Bà Rịa-Vũng Tàu: Kịp thời giải quyết trợ cấp thất nghiệp cho lao động mất việc làm

Cũng như một số địa phương khác, từ cuối năm 2022 đến nay, do ảnh hưởng của tình hình thế giới nên nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, phải tiến hành thu hẹp quy mô sản xuất, cắt giảm lao động, làm ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập của gần 10.700 người lao động.

HÀNG NGHÌN LAO ĐỘNG MẤT VIỆC, THU NHẬP GIẢM

Theo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, đến tháng 4/2023, bên cạnh một số doanh nghiệp đã có lại đơn hàng, lao động trở lại làm việc và tuyển thêm lao động (Công ty TNHH Uy Việt, Công ty TNHH Đông Phương Vũng Tàu, Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm, Hồ Tràm Melia, Chun Il Vina, Vega Fashion...), thì vẫn còn một số doanh nghiệp khó khăn, thiếu đơn hàng, phải cắt giảm lao động hoặc tạm hoãn hợp đồng lao động (Công ty TNHH MTV Astaul VN; Công ty TNHH Cửu Tinh, Công ty Formosa) và doanh nghiệp ngưng hoạt động (Công ty TNHH may Tân Mỹ).

Theo số liệu thống kê sơ bộ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có khoảng hơn 3.200 lao động bị mất việc và chấm dứt hợp đồng lao động (trong đó có trên 1.750 lao động đã chuyển dịch lao động và tìm được việc làm mới); hơn 1.050 lao động bị tạm hoãn hợp đồng; gần 2.382 lao động phải giảm giờ làm (giảm từ 0,5 - 2 ngày/tuần), và hàng chục nghìn lao động nghỉ Tết kéo dài kết hợp với nghỉ phép năm vì doanh nghiệp thiếu việc…

Trong số lao động thống kê bị mất việc chưa tính lao động ngoại tỉnh làm việc tại các dự án Hóa dầu Long Sơn, Dự án Novaworld và một số công trình thi công, xây dựng khác hết việc, nay người lao động đã trở về địa phương.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gặp khó khăn dẫn tới thu nhập bình quân của người lao động giảm so với năm 2022, thống kê sơ bộ thu nhập bình quân của người lao động là 10,5 triệu đồng/người/tháng (giảm 7%).

Nguyên nhân là do doanh nghiệp bị giảm đơn hàng, hoạt động cầm chừng, hiệu quả kinh doanh giảm nên phải giảm giờ làm, không thực hiện tăng ca; tiền lương năng suất, tiền hỗ trợ, phúc lợi bị cắt giảm…

VỪA GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ, VỪA HỖ TRỢ LAO ĐỘNG TÌM VIỆC LÀM

Trước tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp còn gặp khó khăn, dẫn đến người lao động bị cắt giảm giờ làm hoặc mất việc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã giải quyết kịp thời chế độ trợ cấp thất nghiệp cho người lao động.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm của tỉnh thực hiện linh hoạt các giải pháp nhằm giải quyết kịp thời chế độ trợ cấp thất nghiệp cho người lao động trong thời gian họ gặp khó khăn.

Thông qua đó, chính sách bảo hiểm thất nghiệp đã phát huy những tác dụng tích cực, thực hiện tốt vai trò “điểm tựa” cho người thất nghiệp, giúp người lao động ổn định phần nào cuộc sống trong lúc đợi tìm việc làm mới.

Lũy kế đến tháng 4/2023, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tiếp nhận 6.566 hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp (bằng 120,8% so với cùng kỳ năm ngoái), số người có quyết định hưởng bảo hiểm thất nghiệp là 4.511 người (bằng 118,6% so với cùng kỳ năm ngoái), với số tiền 116 tỷ đồng. Riêng trong tháng 4/2023, số người nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp là 2.331 người (tăng gần gấp đôi so với tháng 3/2023).

Cùng với giải quyết kịp thời chế độ thất nghiệp cho người lao động, công tác tư vấn, giới thiệu việc làm mới cho người lao động thất nghiệp cũng được đẩy mạnh, góp phần đưa người lao động sớm quay trở lại thị trường lao động.

Thống kê trong 4 tháng đầu năm 2023, Trung tâm thực hiện tư vấn việc làm cho hơn 12.800 người; giới thiệu việc làm 320 người; tổ chức 2 phiên giao dịch việc làm với sự tham gia của 26 doanh nghiệp, số lao động được sơ tuyển 300 người.

Đối với các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động có thể liên hệ Trung tâm để được hỗ trợ, thông tin tuyển dụng lao động, hoặc Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội tại địa bàn doanh nghiệp đóng để được hỗ trợ tuyên truyền thông tin về nhu cầu tuyển dụng…

Bên cạnh đó, trong thời gian tới, Trung tâm cũng tiếp tục phối hợp Ban Quản lý các khu công nghiệp và các đơn vị liên quan rà soát, nắm bắt thông tin về nguồn lao động thất nghiệp địa phương; nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Từ đó, xây dựng phương án hỗ trợ kết nối việc làm giữa lao động và doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng. Đồng thời, tiếp tục tiếp nhận và giải quyết kịp thời chế độ trợ cấp thất nghiệp cho người lao động.