nhịp định giá lại (re-rating) mạnh mẽ.

Để kích hoạt dòng tiền bắt đáy và cải thiện khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư, theo VnDirect, thị trường cần thêm các chất xúc tác vĩ mô rõ ràng hơn, như giá dầu hạ nhiệt giúp giảm áp lực lạm phát, thanh khoản hệ thống cải thiện, mặt bằng lãi suất ổn định hoặc giảm trở lại, và những tín hiệu tích cực từ quá trình đàm phán thương mại song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Mặt bằng định giá giữa các nhóm ngành trên HoSE tiếp tục phân hóa khi so sánh với mức trung vị 10 năm. Tuy nhiên, hệ số P/B của nhiều nhóm ngành vẫn duy trì dưới hoặc tiệm cận mức trung vị dài hạn, cho thấy mặt bằng định giá thị trường nhìn chung đang ở mức tương đối hợp lý, đặc biệt trong bối cảnh triển vọng tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp tiếp tục cải thiện.

Đáng chú ý, P/E hiện tại của phần lớn các nhóm ngành đang thấp hơn mức trung vị 10 năm, cho thấy nhiều nhóm ngành vẫn đang được định giá ở mức hấp dẫn. Đây là cơ sở để lựa chọn các cơ hội đầu tư tại những doanh nghiệp có nền tảng cơ bản vững chắc, triển vọng tăng trưởng tích cực và khả năng duy trì hiệu quả kinh doanh trong thời gian tới.

Trong tháng 10, theo nhận định của VnDirect, thị trường chứng khoán Việt Nam nhiều khả năng sẽ tiếp tục xuất hiện các nhịp rung lắc khi dòng tiền chưa thực sự cải thiện, trong khi tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng trước những yếu tố bất định từ bên ngoài.

Áp lực lạm phát có thể gia tăng trong bối cảnh giá dầu thế giới tăng trở lại và duy trì ở mức cao, trong khi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt rõ rệt. Những yếu tố này có thể làm gia tăng lo ngại về triển vọng lãi suất và tăng trưởng kinh tế toàn cầu, qua đó tiếp tục tác động đến tâm lý thị trường trong nước.

VN-Index có thể tiếp tục trải qua các nhịp kiểm định và tích lũy tại những vùng hỗ trợ thấp hơn, qua đó hấp thụ dần áp lực bán và hoạt động cơ cấu danh mục của nhà đầu tư.

Tuy nhiên, dư địa điều chỉnh của thị trường sẽ không quá lớn nhờ triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp được kỳ vọng tiếp tục duy trì tích cực trong hai quý cuối năm, trong khi mặt bằng định giá đã điều chỉnh về mức hấp dẫn hơn. Theo đó, các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ mạnh có thể mở ra cơ hội tích lũy chọn lọc, hướng tới nhịp phục hồi trong quý 4.

Trong bối cảnh đó, nhà đầu tư nên duy trì chiến lược giao dịch linh hoạt, ưu tiên quản trị rủi ro và hạn chế mua đuổi trong các nhịp tăng. Hoạt động giải ngân có thể được xem xét khi VN-Index điều chỉnh và tích lũy quanh vùng 1.700–1.730 điểm, ưu tiên các doanh nghiệp có nền tảng cơ bản vững chắc, thanh khoản tốt, triển vọng tăng trưởng lợi nhuận tích cực và khả năng thu hút dòng vốn từ các quỹ ETF cũng như nhà đầu tư tổ chức.

Sau nhịp phục hồi mạnh trong tháng 8, VN-Index bước vào giai đoạn điều chỉnh trong tháng 9 và đánh mất mốc hỗ trợ 1.780 điểm.

Dưới góc nhìn kỹ thuật kết hợp với diễn biến dòng tiền, VnDirect đưa ra hai kịch bản cho thị trường trong tháng 10:

Kịch bản 1 – Tích lũy và tạo đáy (xác suất 70%): VN-Index giữ được vùng hỗ trợ 1.716–1.730 điểm, tương ứng vùng đáy tháng 8, và dao động trong biên độ 1.720–1.800 điểm. Mùa công bố kết quả kinh doanh quý 3 sẽ là yếu tố hỗ trợ thị trường.

Nếu VN-Index đóng cửa tuần trở lại trên 1.800 điểm, đáy ngắn hạn có thể được xác nhận, mở ra khả năng chỉ số phục hồi lên vùng 1.830–1.860 điểm. Điều kiện đi kèm là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ không phát tín hiệu tăng thêm lãi suất tại cuộc họp tháng 10.

Kịch bản 2 – Tiếp tục điều chỉnh (xác suất 30%): Nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tiếp tục tăng lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 10, áp lực bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài có thể kéo dài, qua đó gia tăng áp lực lên thị trường.

Trong trường hợp này, VN-Index có thể xuyên thủng vùng đáy tháng 8 và lùi về kiểm định vùng hỗ trợ 1.650–1.660 điểm, tương ứng vùng đáy tháng 7.

Tuy nhiên, mặt bằng định giá đã được chiết khấu đáng kể cùng với triển vọng tích cực của kết quả kinh doanh quý 3 có thể giúp hạn chế đà giảm sâu của thị trường.