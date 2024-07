BAF đính chính lượng ESOP “ế” mà nhân viên không mua lên 4,498 triệu cổ phiếu

Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (mã BAF-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả phát hành cổ phiếu ESOP, kết quả chào bán thêm CP ra công chúng và sửa đổi Điều lệ.

Theo đó, HĐQT BAF đã thực hiện đính chính tăng lượng cổ phiếu ESOP mà nhân viên không mua thêm 90.000 cổ phiếu, lên 4.688.000 cổ phiếu và tương ứng tỷ lệ 65,3%.

Trong đó, lượng cổ phiếu ESOP chào bán thành công chỉ là 2.488.000 cổ phiếu so với công bố trước đó chào bán 2.578.000 cổ phiếu, tương ứng lượng cổ phiếu “ế” mà người lao động không mua tăng từ 4.598.000 cổ phiếu lên 4.688.000 cổ phiếu, tức tăng thêm 90.000 cổ phiếu và để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông, HĐQT công ty sẽ huỷ bỏ số cổ phiếu này ngay lập tức mà không tiếp tục chào bán.

Theo BAF giải thích việc tăng lượng cổ phiếu ESOP mà nhân viên từ chối mua, BaF Việt Nam cho biết do sơ suất trong quá trình nhập số liệu tại thời điểm lập báo cáo dẫn đến quá trình tổng hợp kết quả phát hành bị sai lệch số lượng cổ phiếu đã phân phối.

Được biết, theo kế hoạch ban đầu, BaF Việt Nam thực hiện chào bán 7.176.000 cổ phiếu ESOP năm 2023 với giá 10.000 đồng/cổ phiếu (giá phát hành thấp hơn 51,1% giá thị trường ngày 26/6 là 20.450 đồng/cổ phiếu (ngày 26/6 là ngày kết thúc đợt phát hành)).

Như vậy, kết thúc đợt phát hành, tỷ lệ cổ phiếu mà nhân viên từ chối mua lên tới hơn 65,3% tổng lượng cổ phiếu ESOP chào bán mặc dù giá chào bán thấp hơn 51,1% so với giá thị trường.

Mới đây, BAF bị UBCKNN xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán với tổng số tiền lên đến 242,5 triệu đồng - trong đó, có 85 triệu đồng do thực hiện đăng ký, lưu ký trái phiếu chào bán, phát hành riêng lẻ không đúng thời hạn theo quy định (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có văn bản số 1322/UBCK-QLCB ngày 24/03/2023 về việc đã nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ số 14.2023/BCKQ-BAF ngày 22/03/2023 của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (Công ty), tuy nhiên đến ngày 03/11/2023 Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam mới nhận được hồ sơ đăng ký trái phiếu của Công ty);

Tiếp theo là phạt 92,5 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật và cuối cùng là phạt 65 triệu đồng theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Kết thúc quý 1/2024, BAF ghi nhận lãi sau thuế đạt hơn 118 tỷ đồng, tăng 2.937% so với cùng kỳ (3,9 tỷ đồng). Theo lý giải của công ty, lợi nhuận sau thuế trong quý 1/2024 cải thiện đáng kể so quý 1/2023 do thị trường giá heo trong quý 1 đã có những sự hồi phục nhất định sau đợt giảm đáy vào Quý 4 2023. Hiện tại giá heo vẫn đang trên đà hồi phục và dự kiến sẽ duy trì ở mức trên 60.000 đồng/kg.

Sản lượng heo của BaF trong quý 1 đạt hon 100.000 con. Trong đó riêng tháng 3 đạt hơn 54.000 con đánh dấu tháng có sản lượng cao nhất lịch sử Công ty.

Thêm vào đó, giá nguyên vật liệu đầu vào sản xuất thức ăn chăn nuôi cũng đã giảm 10-20% so với giai đoạn trước, góp phần tăng hiệu quả chăn nuôi.

Ngoài ra, một khoản lợi nhuận đáng kể đã được ghi nhận từ việc bán lô đất Mai Chí Thọ. Khu đất này ban đẩu được dự định để phát triển tòa nhà văn phòng mới của BaF. Tuy nhiên, với việc công ty chuyển đến địa điểm hiện tại phù hợp hơn vào năm 2023. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, việc giữ lại tải sản được cho là không cần thiết, Công ty đã quyết định chuyển nhượng và mang lại lợi nhuận sau thuế khoản 80 tỷ đông.