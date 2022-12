Giá giảm mạnh, Phó tổng giám đốc đã bán hết 1,73% vốn tại BAF

Phan Ngọc Ân báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của NNB Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (mã BAF-HOSE).

Theo đó, ông Phan Ngọc Ân - thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc công ty đã bán thành công hết 2.477.500 cổ phiếu, chiếm 1,73% vốn tại BAF theo giao dịch thoả thuận vào ngày 27/12.

Theo dữ liệu trên HOSE, trong phiên ngày 27/12/2022 có gần 2,8 triệu cổ phiếu BAF được giao dịch thoả thuận với giá bình quân 18.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị giao dịch hơn 50 tỷ đồng.

Trước đó, từ ngày 7/10 đến ngày 11/10, ông Ân đã bán thành công 6.593.700 cổ phiếu BAF. Sau giao dịch, ông Ân giảm tỷ lệ sở hữu từ 9.071.200 cổ phiếu, chiếm 6,32% xuống còn 2.477.500 cổ phiếu, chiếm 1,73%.

Ở chiều ngược lại, CTCP Siba Holdings thông báo đăng ký mua 4.557.250 cổ phiếu BAF để gia tăng tỷ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức thoả thuận/khớp lệnh từ ngày 26/12/2022 đến ngày 20/1/2023.

Hiện tại Siba Holdings đang sở hữu gần 53,57 triệu cổ phiếu BAF (tỷ lệ 37,32%). Nếu mua thành công đủ số cổ phiếu đăng ký, Siba Holdings nâng tỷ lệ sở hữu tại Nông nghiệp BAF lên 40,5%.

Cũng trong thời gian từ ngày 26/12 đến ngày 20/1/2023, nhiều lãnh đạo của BAF cùng lúc đăng ký bán bớt cổ phiếu đang nắm giữ như: bà Bùi Hương Giang - thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đăng ký bán 499.750 cổ phiếu trên tổng số gần 5,2 triệu cổ phiếu đang nắm giữ; ông Lê Xuân Thọ, Thành viên HĐQT, cũng đăng ký bán 795.000 cổ phiếu trong tổng số 839.200 cổ phiếu đang nắm giữ, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

Được biết, lợi nhuận trước thuế quý 3/2022 của BAF đạt 182 tỷ đồng tăng gấp 3,5 lần so với quý 3/2021. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, lợi nhuận trước thuế của BAF đạt 337 tỷ đồng hoàn thành 83% kế hoạch năm.

BAF cho biết lợi nhuận quý 3 và 9 tháng đầu năm tăng mạnh so với cùng kỳ là do như chiến lược đã đề ra, mảng kinh doanh chăn nuôi theo mô hình khép kín vẫn sẽ là mảng kinh doanh chủ lực của Công ty. Vì vậy, công ty sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực để mở rộng phát triển tăng trưởng nhanh và mạnh mẽ hơn nữa theo sát lộ trình đã đề ra đến năm 2030.

Trong 9 tháng đầu năm nay, sản lượng và doanh thu mảng kinh doanh chăn nuôi theo mô hình khép kín đã tăng trưởng mạnh hơn 95% so với cùng kỳ năm trước do cơ cấu đàn dần đi vào ổn định và các trại mới đã đi vào vận hành. Bên cạnh đó, giá bán heo trung bình trong quý 3 cũng tăng 21% so với năm trước.

Mới đây, BAF đã khởi động lại kế hoạch phát hành 600 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi. Cụ thể, BAF dự kiến phát hành 600 trái phiếu với mệnh giá 1 tỷ đồng/ trái phiếu. Tổng giá trị huy động tối đa 600 tỷ đồng.

Đây là trái phiếu chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo và phát hành tại thị trường trong nước. Thời gian dự kiến triển khai là trong quý 4/2022 đến quý 1/2023. Đơn vị mua trái phiếu là International Finance Corporation – thành viên của Ngân hàng Thế giới (WB).

Trái phiếu có kỳ hạn 7 năm với lãi suất cố định là 5,25%/năm. Nếu tổ chức mua trái phiếu không chuyển đổi, trái chủ sẽ nhận bổ sung thêm 5,25%/năm cho các kỳ tính lãi, nâng lãi suất thực đợt phát hành lên 10,5%/năm.

Số tiền huy động, Công ty dự kiến dùng 280 tỷ đồng góp vốn để tăng vốn điều lệ CTCP Chăn nuôi Công nghệ cao Hải Đăng Tây Ninh từ 120 tỷ đồng lên 400 tỷ đồng; 110 tỷ đồng sẽ góp vốn để tăng vốn điều lệ tại Công ty TNHH Đầu tư Trang trại xanh 2 từ 20 tỷ đồng lên 130 tỷ đồng; và góp lần lượt 70 tỷ đồng vào 3 Công ty là Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Bắc An Khánh, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Đông An Khánh và Công ty TNHH Chăn nuôi Nam An Khánh.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 29/12, giá cổ phiếu BAF giảm nhẹ xuống 18.250 đồng/cổ phiếu.